- El calendario económico del día puede generar volatilidad en el par EUR/USD, los bonos gubernamentales y el gas natural.
- Los datos comerciales de Alemania, las actas de la reunión del BCE y el informe semanal del mercado laboral estadounidense serán los eventos clave del día.
- PepsiCO presentará hoy sus resultados empresariales.
- El calendario económico del día puede generar volatilidad en el par EUR/USD, los bonos gubernamentales y el gas natural.
- Los datos comerciales de Alemania, las actas de la reunión del BCE y el informe semanal del mercado laboral estadounidense serán los eventos clave del día.
- PepsiCO presentará hoy sus resultados empresariales.
El calendario macroeconómico de hoy podría generar volatilidad, principalmente en el par EUR/USD, los bonos gubernamentales y el gas natural. Los inversores estarán atentos a los datos comerciales de Alemania, las actas de la reunión del BCE y el informe semanal del mercado laboral estadounidense. Más tarde, la atención se centrará en las ventas de viviendas existentes en EE. UU., el informe de la EIA sobre las reservas de gas natural y los discursos de funcionarios de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra, mientras que PepsiCo (PEP.US) dará inicio extraoficialmente a la temporada de resultados en EE. UU.
Calendario económico
Alemania – Balanza comercial (ajustada estacionalmente)
- Real: 19.100 millones de euros | Previsión: 14.800 millones de euros | Anterior: 14.500 millones de euros
9 AM– Alemania – Importaciones mensuales (ajustadas estacionalmente)
- Real: -2,5% | Previsión: -0,8% | Anterior: +1,2%
9 AM – Alemania – Exportaciones mensuales (ajustadas estacionalmente)
- Real: +0,9% | Previsión: -0,4% | Anterior: +0,9%
14:30 PM – Eurozona – Actas de la reunión del BCE
15:30 – Estados Unidos – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
- Previsión: 217.000 | Anterior: 215.000
15:30 – Estados Unidos – Solicitudes continuas de subsidio por desempleo
- Previsión: 1,814 millones | Anterior: 1,814 millones
17:00 – Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes
- Previsión: 4,20 millones | Anterior: 4,17 millones
17:00 – Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes (mensual)
- Previsión: 1,0 % | Anterior: 3,2 %
17:30 – Estados Unidos – Variación de las reservas de gas natural de la EIA
- Previsión: 58.000 millones de pies cúbicos | Anterior: 87.000 millones de pies cúbicos
Discursos de banqueros centrales
- 16:00 – Estados Unidos – John Williams (Reserva Federal)
- 19:00 – Estados Unidos – Michael Barr (Reserva Federal)
- 20:30 – Estados Unidos – Christopher Waller (Reserva Federal)
- 22:30 – Reino Unido – Andrew Breeden (Banco de Inglaterra)
Resultados
- 13 AM – PepsiCo (PEP.US) – resultados trimestrales
Cotización del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza por debajo de las medias móviles exponenciales de 200 y 50 días (EMA200 y EMA50, representadas por las cintas rojas y naranjas), lo que indica que la tendencia bajista general se mantiene intacta.
¿Cómo cotizan las acciones de PepsiCo?
Las acciones de PepsiCo han caído casi un 20% desde sus máximos recientes y actualmente cotizan a unos 5 USD por debajo de la EMA200. Un sólido informe de ganancias podría impulsar la acción por encima de este nivel técnico clave y favorecer un cambio de tendencia. El soporte clave se sitúa actualmente entre los 130 y 132 USD por acción, donde la acción ya había mostrado interés comprador, mientras que la principal resistencia se encuentra entre los 147 y 150 USD. Una ruptura decisiva por encima de esta resistencia podría abrir el camino hacia los 170 USD por acción.
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