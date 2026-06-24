Cerebras se desploma tras su primer reporte público por menor margen esperado y presión en chips

Cerebras Systems (CBRS.US) reportó sus primeros resultados como empresa pública y los números fueron mejores de lo esperado en casi todos los rubros. Los ingresos del primer trimestre subieron 94% interanual hasta US$193,4 millones, superando el consenso de US$181,4 millones, la pérdida neta de US$14 millones quedó muy por debajo de los US$58,6 millones que el mercado anticipaba y la guía anual de US$855 a US$865 millones superó la estimación de US$824,8 millones. Sin embargo, la acción cayó 17% de todas formas.

El mercado de semiconductores ha establecido un umbral que hace que superar el consenso ya no sea suficiente, y Cerebras encontró ese umbral en el único número que el mercado decidió leer esta semana, el margen bruto proyectado para 2026.

OpenAI: demasiada demanda puede ser un problema

La guía de margen bruto ajustado de entre 38% y 41% para todo 2026 contrasta con el 47% que la propia empresa reportó en el primer trimestre y queda a una distancia considerable del perfil de sus competidores más referenciados, Nvidia opera en márgenes superiores al 70% y AMD en el rango del 50%. La brecha no viene de una debilidad operativa sino de una decisión tomada para cubrir el ritmo de expansión de OpenAI, el cliente más importante de la compañía. La demanda de OpenAI por capacidad de cómputo está creciendo más rápido de lo que Cerebras puede incorporar nuevos servidores, por lo que la empresa optó por rentar de vuelta equipos que había vendido previamente a otros clientes y redirigirlos a las operaciones de OpenAI. El CFO Bob Komin cuantificó el efecto en la llamada de resultados, ese esquema pesará entre 10 y 15 puntos porcentuales sobre los márgenes durante 2026.

El CEO Andrew Feldman argumentó que después de toda la tecnología desarrollada por Cerebras y Nvidia, el factor limitante son los edificios, es decir, el espacio físico en centros de datos. Para resolver eso, la empresa está construyendo de forma agresiva capacidad propia, un proceso que también consume capital en el corto plazo.

El contrato vigente con OpenAI asciende a US$20 mil millones a varios años, con GPT 5.4 corriendo ya sobre chips de Cerebras y 750 megawatts de semiconductores por desplegar bajo el acuerdo. Amazon Web Services también comenzará a usar los chips en sus centros de datos, con contribución de ingresos esperada el año próximo. A eso se suma un backlog de US$24,6 mil millones al cierre de 2025, del cual la empresa espera reconocer US$3,7 mil millones como ingresos durante 2026 y 2027.

El lockup y el contexto de un sector bajo presión

La caída de Cerebras llega en el peor momento del ciclo de sentimiento para los semiconductores. El Philadelphia Semiconductor Index cayó 7,9% el martes, con Micron, SanDisk e Intel encabezando las pérdidas en un contexto donde el mercado empezó a cuestionar si el retorno del gasto masivo en infraestructura de inteligencia artificial justifica las valuaciones actuales del sector.

A ese entorno se suma un catalizador de oferta específico de Cerebras: casi 13% de las acciones del IPO quedan libres del lockup esta semana, con otro 17% adicional que se habilitará poco después del reporte del segundo trimestre. Desde su debut en mayo, cuando la acción se fijó en US$185 y llegó a tocar US$386 el primer día de cotización, el papel acumula una caída de más de 46%. Con Morgan Stanley elevando su precio objetivo a US$273 desde US$250 y TD Cowen manteniendo su visión positiva sobre la base de los acuerdos con OpenAI y AWS, la divergencia entre el potencial de largo plazo y la presión de corto plazo seguirá definiendo la volatilidad en los próximos meses mientras el lockup se libera gradualmente.

Las acciones de Cerebras caen un 17% durante la jornada de hoy. Fuente: xStation5.