Calenadrio economico: Debate sobre ayudas fiscales

Los inversores se centran en la ayuda fiscal debido al Coronavirus

No hay lecturas importantes de Europa, Canadá o Estados Unidos

Japón publicará sus PMIs preliminares de marzo

El calendario económico de hoy lunes está casi vacío. Los datos de ventas totales de Canadá de enero es el único informe programado paara hoy, pero no debería tener demasiado impacto en los precios. Los PMIs Flash de Japón se publicarán por la noche, y solo ofrecerán detalles sobre el daño causado por el brote de coronavirus. Los mercados se centrarán en la dispersión del coronavirus y la respuesta ante ella. El Senado de EEUU no logró ponerse de acuerdo sobre un paquete de medidas, pero los Republicanos y Demócratas continúan negociando y seguro que por la tarde tendremos algunos titulares.

Sesión Europea y de EEUU

12:30 pm GMT - Canadá, ventas totales de enero. Se espera un -0.2% intermensual. Lectura anterior en un +0.9% intermensual

Sesión Asiática

0:30 am GMT - Japón, PMIs flash de marzo