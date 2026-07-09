Cacao se duplica en tres meses: ¿El Niño puede llevar los precios mucho más arriba?

El cacao (COCOA) pasó de un máximo histórico cercano a 13.000 dólares por tonelada en 2024 a un mínimo de apenas 3.000 dólares a comienzos de abril de este año, una caída de más de 75% que dejó a millones de pequeños productores de África Occidental al borde de la insolvencia y a cientos de miles de toneladas varadas sin comprador en los puertos.

Tres meses después, ese mismo mercado volvió a duplicarse, superando los 6.400 dólares por tonelada, su nivel más alto desde noviembre de 2025.

De la ruina de los productores a un mercado que no logra encontrar equilibrio

El colapso de precios del cacao dejó a los aproximadamente 2.5 millones de pequeños productores de África Occidental en una posición casi imposible. Un agricultor ghanés contaba a DW que los intermediarios llevaban cinco meses sin pagarle, sin dinero para contratar cosechadores ni para las cuotas escolares de su hijo, que terminó sin poder rendir exámenes.

Los gobiernos de Costa de Marfil y Ghana respondieron recortando los precios mínimos garantizados en 57% y 30% respectivamente, pero esos precios oficiales quedaron tan desalineados con el mercado real que las grandes compradoras internacionales simplemente dejaron de comprar a esas tarifas. El resultado fueron más de 330.000 toneladas sin vender en Ghana y mercancía por cerca de 500 millones de dólares varada en los puertos de Costa de Marfil, con el producto deteriorándose en almacenes que nunca estuvieron pensados para guardar semejante volumen.

Detrás de todo esto persiste un problema estructural que ningún rebote de precio resuelve, los países productores exportan cacao en bruto mientras el valor se agrega afuera, y los comerciantes locales se quedan apenas con 1% de las ganancias de toda la cadena.

Las lluvias y la amenaza de El Niño revirtieron la narrativa en cuestión de días

Sin embargo, el giro actual llegó por el lado de la oferta, no de la demanda. Varias regiones productoras de Costa de Marfil reportaron menos frutos de los esperados para esta época del año, con el desarrollo del cultivo intermedio y principal retrasado frente a temporadas anteriores. Algunos analistas ya proyectan una producción de cacao de apenas 1.7 a 1.8 millones de toneladas para el ciclo 2026-27, muy por debajo de los 2.2 millones del ciclo previo, luego de que lluvias intensas inundaran plantaciones y complicaran tanto la cosecha como el transporte.

El exceso de humedad favorece además enfermedades fúngicas justo durante la formación y maduración de la mazorca, y las mismas lluvias golpearon también a Ghana. A eso se suma un riesgo adicional hacia el segundo semestre, un posible fortalecimiento de El Niño que intensificaría el Harmattan, el viento cálido y seco de África Occidental que reduce la humedad del suelo y estresa a las plantas. El 6 de julio, el contrato de futuros con vencimiento en septiembre en Nueva York saltó entre 13% y 14% en una sola sesión, hasta 5.700 dólares, su nivel más alto en seis meses.

Los fondos ya no apuestan tan fuerte a la baja, pero tampoco se dieron vuelta

Los datos de posicionamiento de la Comisión de Negociación de Futuros sobre Materias Primas, correspondientes a la semana que terminó el 30 de junio, muestran que los gestores de fondos redujeron de forma marcada sus apuestas bajistas sobre el cacao tanto en Londres como en Nueva York.

En Londres, las posiciones cortas cayeron a su nivel más bajo desde el otoño de 2025, sin embargo, el posicionamiento neto de los operadores no comerciales sigue siendo, en conjunto, bajista, y el interés abierto continúa cayendo en ambos mercados. Es una señal mixta, en que hay menos gente apostando en contra, pero todavía no hay una avalancha de nuevas apuestas alcistas que confirme el movimiento con la misma fuerza que muestra el precio.

Barry Callebaut ya es la primera señal de que el mercado real siente el golpe

Barry Callebaut (BARN.CH), el mayor procesador de chocolate para la industria a nivel mundial, reportó esta semana que sus volúmenes de venta volvieron a terreno positivo, con un salto de 5.7% en el tercer trimestre fiscal, la primera expansión trimestral en más de dos años, impulsada por un avance de 18% en su segmento global de cacao. Pero los ingresos del mismo trimestre cayeron 21% en moneda local, reflejo del desfase de su margen de precios de costo más margen, que traslada a sus clientes los costos más bajos del cacao con retraso.

El problema es que la compañía sigue modelando internamente un precio del cacao cercano a 3.000 dólares por tonelada para sus proyecciones, mientras el mercado real ya cotiza por encima de 4.400 dólares. Si esa brecha no se cierra, la rentabilidad de 2027 quedará bajo una presión considerable, la prueba más concreta de que este repunte ya dejó de ser solo un número en una pantalla.

Análisis de precios del cacao

Fuente: xStation5.

El gráfico muestra al cacao cotizando en 6.359, tras un avance sostenido desde comienzos de julio que llevó al precio a superar el retroceso de Fibonacci del 100%, en 6.413, con el 161.8%, en 6.951, como próximo objetivo si el impulso continúa. El RSI está en zona neutral con margen antes de sobrecompra, mientras el ADX confirma una tendencia alcista ya definida. El soporte inmediato se ubica en 5.908, con un nivel adicional en 5.777.

Fuente: xStation5.

El gráfico de cuatro horas, con una historia más larga, pone ese avance en perspectiva, el precio del cacao viene de un ciclo bajista que lo llevó desde el máximo histórico de 2024 hasta un piso cercano a 3.000 dólares a comienzos de este año, y el RSI en este marco ya se ubica en sobrecompra clara, mientras el describe una tendencia extremadamente fuerte.

La comparación con ciclos previos de El Niño respalda la cautela, porque en un número similar de días desde el inicio del evento, el cacao actual acumula un retorno de 59%, muy por encima del promedio histórico de esos episodios y de la mayoría de los ciclos anteriores en el mismo punto del calendario, lo que sugiere un movimiento inusualmente veloz incluso para los estándares de estos eventos climáticos.

Los inventarios monitoreados por ICE, que deberían estar tocando su máximo estacional, en cambio siguen subiendo, una señal de que la escasez todavía no se refleja del todo en las existencias físicas. Los datos de molienda europea del 16 de julio funcionarán como la primera prueba real de si esta suba tiene sustento o si termina resultando excesiva frente a una demanda que la crisis de precios ya había debilitado.