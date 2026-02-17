Calendario del día: Índice ZEW y dato de la inflación en Canadá

La agenda del martes incluye varias publicaciones macroeconómicas importantes. Tras los datos del mercado laboral del Reino Unido y la inflación de Alemania, los inversores seguirán pendientes de tres informes clave.

En Alemania, se publicará el índice de confianza del inversor ZEW. A pesar de las señales alarmantes del sector, se mantiene en tendencia alcista y sugiere una posible recuperación de la actividad inversora en el país.

Al otro lado del Atlántico, la atención se centrará en el informe del IPC de Canadá. En EE. UU., los mercados también conocerán el PMI manufacturero regional del estado de Nueva York, junto con los discursos de los miembros de la Reserva Federal (Barr, del Comité Federal de Mercado Abierto, y Daly, de la Reserva Federal de San Francisco).

Entre las empresas que publicarán sus resultados hoy se encuentran Carrefour, Palo Alto Networks y Medtronic.

