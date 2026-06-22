Claves del Día: Avanzan las negociaciones entre EE.UU. e Irán y dimite Starmer

Los futuros de EE. UU. cotizan estables tras el fin de semana. El crudo abrió con mayor firmeza luego de informes que sugerían un cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán; no obstante, este movimiento se revirtió tras una declaración conjunta del mediador, con el Brent operando actualmente en terreno negativo.

En el plano diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, señaló avances significativos, mientras que los mediadores confirmaron que las conversaciones técnicas continuarán a lo largo de esta semana. En cuanto a las divisas, el dólar muestra un comportamiento irregular, aunque ligeramente más firme frente a sus principales pares. Los bonos del Tesoro estadounidense (USTs) y los Bunds alemanes operan en positivo, si bien con avances relativamente contenidos.

En el ámbito político, el primer ministro Keir Starmer presenta su dimisión, en un contexto en el que el Reino Unido se encamina hacia su séptimo líder en una década.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se iniciaron en Suiza tras la llegada del vicepresidente Vance y de la delegación iraní encabezada por Ghalibaf e integrada por el canciller Araghchi , con la participación adicional de Pakistán a través del primer ministro Sharif y el jefe militar Munir . Pese a informes iniciales de que Irán habría suspendido el diálogo en protesta por las amenazas de Trump de reanudar bombardeos y tomar el control del Estrecho de Ormuz , las negociaciones se mantuvieron en pie. Catar y Pakistán emitieron un comunicado conjunto destacando un ambiente positivo y constructivo, con avances alentadores que incluyen una hoja de ruta a 60 días, una célula de desconflicto sobre Líbano y un comité de alto nivel de supervisión, mientras Araghchi señaló progresos en exenciones a las exportaciones de petróleo , el levantamiento del bloqueo y la descongelación de activos.

Las conversaciones entre e se iniciaron en tras la llegada del vicepresidente y de la delegación iraní encabezada por e integrada por el canciller , con la participación adicional de a través del primer ministro y el jefe militar . Pese a informes iniciales de que Irán habría suspendido el diálogo en protesta por las amenazas de de reanudar bombardeos y tomar el control del , las negociaciones se mantuvieron en pie. y Pakistán emitieron un comunicado conjunto destacando un ambiente positivo y constructivo, con avances alentadores que incluyen una hoja de ruta a 60 días, una célula de desconflicto sobre y un comité de alto nivel de supervisión, mientras Araghchi señaló progresos en exenciones a las , el levantamiento del bloqueo y la descongelación de activos. Aranceles: Las tensiones comerciales se intensificaron luego de que China incorporara a 10 empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones, entre ellas USA Rare Earths, y anunciara medidas contra 46 compañías estadounidenses en actividades de contratación pública. El viceprimer ministro Ding Xuexiang advirtió sobre el creciente riesgo de fragmentación en las cadenas de suministro y el abuso de los controles de exportación, posicionando a China como un ancla de estabilidad para la economía global.

Las tensiones comerciales se intensificaron luego de que incorporara a 10 empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones, entre ellas y anunciara medidas contra 46 compañías estadounidenses en actividades de contratación pública. El viceprimer ministro advirtió sobre el creciente riesgo de fragmentación en las y el abuso de los controles de exportación, posicionando a China como un ancla de estabilidad para la economía global. Divisas: El dólar logró ligeros avances en una sesión irregular marcada por titulares geopolíticos contradictorios, en un contexto de escasas referencias macroeconómicas relevantes. El EUR/USD cotizó lateralmente por debajo de 1,1500 sin nuevos catalizadores, el GBP/USD perforó brevemente el nivel de 1,3200 ante la incertidumbre política en torno a Starmer , y el USD/JPY reanudó su impulso alcista sobre la zona de 161,00, pese a las advertencias del ministro de Finanzas japonés sobre posibles intervenciones cambiarias .

El logró ligeros avances en una sesión irregular marcada por titulares geopolíticos contradictorios, en un contexto de escasas referencias macroeconómicas relevantes. El cotizó lateralmente por debajo de 1,1500 sin nuevos catalizadores, el perforó brevemente el nivel de 1,3200 ante la incertidumbre política en torno a , y el reanudó su impulso alcista sobre la zona de 161,00, pese a las advertencias del ministro de Finanzas japonés sobre posibles . Bonos: Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años intentaron recuperarse de los mínimos de la semana previa, favorecidos por la caída en los precios del petróleo a medida que el tono geopolítico se tornaba más positivo. Los futuros del Bund rebotaron en torno al soporte de 126,00, aunque con movimientos contenidos ante la ausencia de catalizadores, mientras la demanda de JGB a 10 años se redujo por la falta de datos y comentarios poco relevantes del vicegobernador del BoJ , Himino .

Los futuros del intentaron recuperarse de los mínimos de la semana previa, favorecidos por la caída en los a medida que el tono geopolítico se tornaba más positivo. Los futuros del rebotaron en torno al soporte de 126,00, aunque con movimientos contenidos ante la ausencia de catalizadores, mientras la demanda de se redujo por la falta de datos y comentarios poco relevantes del vicegobernador del , . EEUU: El presidente Trump declaró a Axios que ya no considera a Anthropic PBC una amenaza para la seguridad nacional , pese a las recientes medidas de su administración para limitar el acceso extranjero a los modelos de IA más avanzados de la compañía, señalando una mejora en las relaciones. En paralelo, inversores de peso advirtieron, según el FT , que el impulso del presidente de la Fed , Warsh , por eliminar las directrices sobre la dirección de la política monetaria podría aumentar la volatilidad en el mercado del Tesoro y elevar los costes de endeudamiento.

El presidente declaró a Axios que ya no considera a una amenaza para la , pese a las recientes medidas de su administración para limitar el acceso extranjero a los modelos de más avanzados de la compañía, señalando una mejora en las relaciones. En paralelo, inversores de peso advirtieron, según el , que el impulso del presidente de la , , por eliminar las directrices sobre la dirección de la podría aumentar la volatilidad en el mercado del Tesoro y elevar los costes de endeudamiento. Europa: El primer ministro Keir Starmer dimite, dejando al Reino Unido camino a su séptimo líder en una década. El mandatario confirmó que instruyó al Comité Ejecutivo Nacional laborista para elaborar un calendario de sucesión rápida, con las nominaciones de liderazgo abriéndose oficialmente el 9 de julio y el proceso previsto para concluir antes del receso de verano.

El primer ministro dimite, dejando al camino a su séptimo líder en una década. El mandatario confirmó que instruyó al Comité Ejecutivo Nacional laborista para elaborar un calendario de sucesión rápida, con las nominaciones de liderazgo abriéndose oficialmente el 9 de julio y el proceso previsto para concluir antes del receso de verano. Japón: El JP225 amplió sus máximos históricos y se mantuvo firmemente por encima de 72.000 puntos , beneficiado por una moneda más débil y el retroceso del petróleo, aunque moderó parte de las ganancias y siguió siendo el índice de mejor desempeño. El vicegobernador del BoJ , Himino , indicó que la política monetaria tarda en impactar la economía y que se espera la continuidad de condiciones acomodaticias, advirtiendo a la vez sobre riesgos de sobreprecio si se retrasa el ajuste necesario en el grado de flexibilización.

El amplió sus y se mantuvo firmemente por encima de , beneficiado por una moneda más débil y el retroceso del petróleo, aunque moderó parte de las ganancias y siguió siendo el índice de mejor desempeño. El vicegobernador del , , indicó que la tarda en impactar la economía y que se espera la continuidad de condiciones acomodaticias, advirtiendo a la vez sobre riesgos de sobreprecio si se retrasa el ajuste necesario en el grado de flexibilización. China: Los índices mostraron un sentimiento mixto, lastrados por las fricciones comerciales tras las nuevas medidas contra empresas estadounidenses, mientras que las tasas preferenciales de préstamos se mantuvieron sin cambios por decimotercer mes consecutivo, en línea con lo esperado: la tasa a 1 año en 3,0% y la tasa a 5 años en 3,5% .

Los índices mostraron un sentimiento mixto, lastrados por las fricciones comerciales tras las nuevas medidas contra empresas estadounidenses, mientras que las se mantuvieron sin cambios por decimotercer mes consecutivo, en línea con lo esperado: la tasa a 1 año en y la tasa a 5 años en . Oil: Los futuros del crudo registraron una acción bidireccional, con un alza inicial en la apertura tras informes de fin de semana de que Irán habría vuelto a cerrar el Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo y suspendido las conversaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el movimiento se revirtió y los precios cayeron a terreno negativo ante el comunicado conjunto de los mediadores cataríes y paquistaníes y las señales de avance de Araghchi . En el plano de la oferta, Irak solicitó a sus principales yacimientos elevar la producción a niveles previos a la guerra, con la meta de superar los 3 millones de barriles diarios y, gradualmente, alcanzar entre 4,2 y 4,3 millones .

Los futuros del registraron una acción bidireccional, con un alza inicial en la apertura tras informes de fin de semana de que Irán habría vuelto a cerrar el al tráfico marítimo y suspendido las conversaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el movimiento se revirtió y los precios cayeron a terreno negativo ante el comunicado conjunto de los mediadores cataríes y paquistaníes y las señales de avance de . En el plano de la oferta, solicitó a sus principales yacimientos elevar la producción a niveles previos a la guerra, con la meta de superar los y, gradualmente, alcanzar entre . Metales: El oro al contado se recuperó de los mínimos de la semana previa y retomó brevemente el nivel de 4.200 USD/onza, impulsado por el retroceso del petróleo y las actualizaciones geopolíticas más alentadoras. En paralelo, el presidente de Guinea anunció una prohibición a la exportación de oro en bruto para fomentar el procesamiento local, mientras los futuros del cobre operaron de forma irregular y finalmente cayeron en medio de un apetito por riesgo desigual y las nuevas tensiones comerciales con China.

¿Quieres saber más? Conéctate a nuestro seminario de Visión Semanal de Mercados

Análisis US100

El precio se mantiene cerca de su resistencia de mayor relevancia en torno a los 30.814 puntos, nivel que coincide con los máximos previos. A nivel técnico, el MACD continúa mostrando una divergencia bajista, aunque el precio se sostiene por encima de su media móvil de largo plazo, lo que mantiene abierta la posibilidad de una extensión alcista mientras no se deteriore la estructura.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 30.814 puntos, podría extender el movimiento hacia la siguiente zona de resistencia en torno a los 31.155 puntos, correspondiente a la extensión del 61,8% de Fibonacci. En cambio, un rechazo desde esta zona y una consolidación por debajo de la resistencia podrían dar paso a una corrección, con un soporte de mayor relevancia en torno a los 30.105 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.814

🔺 Escenario Alcista: 31.155

🔻 Escenario Bajista: 30.155



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro ha mantenido su soporte en torno al retroceso del 61,8% - 76,4% de Fibonacci, ubicado en la zona de los 4.100. Desde ese nivel, el precio ha comenzado a desarrollar una estructura de giro favorable, con una primera resistencia de corto plazo en torno a los 4.327.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.100, podría dar continuidad al rebote y extender el movimiento hacia esa zona de resistencia. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una nueva extensión bajista, con un soporte de mayor relevancia en torno a los 3.890.

🔹 Punto Clave: 4.100

🔺 Escenario Alcista: 4.327

🔻 Escenario Bajista: 3.890



Fuente: xStation5