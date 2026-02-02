Cierre de mercado: las acciones suben tras la expansión manufacturera en Estados Unidos (02.02.2026)

Las acciones subieron en la primera sesión de febrero, en un contexto en el que los inversores reaccionaron positivamente a los datos del PMI de EE. UU., que sorprendieron al alza. En materias primas, el oro y la plata se mantuvieron contenidos pese a cierta debilidad. También se observó una mejora en la amplitud de mercado, con el US2000 liderando las subidas. En el frente geopolítico, la prima de riesgo retrocedió después de que Donald Trump señaló que Washington está negociando con Irán.

Noticias Claves

Aranceles: Estados Unidos e India alcanzaron un acuerdo comercial para reducir aranceles sobre productos indios y aliviar tensiones bilaterales. Donald Trump anunció que bajará el arancel del 25% al 18% tras una llamada con Narendra Modi, quien se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso; además, se eliminaría el arancel adicional aplicado por las compras de crudo a Rusia, según funcionarios familiarizados con el asunto.

EE.UU: La Casa Blanca planea una reserva estratégica de minerales críticos con US$12.000 millones de capital inicial (Proyecto Vault), que combinaría US$1.670 millones de capital privado con un préstamo de US$10.000 millones del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos para adquirir y almacenar tierras raras y otros insumos, buscando reducir la dependencia de metales chinos. En el frente de datos, la Oficina de Estadísticas Laborales no publicará el informe de empleo de enero por el cierre parcial del gobierno, según Emily Liddel. A la vez, el PMI manufacturero de enero de S&P Global mostró una mejora (52,4 vs. 52,0 esperado), con un repunte de la producción, aunque parte del avance respondió a acumulación de inventarios y nuevos pedidos creciendo de forma moderada. Además, el Tesoro de EE.UU. informó que tomará prestados 574 mil millones de dólares en el primer trimestre y prevé un saldo de caja final de 850 mil millones de dólares, según estimaciones del análisis QRA del Tesoro de EE.UU.

Europa: El Parlamento francés aprobó el presupuesto 2026 tras superar Sébastien Lecornu dos mociones de censura. El texto contempla recortes de gasto y alzas de impuestos menores a propuestas previas, lo que implicaría un déficit más alto que el inicialmente previsto, y podría abrir un período de mayor calma política de cara a las municipales de marzo y las presidenciales de 2027.

OIL: El petróleo se desplomó al desvanecerse la prima de riesgo geopolítico después de que Trump señaló que Washington mantiene conversaciones con Irán. Teherán indicó que espera que la vía diplomática evite una guerra y se prevé una reunión entre Steve Witkoff y Abbas Araghchi; además, la presión vendedora generalizada en materias primas (con caídas en oro y cobre) amplifica el movimiento y podría desencadenar ventas adicionales de estrategias tendenciales.

Natgas: Los futuros del gas natural en EE. UU. cayeron con fuerza el lunes luego de que los modelos meteorológicos apuntan a condiciones más cálidas en los 48 estados continentales tras semanas de invierno severo. El contrato de marzo se desplomó 26% hasta ~US$3,218/MMBtu, y Bloomberg destacó que es la mayor caída diaria porcentual desde 1996, excluyendo jornadas de rollover.

Metales: Los metales preciosos profundizaron la corrección iniciada a fines de enero. Hacia las 16:00, el oro retrocedía más de 3,5% y testeaba la zona de US$4.650 por onza, mientras la plata caía más de 5% y perforaba los US$79 por onza.

Bitcoin: Bitcoin se estabilizó tras la fuerte liquidación del fin de semana y rebotó hasta 3,7% hacia los US$79.284, luego de tocar su nivel más bajo desde el 7 de abril. Algunos analistas señalaron que la magnitud de la venta (casi 10% en el fin de semana) dejó al mercado mejor posicionado para un repunte técnico.

Acciones: Las acciones de Walt Disney caían cerca de 7% (15:00 GMT-3) tras una guía menos optimista para el trimestre en curso. La advertencia sobre la debilidad del turismo internacional opacó resultados que incluyeron récords en parques temáticos y un salto de 72% en la rentabilidad del negocio de streaming.

Geopolítica: Irán afirmó que las conversaciones con Estados Unidos para un nuevo acuerdo nuclear podrían comenzar en los próximos días, en medio de una intensificación diplomática para evitar una escalada. Según Esmail Baghaei, la prioridad será el alivio de sanciones y Teherán mantendrá un enfoque “realista”, mientras persisten las advertencias de Trump sobre una posible acción militar si no se alcanza un acuerdo para limitar el programa nuclear.

Análisis US100

El precio rebotó desde el retroceso de Fibonacci del 88% y actualmente cotiza por encima de sus medias móviles simples (SMA) de corto y largo plazo, lo que respalda una posible estructura de giro alcista. El nivel clave a monitorear es el soporte en 25.187: si el precio se mantiene por encima de esa zona, podría extender el avance hacia la resistencia en 26.691. En cambio, una ruptura del soporte sugeriría mayor debilidad y podría habilitar una corrección hacia el siguiente soporte relevante.







Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El precio moderó sus caídas en torno al soporte de 4.408, luego de que el indicador MACD mostrara una divergencia alcista. No obstante, aún se mantiene por debajo de las medias móviles de largo plazo, por lo que el nivel pivote de 4.408 será determinante: si el precio logra sostenerse por encima, podría extender el rebote hacia la zona de 5.105, principal resistencia. En cambio, una ruptura clara de 4.408 aumentaría el sesgo bajista y podría llevar al precio a testear el soporte de 4.029.

Fuente: xStation5

