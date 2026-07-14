- El calendario económico de la jornada está marcado por la publicación del informe IPC de Estados Unidos
- Las previsiones de Goldman Sachs creen que el informe podría ser interpretado como moderadamente favorable para una política monetaria más flexible
- Además del informe del IPC, hoy presentarán resultados los principales bancos de Estados Unidos y tendrá lugar la comparecencia de Kevin Warsh, presidente de la FED
- El calendario económico de la jornada está marcado por la publicación del informe IPC de Estados Unidos
- Las previsiones de Goldman Sachs creen que el informe podría ser interpretado como moderadamente favorable para una política monetaria más flexible
- Además del informe del IPC, hoy presentarán resultados los principales bancos de Estados Unidos y tendrá lugar la comparecencia de Kevin Warsh, presidente de la FED
La atención de los inversores se centra hoy en el informe del IPC de Estados Unidos correspondiente a junio, cuya publicación está prevista para las 13:30 GMT. Las previsiones de Goldman Sachs sugieren que el informe podría ser interpretado como moderadamente favorable para una política monetaria más flexible (dovish). El componente más importante de la inflación, los costes de la vivienda, sigue desacelerándose, mientras que el sector del automóvil ha ejercido una ligera presión desinflacionaria.
Solo algunos servicios, como las tarifas aéreas y los hoteles, siguen mostrando una presión significativa sobre los precios, aunque no lo suficiente como para modificar el panorama general. Goldman Sachs considera que parte de los recientes datos favorables de inflación podrían haber estado influenciados por efectos estacionales, lo que significa que un único informe aún no confirmaría un retorno sostenido de la inflación al objetivo de la Reserva Federal.
Goldman Sachs espera que el IPC general aumente un 3,8 % interanual y que el IPC subyacente se sitúe en el 2,8 % interanual. Por otra parte, los precios del petróleo han repuntado más de un 20 % desde su mínimo reciente, lo que podría llevar a los inversores a considerar que incluso un informe favorable del IPC reflejaría una situación parcialmente desactualizada.
Datos macroeconómicos del día
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11:00 GMT – Estados Unidos: Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas (NFIB), previsión: 95,7; anterior: 95,3.
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13:15 GMT – Estados Unidos: Variación semanal del empleo ADP, previsión: no disponible; anterior: 21.000.
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13:30 GMT – Estados Unidos: IPC interanual, previsión: 3,8 %; anterior: 4,2 %.
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13:30 GMT – Estados Unidos: IPC mensual, previsión: -0,1 %; anterior: 0,5 %.
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13:30 GMT – Estados Unidos: IPC subyacente interanual, previsión: 2,8 %; anterior: 2,9 %.
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13:30 GMT – Estados Unidos: IPC subyacente mensual, previsión: 0,2 %; anterior: 0,2 %.
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13:55 GMT – Estados Unidos: Índice Redbook interanual, previsión: no disponible; anterior: 11,5 %.
Resultados empresariales
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11:35 GMT: JPMorgan Chase – Resultados del segundo trimestre de 2026.
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11:40 GMT: Wells Fargo – Resultados del segundo trimestre de 2026.
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11:45 GMT: Bank of America – Resultados del segundo trimestre de 2026.
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12:25 GMT: Goldman Sachs – Resultados del segundo trimestre de 2026.
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13:00 GMT: Citigroup – Resultados del segundo trimestre de 2026.
Intervenciones de miembros de bancos centrales
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15:00 GMT: Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal.
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15:30 GMT: Christopher Waller, Reserva Federal.
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17:40 GMT: Austan Goolsbee, Reserva Federal.
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18:30 GMT: Susan Collins, Reserva Federal.
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19:55 GMT: Michelle Bowman, Reserva Federal.
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21:00 GMT: Andrew Bailey, Banco de Inglaterra.
Otros acontecimientos
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21:00 GMT: Inicio previsto del bloqueo naval estadounidense sobre Irán.
Gráfico del euro-dólar
Los precios del petróleo han repuntado más de un 20 % desde su mínimo reciente, situado cerca de los 70 dólares por barril, lo que favorece nuevas caídas del par EUR/USD y fortalece al dólar estadounidense. El EUR/USD cotiza por debajo de dos medias móviles clave: la EMA de 200 periodos (representada por la línea roja) y la EMA de 50 periodos (representada por la línea naranja), lo que indica una tendencia bajista de medio plazo.
Presentaciones de resultados de esta semana
La bolsa hoy: Los índices estadounidenses suben a pesar del despunte del precio del petróleo
¿Puede una escalada geopolítica impulsar al dólar otra vez?
Cierre de mercado: Petróleo repunta y vuelve a presionar a las bolsas
Peso colombiano lidera emergentes, ¿puede seguir fortaleciéndose?
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