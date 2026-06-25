Claves del Día: Micron se dispara 17% e impulsa al Nasdaq

Los futuros de acciones repuntan impulsados por los resultados de Micron, tras una sesión previa de cierre mixto en la que la mayoría de los sectores avanzaron con una amplitud sólida. No obstante, la persistente debilidad del sector tecnológico pesó sobre los principales índices, llevando al SPX y al NDX a cerrar en territorio negativo. Entre las noticias corporativas más relevantes destacaron la caída del 19% de Cerebras (CBRS) ante la expectativa de menores márgenes brutos, la entrada de Alphabet (GOOG) al Dow Jones en sustitución de Verizon, y la presentación conjunta de OpenAI y Broadcom (AVGO) de un procesador de inteligencia optimizado para modelos de lenguaje (LLM).

En el plano de los resultados, Micron superó las expectativas del mercado y elevó sus previsiones, favorecida por la creciente demanda vinculada a la inteligencia artificial, el alza en los precios de la memoria y los acuerdos a largo plazo con sus clientes. En divisas, el índice dólar operó bajo una presión moderada, con los principales pares mayormente contenidos, mientras que el yen (JPY) encontró un breve respaldo tras los comentarios de tono restrictivo de Tamura, del Banco de Japón.

En materias primas, el Brent revirtió por completo las ganancias derivadas de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, en tanto que los metales preciosos mostraron un comportamiento volátil y los metales base siguieron el apetito por el riesgo al alza. De cara a la jornada de hoy, la atención de los inversores se centrará en la publicación de los datos del PIB y PCE de Estados Unidos.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica : Trump reiteró que Irán nunca tendrá un arma nuclear y aseguró que las negociaciones avanzan favorablemente, con concesiones por parte de Teherán , al tiempo que calificó de inaceptable cualquier tasa en el Estrecho de Ormuz . En el ámbito legislativo, los republicanos del Senado derrotaron por 50-47 una resolución sobre poderes de guerra relativa a Irán, tras una tensa reunión en el Capitolio en la que Trump chocó con el senador Cassidy . Por su parte, el secretario de Estado Rubio defendió que Ormuz permanezca abierto y libre, y anticipó el regreso del grupo técnico sobre Irán a finales de mes.

Divisas : El dólar retrocedió ligeramente tras las ganancias de la jornada previa, con movimientos contenidos ante los escasos desarrollos geopolíticos y a la espera de datos clave como el PIB final del primer trimestre y el indicador de inflación preferido por la Fed . El EUR/USD encontró un leve respiro tras caer a mínimos de un año por debajo de 1,1400 , mientras que el GBP/USD logró contener parte de sus pérdidas pese a perforar el nivel de 1,3200 , limitado por la ausencia de referencias en el Reino Unido . El USD/JPY se mantuvo en torno a 161,00 , con vientos en contra solo pasajeros tras los comentarios restrictivos de Tamura , del BoJ .

EEUU : La Fed señaló que 32 grandes bancos están bien posicionados para resistir una recesión severa y seguir prestando, según su última prueba de estrés , en la que absorbieron más de 700.000 millones de dólares en pérdidas hipotéticas con una caída de capital de apenas 1,6% , manteniéndose por encima de los mínimos exigidos. La entidad reafirmó su plan de mantener estables los niveles de capital mientras ajusta el proceso de pruebas, y desde la Fed de Nueva York se minimizó el nuevo lenguaje del FOMC sobre el sistema de reservas amplias, descartando un cambio de política. En paralelo, Trump insistió en la necesidad de tipos de interés bajos y presionó a las petroleras para que reduzcan los precios de la gasolina .

Canadá : Las actas del BoC reflejaron consenso entre sus miembros sobre la necesidad de mantener una política monetaria ágil. Coincidieron en que, si los datos mostraran una extensión de las presiones inflacionarias , se justificaría un endurecimiento de la política, al tiempo que reconocieron que la coyuntura económica plantea un dilema para las decisiones monetarias. El resumen advirtió, además, que unas negociaciones desfavorables sobre el USMCA podrían tener efectos más amplios sobre el empleo y la inversión en el país.

Japón : El Nikkei 225 remontó por encima de los 72.000 puntos , impulsado por un resurgimiento del sector tecnológico y la caída de los precios del petróleo , sin inmutarse ante los comentarios restrictivos de Tamura . El miembro de la Junta del BoJ abogó por acercar gradualmente el tipo de interés a la neutralidad, en torno al 2%, mediante alzas cada pocos meses, para evitar ajustes drásticos más adelante, y se mostró partidario de acelerar las subidas si los riesgos al alza sobre los precios se materializan. Tamura votó además en contra de pausar la reducción de las tenencias de bonos , defendiendo una normalización monetaria lo antes posible, mientras el Gobierno japonés solicitará una política monetaria adecuada para apoyar la demanda privada .

KOSPI : El índice surcoreano destacó al alza impulsado por un fuerte rally en Samsung Electronics y SK Hynix , esta última con ganancias porcentuales de dos dígitos ante sus planes de salida a bolsa en Estados Unidos .

China : Los índices cerraron mixtos ante la falta de catalizadores relevantes, con el referente de Hong Kong arrastrado a la baja por las pérdidas en mineras y la debilidad de los hiperescaladores . Entre ellos destacó Alibaba , presionada después de que Anthropic acusara a la compañía, en una carta dirigida a funcionarios estadounidenses, de acceder de forma ilícita a modelos de inteligencia artificial .

Australia : Los datos laborales de mayo superaron las expectativas, con una creación de empleo de 40,3K frente a los 30,3K previstos y una recuperación respecto al dato negativo anterior, apoyada en 5,2K nuevos puestos a tiempo completo. La tasa de desempleo se situó en 4,4% , en línea con lo esperado y por debajo del 4,5% previo, mientras que la tasa de participación quedó en 66,7% , ligeramente por debajo de las previsiones.

Petróleo : Los futuros del crudo siguieron bajo presión, con el WTI por debajo de 70 USD/bbl y el Brent borrando por completo las ganancias asociadas al conflicto con Irán , a medida que se normaliza el tráfico en el Estrecho de Ormuz . El secretario de Energía, Wright , indicó que unos 72 buques abandonaron la vía fluvial en 24 horas, equivalentes a 20 millones de barriles , si bien atribuyó el retraso en la normalización de los flujos a la presencia de minas iraníes , y aseguró que Estados Unidos garantizará la continuidad de las exportaciones incluso sin acuerdo. En el plano de la oferta, Irak ordenó suspender la producción del yacimiento West Qurna 2 y reclamó a la OPEP un aumento de producción, mientras Rusia prevé despachar un volumen récord de 2,7-2,8 millones de bpd desde sus puertos occidentales.

Metales : El oro spot cotizó inestable en torno a los 4.000 USD/oz , lastrado por la reciente fortaleza del dólar y las expectativas de subidas de tipos de interés . Los futuros del cobre , por su parte, se recuperaron de forma gradual desde los mínimos de la sesión previa, en línea con el tono de riesgo mayormente positivo.

Acciones: Las acciones de Micron Technology (MU) se dispararon cerca de un 18% en la negociación ampliada tras superar las expectativas y emitir previsiones más sólidas, favorecida por la demanda impulsada por la IA, el alza de los precios de la memoria y los acuerdos a largo plazo. La compañía reportó un BPA ajustado de 25,11 USD (frente a 20,57 esperado) e ingresos de 41.456 millones (frente a 35.560 millones previstos), que más que cuadruplicaron los del año anterior, con un margen bruto del 84,9%. Micron firmó 16 acuerdos a largo plazo con operadores de centros de datos y fabricantes de automóviles por unos 22.000 millones de dólares, declaró un dividendo de 0,15 USD y proyectó para el cuarto trimestre ingresos de 50.000 millones, advirtiendo que las condiciones ajustadas de oferta podrían persistir más allá del año fiscal 2027.

¿Quieres saber más? Conéctate a nuestro seminario de Análisis Intraday

Análisis US100

Tras acercarse a la zona de soporte de los 29.240 puntos, el precio desarrolló una reversión alcista, superando puntos pivote intermedios y avanzando hasta la zona del 61,8% de Fibonacci. Actualmente, la cotización se encuentra con una resistencia relevante en los 30.341 puntos, nivel que pasa a ser la principal referencia técnica de corto plazo.

Si el precio logra romper de forma sostenida los 30.341 puntos, podría extender el movimiento hacia el máximo histórico en torno a los 30.984 puntos. En cambio, un rechazo desde esta zona y una reaparición de la presión bajista podrían llevar al precio a testear nuevamente la región de soporte de los 29.240 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.341

🔺 Escenario Alcista: 30.984

🔻 Escenario Bajista: 29.240



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro perdió la zona de soporte de los 4.025 y ahora deja como siguiente referencia bajista la región de los 3.890. No obstante, el MACD comienza a mostrar una divergencia alcista, por lo que la zona de los 4.025 sigue siendo el nivel clave a vigilar en el corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por debajo de los 4.025, podría extender la caída hacia los 3.890. En cambio, si consigue recuperar este nivel y volver a situarse por encima, podría habilitar un rebote correctivo hacia una primera resistencia en torno a los 4.145, nivel que además coincide con su media móvil de largo plazo.

🔹 Punto Clave: 4.025

🔺 Escenario Alcista: 4.145

🔻 Escenario Bajista: 3.890



Fuente: xStation5