Cierre de Mercado: La IA sigue impulsando a las acciones hacia nuevos máximos

La sesión estuvo marcada por un renovado apetito por riesgo, con la inteligencia artificial continuando como principal motor de las acciones hacia nuevos máximos. El S&P 500 encadenó su novena jornada consecutiva al alza, la racha positiva más prolongada desde mayo de 2025, impulsado principalmente por el sector de semiconductores. Dentro del segmento, destacó Marvell Technology, que se disparó 33% después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmara que considera posible que la compañía alcance una valoración de un billón de dólares. En el frente geopolítico, las expectativas de mercado también encontraron respaldo en reportes que señalan que funcionarios iraníes estarían preparando una propuesta final para enviar a Washington, manteniendo vivas las esperanzas de avanzar hacia un acuerdo más amplio. En materias primas, el petróleo crudo estadounidense cerró cerca de los USD 94 por barril tras otra sesión volátil, reflejando la persistente sensibilidad del mercado energético a los riesgos geopolíticos.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La jornada estuvo marcada por señales mixtas sobre el estado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Mientras Donald Trump rechazó como “noticias falsas” los reportes que indican una interrupción del diálogo, Marco Rubio afirmó ante el Congreso que las negociaciones continúan e incluyen el expediente nuclear. Washington ve la tregua parcial en Líbano como una oportunidad para avanzar hacia un acuerdo más amplio, aunque la agencia iraní Fars negó esta versión y sostuvo que el intercambio de mensajes se encuentra detenido desde hace varios días. En paralelo, pese a que el alto el fuego en Líbano se mantiene en términos generales, se reportaron nuevos episodios de violencia durante la noche, con víctimas en ambos bandos.

Estados Unidos: Desde la Reserva Federal, Beth Hammack señaló que resulta razonable mantener las tasas de interés estables por ahora, dada la elevada incertidumbre, aunque advirtió que la Fed podría tener que actuar si las presiones inflacionarias no se moderan. En el frente macroeconómico, el informe JOLTS sorprendió al alza en abril, con un aumento de 731.000 vacantes hasta 7,618 millones, muy por encima de lo esperado. El incremento se concentró principalmente en servicios profesionales y empresariales, además de avances en manufactura y gobierno, mientras que finanzas y seguros registraron una caída.

Europa: La inflación de la zona euro se ubicó en línea con las expectativas en términos generales, aunque el componente subyacente mostró una lectura algo más firme de lo previsto. El IPC preliminar avanzó 0,1% mensual y 3,2% interanual, en línea con el consenso, pero por encima del 3,0% previo en la medición anual. Por su parte, el IPC subyacente se aceleró hasta 2,5% interanual, superando la previsión de 2,4% y el dato anterior de 2,2%, lo que mantiene la atención sobre la persistencia de las presiones inflacionarias.

Reino Unido: Megan Greene advirtió que el argumento a favor de una suba de tasas se está fortaleciendo, en un contexto de mayores riesgos inflacionarios asociados a la prolongación del conflicto con Irán y al encarecimiento de la energía. Según sus comentarios, una respuesta relativamente rápida podría ser necesaria para evitar un desanclaje de las expectativas de inflación. El mercado ya descuenta una suba de 25 puntos básicos para septiembre y asigna una probabilidad elevada a otro incremento antes de fin de año, mientras la inflación podría acercarse al 4% más adelante.

Canadá: El primer ministro Mark Carney señaló que los datos económicos de Canadá podrían mantenerse volátiles mientras el gobierno avanza en una transformación más amplia de la economía. Según Statistics Canada, la actividad se contrajo a una tasa anualizada de 0,1% en el primer trimestre, tras una caída de 1,0% en el cuarto trimestre, reflejando un contexto de debilidad económica persistente.

Bitcoin: El sentimiento en torno a Bitcoin volvió a deteriorarse, provocando liquidaciones en el mercado cripto por cerca de USD 1.500 millones en las últimas 24 horas. La caída llevó al mayor activo digital a mínimos de dos meses y generó el mayor volumen de liquidaciones desde febrero, según datos de CoinGlass.

Petróleo: En el mercado energético, ADNOC planea desarrollar un oleoducto de productos refinados para evitar el Estrecho de Ormuz, según informó el Financial Times. El proyecto permitiría a Emiratos Árabes Unidos mantener exportaciones de gasolina, diésel y combustible para aviones incluso si el tránsito por el estrecho se ve interrumpido. La iniciativa responde a las crecientes restricciones en una ruta clave para el comercio energético desde el inicio de la guerra con Irán. En paralelo, Irak aprobó un plan para aumentar las exportaciones de crudo desde Ceyhan hasta 770.000 barriles diarios.

Oro: El oro recortó sus ganancias después de que los sólidos datos laborales en Estados Unidos reforzaran la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés elevadas por más tiempo. Las perspectivas para el metal siguen condicionadas por la evolución de la situación en Oriente Medio, aunque el sesgo de corto plazo podría mantenerse limitado por el entorno de tasas altas. En este contexto, los precios podrían operar dentro de un rango acotado, con cierta presión bajista si se consolidan las expectativas de una política monetaria más restrictiva.

Acciones: Alphabet, matriz de Google, está recaudando USD 80.000 millones mediante un paquete de ofertas de acciones que incluye un acuerdo de inversión con Berkshire Hathaway. La compañía destinaría los fondos a respaldar sus ambiciosos planes de inversión en inteligencia artificial, especialmente en infraestructura para el desarrollo de modelos avanzados. La operación refuerza el foco del mercado en el gasto de capital vinculado a IA y en la capacidad de las grandes tecnológicas para financiar esta nueva etapa de expansión.

Análisis US100

El precio alcanzó un nuevo máximo tras respetar la zona de soporte de los 30.273 puntos. La estructura continúa siendo alcista, con máximos y mínimos crecientes, mientras el precio se mantiene por encima de su media móvil de largo plazo. Actualmente, la cotización ya se aproxima a la resistencia de los 30.772 puntos, nivel que coincide con la extensión del 61,8% de Fibonacci. Aun así, los indicadores mantienen una divergencia bajista, por lo que será importante observar la reacción del precio en esta zona.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 30.772 puntos, podría extender el movimiento hacia los 31.223 puntos, nivel correspondiente a la siguiente proyección de Fibonacci. En cambio, un rechazo desde esta resistencia podría dar paso a un movimiento correctivo, con una primera zona de soporte relevante nuevamente en los 30.273 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El precio mantiene una estructura correctiva tras haber rebotado desde el punto pivote de los 4.445. En este movimiento, logró acercarse a su media móvil de largo plazo, aunque por ahora no ha conseguido consolidarse por encima de ella. En este contexto, la zona de los 4.455 se mantiene como el soporte más relevante en el corto plazo y como la referencia principal para evaluar la continuidad del movimiento.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.455, podría mantener una recuperación hacia la resistencia de los 4.555. En cambio, una pérdida de este soporte aumentaría la probabilidad de una continuación del movimiento correctivo, hacia la zona de de soporte de los 4.367.



Fuente: xStation5