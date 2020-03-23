Calenadrio economico: Debate sobre ayudas fiscales

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Los inversores se centran en la ayuda fiscal debido al Coronavirus
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No hay lecturas importantes de Europa, Canadá o Estados Unidos
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Japón publicará sus PMIs preliminares de marzo
El calendario económico de hoy lunes está casi vacío. Los datos de ventas totales de Canadá de enero es el único informe programado paara hoy, pero no debería tener demasiado impacto en los precios. Los PMIs Flash de Japón se publicarán por la noche, y solo ofrecerán detalles sobre el daño causado por el brote de coronavirus. Los mercados se centrarán en la dispersión del coronavirus y la respuesta ante ella. El Senado de EEUU no logró ponerse de acuerdo sobre un paquete de medidas, pero los Republicanos y Demócratas continúan negociando y seguro que por la tarde tendremos algunos titulares.
Sesión Europea y de EEUU
12:30 pm GMT - Canadá, ventas totales de enero. Se espera un -0.2% intermensual. Lectura anterior en un +0.9% intermensual
Sesión Asiática
0:30 am GMT - Japón, PMIs flash de marzo
Calendario económico: a la espera de las actas de las reuniones de Jackson Hole y del BCE.
Dólar hoy México: recupera terreno tras el PCE y apunta nuevamente hacia los 17 pesos
Dólar hoy Colombia: rebota desde mínimos de 2019 y se estabiliza sobre los 3.100 pesos
El consumo de EE. UU. se estanca mientras la inflación mantiene la presión sobre la Fed
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