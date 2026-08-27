Calendario económico: a la espera de las actas de las reuniones de Jackson Hole y del BCE.

Agosto está llegando a su fin y la atención de los inversores se centra ahora en el simposio de Jackson Hole, que comienza hoy. Ayer también conocimos los resultados de Nvidia. La compañía publicó ingresos superiores a los esperados y, sobre todo, previsiones extraordinarias tras el cierre de la sesión en Wall Street, lo que impulsó el optimismo en las operaciones posteriores al cierre. Hoy, la atención se centra principalmente en las señales de la Reserva Federal, sumado al vencimiento de opciones por valor de casi tres mil millones de dólares. Además, la publicación por la tarde de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo podría aumentar la volatilidad en los principales pares de divisas.

Publicaciones clave de la sesión asiática

Japón: La compra de bonos extranjeros ascendió a -1.978,4 mil millones de yenes (frente a los 1.137,3 mil millones de yenes anteriores), lo que refleja una fuerte entrada de capitales.

Australia: La nueva inversión de capital privado en el segundo trimestre se contrajo inesperadamente un 3,6% con respecto al trimestre anterior, lo que sorprendió negativamente a los mercados, que esperaban un crecimiento del 0,8%.

China: El beneficio industrial desde principios de año (acumulado anual) se ralentizó ligeramente, cayendo al 17,6% desde el 18,7% anterior.

Calendario económico

Eurozona - Oferta monetaria M3 interanual. Consenso: 3,5 %. Lectura anterior: 3,3 %.

Eurozona - Actas de la última reunión.

EE. UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Consenso: 208.000. Lectura anterior: 206.000.

EE. UU. - Solicitudes continuas de subsidio por desempleo. Consenso: 1.790.000. Lectura anterior: 1.799.000.

EE. UU. - Balanza comercial de bienes. Consenso: -100.800 millones de USD. Lectura anterior: -101.410 millones de USD.

Canadá - Cuenta corriente. Consenso: 3.500 millones de USD. Lectura anterior: -7.200 millones de USD.

EE. UU. - Almacenamiento de gas natural. Consenso: 19 mil millones. Lectura anterior: 16 mil millones.

EE. UU. - Índice de la Reserva Federal de Dallas

EE. UU.- Balance de la Reserva Federal

Eventos corporativos

Banco Real de Canadá (antes de la sesión)

Dollar General (antes de la sesión)

Mercados a tener en cuenta:

S&P 500: el simposio de Jackson Hole, que comienza hoy, es un punto clave para el mercado de renta variable estadounidense y un factor que podría influir directamente en la volatilidad en los próximos días.

AUD/USD: tras los datos de inversión privada publicados durante la noche, mucho más débiles de lo esperado, la divisa se encuentra bajo presión de oferta.

EUR/USD: los datos de la oferta monetaria M3 en la eurozona, que se publicarán hoy, y las actas de la reunión del BCE podrían provocar movimientos significativos en el principal par de divisas.

El par EUR/USD se prepara para poner a prueba la línea de tendencia alcista y la zona de 1,1650. Cabe destacar que en abril se produjo una secuencia similar y, tras probar la media móvil simple de 25 periodos (SMA 25), se registró un ligero rebote. Además de los eventos de hoy, el simposio económico de Jackson Hole será clave. Fuente: xStation5