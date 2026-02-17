Caída de la libra tras conocer los datos de desempleo en Reino Unido

Datos del mercado laboral del mes de diciembre en Reino Unido

Tasa de desempleo: real: 5,2%. Prevista: 5,2%. Anterior: 5,1%

Índice de ingresos promedio: real: 4,2%. Prevista: 4,2%. Anterior: 4,5%

Índice de ingresos promedio + bonificación: real: 4,2%. Prevista: 4,6%. Anterior: 4,6%

Cambio de empleo 3M/3M: real: 52.000. Anterior: 82.000

El mercado laboral del Reino Unido continúa debilitándose, con una tasa de desempleo que asciende al 5,2% y una disminución interanual de 134.000 asalariados en enero de 2026 (estimaciones preliminares). Si bien la tasa de empleo descendió al 75,0%, las vacantes se mantuvieron estancadas en 726.000.

La disminución de las presiones salariales es evidente, ya que el crecimiento anual de las subidas alcanza el 4,2%, lo que deja las ganancias reales en un modesto 0,5%. A pesar de la resiliencia salarial del sector público, la disminución generalizada de las nóminas y el aumento del número de solicitantes de asalariados (1,691 millones) indican una tendencia a la baja.

Este enfriamiento fundamental impulsó la caída del GBP/USD por debajo del nivel de soporte clave de 1,36000, ya que los mercados anticipan una perspectiva económica más cautelosa y una posible mayor flexibilización por parte del Banco de Inglaterra.

Cotización de la libra-dólar

Fuente : Plataforma de XTB