Cierre de Mercado: Bonos a 30 años en máximos desde 2007 golpean a las acciones

La sesión estuvo marcada por un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos soberanos, reflejando una mayor preocupación del mercado por los riesgos inflacionarios derivados de la guerra y del encarecimiento de la energía. En este contexto, el petróleo se mantuvo en torno a los USD 100, alimentando temores de presiones persistentes sobre los precios y reduciendo las expectativas de recortes de tasas. Esta dinámica golpeó a los activos de riesgo, llevando a retrocesos en las acciones, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó niveles no vistos desde 2007, reforzando el tono defensivo de la jornada.

Noticias Claves

Geopolítica: El foco geopolítico sigue centrado en Irán, con Trump señalando que Xi Jinping le habría prometido no enviar armas a Teherán y que aún existe una ventana limitada para avances diplomáticos. Sin embargo, mediadores regionales y funcionarios estadounidenses ven pocos progresos en las conversaciones, mientras Irán mantiene exigencias como el cese de hostilidades, ayuda financiera, reparaciones y un rol de supervisión sobre el estrecho de Ormuz, sin ceder en los puntos clave sobre su programa nuclear. En paralelo, EE. UU. presiona a aliados europeos, de Oriente Medio y Asia para reforzar sanciones contra redes financieras iraníes, mientras persiste el riesgo de nuevos ataques de EE. UU. e Israel en los próximos días.

Estados Unidos: Los datos económicos muestran una economía aún resistente, con las ventas pendientes de viviendas aumentando 1,4% mensual, por encima de lo esperado, y el índice alcanzando 74,8 . No obstante, el mercado sigue ajustando expectativas de tasas, con swaps asignando más de 80% de probabilidad a una subida de la Fed hacia finales de 2026. Además, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió hasta 5,18% , su nivel más alto desde 2007, presionado por el repunte energético asociado al conflicto con Irán, preocupaciones fiscales y señales de fortaleza económica.

Reino Unido: Rachel Reeves estaría evaluando junto con supermercados británicos un esquema voluntario de congelamiento de precios de alimentos para aliviar la presión sobre el costo de vida. A cambio, el gobierno podría ofrecer cierto alivio regulatorio, aunque la propuesta todavía parece estar en una etapa exploratoria y sin medidas definitivas anunciadas.

Japón: El mercado japonés enfrenta una fuerte presión en renta fija, con el rendimiento del bono a 30 años alcanzando 4,17%, el nivel más alto registrado. En paralelo, el ministro de Finanzas, Katayama, afirmó que las autoridades están listas para tomar medidas decisivas en el mercado cambiario, reflejando la preocupación oficial por la volatilidad del yen y las condiciones financieras.

Petróleo: El petróleo operó con leves caídas en una sesión volátil, mientras los inversionistas evaluaban la posibilidad de que Trump reanude ataques contra Irán. La presión bajista aumentó tras conocerse que la OTAN estaría estudiando mecanismos para asistir el tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz si esta ruta energética clave no se reabre a comienzos de julio, lo que podría reducir parte de la prima de riesgo geopolítico incorporada en los precios.

Chile: Chile redujo sus proyecciones de producción de cobre para este año y el próximo, reforzando la percepción de un mercado global ajustado. Cochilco estima ahora una caída de 2% en la producción de 2026, hasta 5,3 millones de toneladas, afectada por menores leyes del mineral, mantenciones y restricciones operativas, mientras proyecta un repunte de 4% en 2027, hasta 5,5 millones de toneladas, todavía por debajo de estimaciones previas.

Metales: El oro retrocedió ante un mercado nuevamente enfocado en el riesgo de inflación persistente y en la posibilidad de tasas altas por más tiempo, o incluso nuevas alzas por parte de los bancos centrales. La venta global de bonos, junto con el shock energético asociado al conflicto con Irán, presionó las expectativas de inflación y redujo la probabilidad de recortes de tasas, afectando también a la plata, que registró una caída significativa.

Bitcoin: Bitcoin cayó hasta USD 76.000, su nivel más bajo desde el 1 de mayo, afectado por la corrección del mercado accionario estadounidense, el fortalecimiento del dólar y el aumento en los rendimientos de los bonos. La caída por debajo de la media móvil exponencial de 50 sesiones sugiere un deterioro del momentum, marcando una señal técnica negativa tras el rebote iniciado en abril.

Acciones: En tecnología, Microsoft presentó nuevos dispositivos Surface orientados a aceleración empresarial e inteligencia artificial, impulsados por procesadores Intel. Google anunció Gemini 3.5 y destacó que las consultas en modo IA se han más que duplicado cada trimestre desde su lanzamiento. Por su parte, Meta ofrecerá a chatbots rivales acceso limitado y gratuito a WhatsApp, aunque aplicará cargos una vez superado cierto umbral de mensajes enviados a usuarios.

Análisis US100

La estructura del precio se ha mantenido estable en torno al soporte de los 28.743 puntos. A nivel técnico, el MACD comienza a mostrar una divergencia alcista, mientras la media móvil de largo plazo empieza a aplanarse, señales que podrían estar anticipando una moderación en la presión bajista. En este contexto, la zona de los 28.743 puntos se mantiene como la referencia clave para la evolución de corto plazo.

Mientras el precio logre sostenerse sobre este soporte, podría desarrollarse un movimiento correctivo de recuperación hacia la región comprendida entre los 29.189 y 29.489 puntos, donde se ubican las referencias pivote más relevantes. En cambio, una pérdida de los 28.743 puntos abriría la puerta a una continuidad de la presión bajista, con un siguiente soporte en torno a los 28.337 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis OIL.TWI

El petróleo se ha mantenido estable durante la jornada en un contexto de mayor incertidumbre geopolítica. A nivel técnico, el precio continúa por encima de su media móvil de largo plazo, con un soporte ubicado en torno a los 99,06 dólares. Esta zona sigue siendo la principal referencia para la estructura de corto plazo y, mientras se mantenga vigente, el sesgo continuará siendo favorable para una extensión del movimiento alcista.

Si el precio logra sostenerse sobre los 99,06 dólares, podría continuar avanzando hacia la resistencia más cercana, ubicada en torno a los 110,86 dólares. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una mayor presión bajista, con un nivel de apoyo más relevante en la zona de los 88,58 dólares.



Fuente: xStation5