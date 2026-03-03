Cierre de mercado: Trump asegura suministro energético en Ormuz

Los mercados vivieron una jornada de alta volatilidad marcada por el conflicto en Oriente Medio. Las acciones, que llegaron a caer hasta un 2,5%, lograron recortar pérdidas tras la intervención militar estadounidense para asegurar las rutas marítimas, lo que frenó un alza del petróleo que llegó a superar el 9% y lo llevó finalmente a ceder más de un 3%. El dólar también retrocedió, mientras las bolsas rebotaron ante la señal de que Washington garantizará el libre flujo de energía. Con todo, la incertidumbre persiste: el conflicto se extiende por la región, con nuevos ataques sobre Teherán y misiles iraníes sobre Qatar, Baréin y Omán, lo que mantiene a los inversores en alerta y reduce las apuestas por recortes de tasas de la Fed en 2026.



​​​Noticias Claves

Geopolítica: La tensión en el Estrecho de Ormuz sigue dominando la atención de los mercados. Irak advirtió que se verá forzado a reducir su producción en más de 3 millones de barriles diarios si los petroleros no pueden moverse con libertad hacia sus puertos de carga. En respuesta, Trump publicó en Truth Social que EE.UU. garantizará el libre flujo de energía global, que la Marina escoltará petroleros en Ormuz si es necesario y que este seguro estará disponible para todas las navieras.

Europa: La inflación en la eurozona repuntó en febrero, con la general subiendo al 1,9% desde el 1,7% de enero y la subyacente al 2,4% desde el 2,2%. El alza del petróleo amenaza con trasladarse rápidamente a los precios al consumidor, aunque el BCE históricamente tiende a ignorar las oscilaciones temporales en los precios de la energía.

EE.UU.: Dos funcionarios de la Fed reconocieron que los ataques contra Irán añaden un nuevo elemento de incertidumbre a la política monetaria, siendo la duración del alza energética la pregunta clave. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló que ya no tiene la misma confianza en su escenario previo de un recorte de tasas, mientras que su par de Nueva York, John Williams, describió el impacto en los mercados financieros como "razonablemente moderado" hasta ahora.

Petróleo: El crudo cedió más del 3% tras las declaraciones de Trump en Truth Social, donde garantizó el libre flujo de energía global y anunció la posible escolta naval en el Estrecho de Ormuz. El mercado interpretó el mensaje como una señal de menor riesgo de interrupción del suministro, lo que alivió la prima geopolítica que había empujado los precios al alza en jornadas previas.

Metales: El oro se desplomó más del 6%, presionado por un dólar más fuerte, expectativas de menor relajación monetaria y ventas forzadas asociadas a la caída de las acciones. En cobre, la principal ruta de exportación de la República Democrática del Congo (segundo mayor productor mundial) reabrió tras ser dañada por las lluvias. El aluminio, en cambio, subió con fuerza luego de que Qatalum, importante productor de Oriente Medio, iniciara un cierre controlado de producción por escasez de gas natural, declarando fuerza mayor en sus envíos; un reinicio completo podría tomar entre seis y doce meses.

Brasil: La economía brasileña creció apenas un 0,1% en el cuarto trimestre, por debajo de la estimación del 0,2%, con una expansión anual del 1,8%. Los elevados costos de endeudamiento pesaron sobre la actividad: la industria retrocedió un 0,7% y el consumo de los hogares se estancó, mientras que la agricultura y los servicios anotaron avances moderados del 0,5% y 0,8%, respectivamente.

Acciones: En el plano corporativo, Target proyectó ganancias ajustadas por acción de entre $7,50 y $8,50 para el año fiscal en curso, con un leve crecimiento en ventas comparables y un alza de aproximadamente 2% en ventas netas, señales de que su plan de recuperación comienza a dar frutos. Por su parte, Best Buy superó las expectativas navideñas con ganancias ajustadas por acción de $2,61, cumplió con las estimaciones de ingresos de Wall Street y anunció un aumento de su dividendo, generando confianza entre los inversores.

Análisis US100

El precio ha logrado sostener la zona de soporte en torno a los 24.441 puntos, desde donde ha retomado la presión alcista. Esta reacción mantiene una lectura positiva en el corto plazo, apoyada además por un MACD con estructura favorable y por la cotización sobre su media móvil de largo plazo.

En este contexto, la resistencia principal de corto plazo se ubica en los 25.099 puntos. Sin embargo, el nivel clave sigue siendo el soporte de los 24.441, ya que una ruptura por debajo de esa zona podría reactivar la presión bajista y extender las caídas hacia los 23.806 puntos.



Análisis OIL.WTI

El petróleo mostró un fallo en la ruptura de los 75,01, movimiento que se vio influenciado por los comentarios de Trump y que refuerza la presión bajista sobre la estructura del precio. Mientras el mercado se mantenga por debajo de ese nivel, el sesgo de corto plazo seguirá siendo negativo.

En este escenario, una consolidación bajo los 75,01 podría abrir espacio para una caída hacia los 69,27. En cambio, para retomar un impulso alcista, el precio necesitará superar con claridad esa resistencia, lo que podría habilitar un avance hacia la zona de los 80,4.



