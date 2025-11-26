Leer más
04:54 · 26 de noviembre de 2025

Calendario económico: solicitudes de subsidio por desempleo y bienes duraderos 🔎

El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero. Los únicos informes importantes que cabe destacar son el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo y el informe de pedidos de bienes duraderos de septiembre. Sin embargo, estos datos de septiembre siguen reportados con retrasado, por lo que su relevancia es menor.

Calendario detallado del día:


10:20, Alemania - Intervención de Buba Mauderer

14:30, Estados Unidos - Datos de empleo:

  • Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: pronóstico: 226.000; anterior: 220.000;
  • Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas: anterior: 224.250;
  • Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: anterior: 1.974.000;

14:30, Estados Unidos - Permisos de construcción para septiembre:

  • pronóstico: 1.340 millones; anterior: 1.330 millones;

14:30, Estados Unidos - Bienes duraderos:

  • Bienes duraderos, excluyendo transporte: pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual;
  • Bienes duraderos (excluyendo defensa): pronóstico 1,9 % intermensual; anterior: 1,9 % intermensual.
  • Pedidos de bienes duraderos: pronóstico 0,5 % intermensual; anterior: 2,9 % intermensual.

14:30, Estados Unidos - Datos de la balanza comercial de septiembre:

  • Balanza comercial de bienes: pronóstico -90.000 millones; anterior: -85.500 millones.

16:00, Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas para septiembre:

  • Pronóstico: 710.000 millones; anterior: 800.000 millones.

16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA:

  • Almacenamiento de gas natural: pronóstico -5.000 millones; anterior: -14.000 millones.
  • Inventarios de petróleo crudo: pronóstico -1.300 millones; anterior: -3.426 millones.

17:05, Zona Euro - Lane del BCE

 

 

