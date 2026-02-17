Leer más
04:30 · 17 de febrero de 2026

Caída de la libra tras conocer los datos de desempleo en Reino Unido

-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita

Datos del mercado laboral del mes de diciembre en Reino Unido

  • Tasa de desempleo: real: 5,2%. Prevista: 5,2%. Anterior: 5,1%

  • Índice de ingresos promedio: real: 4,2%. Prevista: 4,2%. Anterior: 4,5%

  • Índice de ingresos promedio + bonificación: real: 4,2%. Prevista: 4,6%. Anterior: 4,6%

  • Cambio de empleo 3M/3M: real: 52.000. Anterior: 82.000

El mercado laboral del Reino Unido continúa debilitándose, con una tasa de desempleo que asciende al 5,2% y una disminución interanual de 134.000 asalariados en enero de 2026 (estimaciones preliminares). Si bien la tasa de empleo descendió al 75,0%, las vacantes se mantuvieron estancadas en 726.000.

La disminución de las presiones salariales es evidente, ya que el crecimiento anual de las subidas alcanza el 4,2%, lo que deja las ganancias reales en un modesto 0,5%. A pesar de la resiliencia salarial del sector público, la disminución generalizada de las nóminas y el aumento del número de solicitantes de asalariados (1,691 millones) indican una tendencia a la baja.

Este enfriamiento fundamental impulsó la caída del GBP/USD por debajo del nivel de soporte clave de 1,36000, ya que los mercados anticipan una perspectiva económica más cautelosa y una posible mayor flexibilización por parte del Banco de Inglaterra.

Cotización de la libra-dólar

 

Fuente : Plataforma de XTB

 

 

18 de febrero de 2026, 18:15

Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí
18 de febrero de 2026, 16:37

Actas de la Fed: tono cauteloso y ligeramente agresivo, pero el EUR - USD repunta
18 de febrero de 2026, 13:39

El 4% del Treasury y el rebote que quiere nacer en Wall Street
18 de febrero de 2026, 11:31

ÚLTIMA HORA: La producción industrial de EE.UU. supera las expectativas

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo