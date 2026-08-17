La nueva semana comienza con relativa calma en Wall Street. No hay datos macroeconómicos importantes programados, ni informes de resultados de grandes empresas.

Sin embargo, el mercado sigue influenciado por los datos estadounidenses del viernes, que una vez más redujeron las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Si bien los inversores reaccionaron con incertidumbre a finales de la semana pasada ante la caída de las ventas minoristas y la creciente debilidad del consumidor estadounidense, la euforia observada en Asia sugiere el regreso del mercado alcista.

Principales comunicados de la sesión asiática y de la mañana

Japón (PIB): Los datos preliminares del PIB del segundo trimestre decepcionaron a quienes abogaban por un aumento más rápido de las tasas de interés por parte del Banco de Japón. El PIB anualizado creció solo un 1,1% (consenso: 2,1%, anterior: 1,9%), mientras que el PIB trimestral ajustado estacionalmente se situó en el 0,3% intertrimestral (frente al 0,5% intertrimestral proyectado). El principal factor fue la debilidad del consumo interno.

Japón (Producción Industrial): Un dato positivo para Japón fueron los datos de producción industrial de junio, que superaron significativamente las expectativas del mercado. La cifra ajustada estacionalmente aumentó un 1,9% intermensual (consenso: 1,3% intermensual), mientras que repuntó hasta el 4,9% interanual (previsión: 4,2% interanual, anterior: -2,1% interanual).

Fuente: xStation5

El USD/JPY se aleja nuevamente de la barrera psicológica de 160.

Calendario macroeconómico

11:30 h Eurozona – Discurso de Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE

14:30 h EE. UU. – Índice Empire State de Nueva York para agosto (Consenso: 10,8 | Anterior: 15,6)

16:00 h EE. UU. – Índice del mercado inmobiliario NAHB para agosto (Consenso: 33 | Anterior: 34)

22:00 h EE. UU. – Entradas netas mensuales de capital para junio (Anterior: 132.200 millones de dólares)

22:00 h EE. UU. – Entradas de capital a largo plazo para junio (Consenso: 151.400 millones de dólares | Anterior: 232.700 millones de dólares)

Principales comunicados de resultados corporativos

Grupo BHP

Fabrinet

Tres mercados a tener en cuenta hoy