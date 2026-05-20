Cierre de Mercado: Nvidia supera previsiones, pero sus acciones reaccionan con cautela

La jornada de hoy estuvo marcada por un tono más positivo en los mercados, con los índices estadounidenses impulsados por la mejora del frente geopolítico y las señales de avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que ayudó a reducir temores sobre energía, inflación y tasas de interés. A nivel corporativo, NVIDIA reforzó el optimismo del sector tecnológico tras superar expectativas en ingresos, beneficio por acción y centros de datos, además de entregar una guía sólida para el segundo trimestre. En paralelo, las actas de la Fed mantuvieron un tono prudente, al señalar que la inflación y la incertidumbre en Oriente Medio podrían justificar una política restrictiva por más tiempo, aunque el mercado priorizó la posible desescalada geopolítica y los buenos resultados empresariales.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: Trump señaló que las conversaciones con Irán están en su “etapa final” y volvió a presionar a Teherán para firmar el acuerdo, aunque mantuvo abierta la posibilidad de retomar los ataques si no hay avances. Irán confirmó que revisa una propuesta actualizada, pero sostuvo su rechazo a ceder en materia nuclear y advirtió que una nueva agresión ampliaría el conflicto. En paralelo, la tensión en Ormuz continúa, con operaciones estadounidenses sobre un petrolero iraní y mensajes de la Guardia Revolucionaria que sugieren que el estrecho sigue operativo, aunque lejos de una normalización plena.

Estados Unidos: Las actas de la Fed mostraron un tono prudente, con la mayoría de los participantes inclinándose por mantener la política monetaria restrictiva si la inflación persiste por encima del 2%. El conflicto en Oriente Medio aparece como un factor clave para el balance de riesgos, ya que podría sostener presiones inflacionarias vía energía y retrasar posibles recortes de tasas . Aun así, algunos miembros consideran que habría margen para recortes más adelante este año si el conflicto se resuelve pronto y la desinflación vuelve a consolidarse.

Reino Unido: El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, indicó que las expectativas de inflación no parecen desancladas, aunque advirtió que medidas como la congelación del impuesto a los combustibles pueden influir en la percepción de los hogares. También señaló que las curvas de futuros lucen relativamente benignas frente al daño potencial en infraestructura energética de Oriente Medio. Bailey y Swati Dhingra cuestionaron los controles de precios de alimentos, al considerar que generan distorsiones y no son sostenibles en el largo plazo.

China: China registró importaciones récord de paladio, en un contexto en el que los precios del metal acumulan una caída del 17% en el año.

Petróleo: Los inventarios de crudo de la EIA mostraron una caída mucho mayor a la esperada, con una reducción de 7,863 millones de barriles frente a una previsión de 2,5 millones. Además, las reservas de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos registraron su mayor descenso histórico semanal, reforzando la sensibilidad del mercado energético en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y riesgos de oferta.

Metales: El oro avanzó apoyado por el optimismo en torno a una posible salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Una desescalada reduciría los temores inflacionarios asociados a la energía y podría moderar las expectativas de tipos de interés elevados por más tiempo, un escenario que mejora el atractivo relativo del metal precioso.

Acciones: El foco corporativo estuvo en tecnología e inteligencia artificial, con ASML señalando que la fuerte demanda de IA mantendrá al mercado de chips limitado por la oferta durante un periodo prolongado. NVIDIA presentó resultados sólidos, superando expectativas en ingresos, BPA, centros de datos y guía para el segundo trimestre, además de elevar su dividendo y anunciar una recompra adicional de acciones por 80.000 millones de dólares. También destacaron Target, con una mejora en sus previsiones, y OpenAI, que estaría preparando su solicitud de salida a bolsa en las próximas semanas.

Análisis US100

Tras encontrar soporte en la zona de los 28.656 puntos, el precio desarrolló una estructura de giro que le permitió superar sus medias móviles y posteriormente realizar un pullback hacia su media móvil de largo plazo. En este contexto, el punto pivote inmediato se ubica en torno a los 29.006 puntos, nivel que pasa a ser la referencia clave para la evolución de corto plazo.

Mientras el precio logre mantenerse por encima de los 29.006 puntos, la estructura podría seguir favoreciendo una continuidad alcista, con una resistencia relevante en la zona de los 29.775 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con un posible retorno hacia la región de los 28.656 puntos.





Fuente: xStation5

Análisis Gold

El precio ha logrado sostener el soporte en torno a los 4.351 puntos, nivel desde el cual comenzó a desarrollar una estructura de giro. Esta zona adquiere especial relevancia al estar acompañada por una divergencia alcista en el MACD, señal que sugiere una posible moderación de la presión bajista y una mejora en la dinámica de corto plazo.

Mientras el precio se mantenga sobre los 4.351 puntos, podría extender la recuperación hacia las primeras resistencias ubicadas en torno a los 4.579 y 4.661 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con proyección hacia la zona de los 4.300 puntos.



Fuente: xStation5