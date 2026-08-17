- La semana arranca con relativa calma en Wall Street, al no haber datos macroeconómicos importantes programados
- El mercado sigue influenciado por los datos estadounidenses del viernes, que han vuelto a reducir las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal
- En Japón, los datos preliminares del PIB decepcionan, mientras que los datos de producción industrial han superado las expectativa
- La semana arranca con relativa calma en Wall Street, al no haber datos macroeconómicos importantes programados
- El mercado sigue influenciado por los datos estadounidenses del viernes, que han vuelto a reducir las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal
- En Japón, los datos preliminares del PIB decepcionan, mientras que los datos de producción industrial han superado las expectativa
La nueva semana comienza con relativa calma en Wall Street. No hay datos macroeconómicos importantes programados, ni informes de resultados de grandes empresas.
Sin embargo, el mercado sigue influenciado por los datos estadounidenses del viernes, que una vez más redujeron las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Si bien los inversores reaccionaron con incertidumbre a finales de la semana pasada ante la caída de las ventas minoristas y la creciente debilidad del consumidor estadounidense, la euforia observada en Asia sugiere el regreso del mercado alcista.
Principales comunicados de la sesión asiática y de la mañana
- Japón (PIB): Los datos preliminares del PIB del segundo trimestre decepcionaron a quienes abogaban por un aumento más rápido de las tasas de interés por parte del Banco de Japón. El PIB anualizado creció solo un 1,1% (consenso: 2,1%, anterior: 1,9%), mientras que el PIB trimestral ajustado estacionalmente se situó en el 0,3% intertrimestral (frente al 0,5% intertrimestral proyectado). El principal factor fue la debilidad del consumo interno.
- Japón (Producción Industrial): Un dato positivo para Japón fueron los datos de producción industrial de junio, que superaron significativamente las expectativas del mercado. La cifra ajustada estacionalmente aumentó un 1,9% intermensual (consenso: 1,3% intermensual), mientras que repuntó hasta el 4,9% interanual (previsión: 4,2% interanual, anterior: -2,1% interanual).
El USD/JPY se aleja nuevamente de la barrera psicológica de 160.
Calendario macroeconómico
- 11:30 h Eurozona – Discurso de Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE
- 14:30 h EE. UU. – Índice Empire State de Nueva York para agosto (Consenso: 10,8 | Anterior: 15,6)
- 16:00 h EE. UU. – Índice del mercado inmobiliario NAHB para agosto (Consenso: 33 | Anterior: 34)
- 22:00 h EE. UU. – Entradas netas mensuales de capital para junio (Anterior: 132.200 millones de dólares)
- 22:00 h EE. UU. – Entradas de capital a largo plazo para junio (Consenso: 151.400 millones de dólares | Anterior: 232.700 millones de dólares)
Principales comunicados de resultados corporativos
- Grupo BHP
- Fabrinet
Tres mercados a tener en cuenta hoy
- USD/JPY: Los datos de crecimiento económico del segundo trimestre en Japón, inferiores a lo esperado (PIB anualizado del 1,1% frente al 2,1% previsto), reducen la presión sobre el Banco de Japón para un endurecimiento monetario acelerado, aunque la debilidad generalizada del dólar estadounidense mantiene al par cotizando por debajo de 160.
- S&P 500: El contrato de futuros del índice estadounidense cotiza solo un 0,3% por debajo del máximo histórico alcanzado la semana pasada. La primera prueba regional de la situación económica estadounidense será la lectura del índice Empire State de Nueva York a las 14:30 (se prevé una caída a 10,8 puntos). Un resultado que se desvíe significativamente de las previsiones marcará la pauta de riesgo para la apertura de Nueva York.
- EUR/USD: El principal par de divisas está rompiendo su consolidación de dos semanas y alcanzando máximos de dos meses. Ante la ausencia de datos económicos europeos contundentes, los inversores buscarán señales en los discursos de los banqueros centrales y en los indicadores del mercado inmobiliario estadounidense (NAHB) de la tarde.
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