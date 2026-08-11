Claves del día: los mercados se preparan para el IPC de EE.UU.

Los futuros de EE. UU. cotizan estables tras una sesión de presión moderada, en la que la energía superó al resto del mercado por el alza del crudo, mientras que los sectores inmobiliario, de servicios públicos y tecnológico quedaron rezagados. El avance del petróleo responde a la incertidumbre en Oriente Medio, con la situación en torno al Estrecho de Ormuz aún cambiante.

Trump afirmó que EE. UU. solo está “semi-negociando” con Irán, que aún es posible una escalada y que exige una compensación a Teherán. Por su parte, Irán planteó seis demandas para reabrir Ormuz, entre ellas compensación completa, alivio de sanciones, liberación de activos y la retirada de tropas estadounidenses.

El RBA mantuvo los tipos y un tono restrictivo, aunque recortó sus previsiones de inflación, lo que presionó levemente al AUD. Hoy la atención estará en el empleo ADP de EE. UU. y en los resultados de Supermicro y CoreWeave.

US100: El Nasdaq 100 mantiene una estructura cercana a la resistencia de los 30.078 puntos. El precio se ha movido dentro de una fase correctiva, aunque todavía se sostiene por encima de su media móvil, lo que mantiene vigente la presión alcista de fondo. Si bien el MACD ha perdido momentum al alza, la dinámica continúa condicionada por la reacción frente a esta resistencia clave.

Si el precio logra superar los 30.078 puntos, podría extender el movimiento hacia sus máximos anteriores, ubicados en torno a los 30.955 puntos. En cambio, una pérdida de estructura o la formación de un nuevo mínimo podría anticipar un movimiento correctivo de mayor amplitud, con un soporte relevante de corto plazo en torno a los 29.254 puntos.

Fuente: xStation5.

GOLD: El oro continúa desarrollando una estructura alcista, con máximos y mínimos crecientes. Sin embargo, el precio mantiene una distancia amplia respecto de su media móvil, mientras el MACD muestra una divergencia bajista, señales que apuntan a un posible agotamiento del impulso reciente. Además, el precio aún no ha logrado consolidarse sobre los 4.387 puntos, por lo que esta zona sigue siendo la principal referencia técnica.

Si el oro logra volver a situarse y consolidarse por encima de los 4.387 puntos, podría extender el movimiento hacia niveles en torno a los 4.513 puntos. En cambio, una continuidad de la caída podría abrir la puerta a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con un soporte relevante en torno a los 4.225 puntos.

Fuente: xStation5.