El viernes trae una relativa calma a los mercados financieros tras una intensa semana de negociación. La atención de los inversores se centra principalmente en los datos del mercado inmobiliario de Estados Unidos y en la publicación definitiva de la inflación de consumo (IPCA/HICP) correspondiente a junio en la Eurozona.

En las últimas sesiones, los principales índices de Wall Street han registrado descensos, impulsados principalmente por la debilidad del sector tecnológico y por la revisión a la baja de las previsiones de inversión por parte de importantes fabricantes de semiconductores. Además, el sentimiento del mercado sigue condicionado por los comentarios de los banqueros centrales, destacando la intervención prevista para hoy de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).

En el mercado de divisas, la volatilidad continúa siendo un factor clave para los cruces del euro y el dólar estadounidense, que estarán directamente influenciados por las publicaciones macroeconómicas previstas para esta tarde desde Estados Unidos.

Principales referencias de la sesión asiática

La sesión asiática transcurrió sin publicaciones macroeconómicas de gran impacto, por lo que los participantes del mercado operaron principalmente guiados por el sentimiento procedente de los mercados principales.

A la 01:00 horas, Philip Jefferson, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), pronunció un discurso público que no aportó novedades relevantes sobre la trayectoria inmediata de la política monetaria de la Reserva Federal.

Calendario macroeconómico

08:00 – Rumanía

Producción industrial ajustada estacionalmente (m/m, mayo)

Consenso: Sin datos

Dato anterior: 1,5%

09:00 – República Checa

Índice de Precios de Producción (IPP) mensual (junio)

Consenso: -0,4%

Dato anterior: -0,1%

09:00 – República Checa

Índice de Precios de Producción (IPP) interanual (junio)

Consenso: 1,5%

Dato anterior: 1,5%

09:00 – Eslovaquia

Inflación armonizada (HICP) interanual (junio)

Consenso: 3,5%

Dato anterior: 4,0%

10:00 – Eurozona

Balanza por cuenta corriente ajustada estacionalmente (mayo)

Consenso: 17.500 millones de euros

Dato anterior: 15.700 millones de euros

11:00 – Eurozona

Inflación armonizada (HICP) definitiva mensual (junio)

Consenso: -0,1%

Dato anterior: 0,1%

11:00 – Eurozona

Inflación armonizada (HICP) definitiva interanual (junio)

Consenso: 2,8%

Dato anterior: 3,2%

11:00 – Eurozona

Inflación subyacente armonizada (HICP) definitiva mensual (junio)

Consenso: 0,2%

Dato anterior: 0,3%

11:00 – Eurozona

Inflación subyacente armonizada (HICP) definitiva interanual (junio)

Consenso: 2,4%

Dato anterior: 2,6%

13:00 – Eurozona

Discurso de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE

14:30 – Estados Unidos

Precios de exportación (m/m, junio)

Consenso: -0,4%

Dato anterior: 1,3%

14:30 – Estados Unidos

Precios de importación (m/m, junio)

Consenso: -0,7%

Dato anterior: 1,9%

14:30 – Estados Unidos

Inicio de construcción de viviendas (Housing Starts, junio)

Consenso: 1,310 millones

Dato anterior: 1,177 millones

14:30 – Estados Unidos

Permisos de construcción (Building Permits, junio)

Consenso: 1,400 millones

Dato anterior: 1,410 millones

15:15 – Estados Unidos

Producción industrial (m/m, junio)

Consenso: 0,2%

Dato anterior: 0,1%

15:15 – Estados Unidos

Utilización de la capacidad productiva (junio)

Consenso: 76,2%

Dato anterior: 76,2%

16:00 – Estados Unidos

Índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (julio)

Consenso: 51,0

Dato anterior: 49,5

19:00 – Estados Unidos

Recuento semanal de plataformas petrolíferas de Baker Hughes

Consenso: 446

Dato anterior: 445

Mercados a seguir

EUR/USD

Los datos definitivos de inflación armonizada (HICP) de la Eurozona, junto con el esperado conjunto de indicadores del mercado inmobiliario estadounidense, podrían provocar movimientos significativos en el principal cruce de divisas.

Mercado inmobiliario de Estados Unidos y S&P 500

Las cifras de inicio de construcción de viviendas y de permisos de construcción ofrecerán pistas clave sobre la fortaleza del consumidor estadounidense y del conjunto de la economía en un entorno de tipos de interés elevados.