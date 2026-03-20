Cierre de mercado : Wall Street y el oro caen, mientras el dólar domina en un entorno de aversión al riesgo

- Wall Street cae con fuerza ante escalada geopolítica y subida del petróleo.
- El mercado ya descuenta subidas de tasas en EE. UU. por presión inflacionaria.
- El dólar lidera el “risk-off”, mientras oro y metales profundizan caídas.
- Wall Street cae con fuerza ante escalada geopolítica y subida del petróleo.
- El mercado ya descuenta subidas de tasas en EE. UU. por presión inflacionaria.
- El dólar lidera el “risk-off”, mientras oro y metales profundizan caídas.
Los futuros de los índices estadounidenses han adoptado una postura completamente defensiva tras la nueva escalada del conflicto en Oriente Medio. Las small caps lideran las pérdidas, con el Russell 2000 cayendo un 2.7% (mínimos de dos semanas), seguido por el Nasdaq (-2%), el S&P 500 (-1.6%) y el Dow Jones (-1.2%).
Geopolítica impulsa petróleo e inflación
Las fuertes caídas están directamente relacionadas con los ataques iraníes a infraestructuras clave de petróleo y gas en países del Golfo Pérsico, lo que ha impulsado los precios de las materias primas. El Brent sube un 3.8%, alcanzando casi los $107 por barril. La presión aumentó aún más después de que Irán declarara que no tiene intención de negociar la seguridad del estrecho de Ormuz durante las operaciones militares. Según CBS, Estados Unidos se está preparando para un posible ataque terrestre contra Irán, con altos mandos militares solicitando autorizaciones para una eventual operación. Además, EE. UU. está acelerando el despliegue de marines en la región, con hasta 2,200 efectivos previstos para la próxima semana.
Expectativas de inflación y giro en política monetaria
El creciente riesgo de un shock prolongado en los precios de la energía está elevando las expectativas de inflación y reforzando las apuestas por una política monetaria más restrictiva. Actualmente, el mercado de futuros ya descuenta una subida de tasas en EE. UU. para diciembre, cuando hasta ayer el escenario base no contemplaba incrementos en 2026.
El dolar domina el mercado
El índice dólar (USDIDX) sube un 0.25%, recuperando terreno tras una reunión del FOMC relativamente equilibrada. La fortaleza del dólar se refleja en salidas de capital tanto de divisas de riesgo como de refugio, con el dólar australiano cayendo un 0,9 % frente al billete verde, el dólar neozelandés un 0,6 % y el yen japonés debilitándose, lo que impulsa al dólar un 0,9 % frente a la moneda japonesa.
El dólar solo encuentra cierta resistencia en el dólar canadiense, respaldado por el repunte del petróleo, y en el franco suizo, con avances más limitados frente a ambas divisas. Por su parte, el euro corrige un 0,15 %, situándose en torno a 1,156 frente al dólar.
Metales en caída libre
La fuerte demanda de dólares está provocando una liquidación en los metales preciosos. El oro cae un 2.4% hasta $4,525 por onza, su nivel más bajo desde principios de febrero. La plata retrocede un 5% hasta $67, mientras que el platino (-1.2%) y el paladio (-2%) también registran pérdidas. Además, las perspectivas de desaceleración económica están presionando a los metales industriales, con el cobre cayendo un 2.6%.
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