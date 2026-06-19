Claves del Día: Negociaciones entre EE.UU. e Irán enfrentan un nuevo obstáculo

- La tecnología sigue liderando el mercado gracias al impulso de los semiconductores, apoyado por la posible colaboración entre Apple e Intel para fabricar chips en Estados Unidos y por expectativas de mayores precios en memorias, lo que favoreció especialmente al Nasdaq 100.
- El dólar mantiene su fortaleza tras el tono restrictivo de la Reserva Federal, mientras el oro continúa bajo presión y perfora soportes clave. El mercado sigue descontando una política monetaria más restrictiva durante más tiempo, favoreciendo al billete verde frente a otras divisas.
- La caída del petróleo continúa por las expectativas de normalización en el Estrecho de Ormuz y una posible desescalada entre Estados Unidos e Irán. Este alivio geopolítico reduce las presiones inflacionarias globales, aunque el mercado sigue atento a la evolución de las negociaciones en Líbano y Medio Oriente.
- La tecnología sigue liderando el mercado gracias al impulso de los semiconductores, apoyado por la posible colaboración entre Apple e Intel para fabricar chips en Estados Unidos y por expectativas de mayores precios en memorias, lo que favoreció especialmente al Nasdaq 100.
- El dólar mantiene su fortaleza tras el tono restrictivo de la Reserva Federal, mientras el oro continúa bajo presión y perfora soportes clave. El mercado sigue descontando una política monetaria más restrictiva durante más tiempo, favoreciendo al billete verde frente a otras divisas.
- La caída del petróleo continúa por las expectativas de normalización en el Estrecho de Ormuz y una posible desescalada entre Estados Unidos e Irán. Este alivio geopolítico reduce las presiones inflacionarias globales, aunque el mercado sigue atento a la evolución de las negociaciones en Líbano y Medio Oriente.
Los futuros estadounidenses cotizan a la baja tras una sesión positiva el jueves, en la que las acciones registraron ganancias lideradas por el Nasdaq 100 y un sólido desempeño del sector tecnológico. La fortaleza fue generalizada en semiconductores y fabricantes de memoria, impulsada por dos noticias alcistas: el anuncio de Trump de que Apple habría aceptado colaborar con Intel para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos, y las declaraciones del CEO de Apple, Tim Cook, sobre su intención de subir precios ante la crisis de los chips de memoria. Como consecuencia, tecnología fue claramente el sector con mejor rendimiento, seguido por consumo discrecional y servicios de comunicación.
En el plano geopolítico y político, se reporta que el vicepresidente estadounidense Vance ha cancelado su viaje a Suiza, presuntamente por la situación en torno al Líbano; el crudo cotiza en negativo, aunque recuperándose de sus mínimos. En el Reino Unido, Burnham, del Partido Laborista, ganó la elección parcial de Makerfield, lo que lo posiciona como posible candidato a primer ministro, si bien el proceso depende en gran medida del actual mandatario, Starmer. Por su parte, el USTR ha iniciado una investigación bajo la Sección 301 sobre los productos farmacéuticos alemanes.
En el mercado de divisas, el índice dólar ha ido extendiendo sus avances gracias al impulso reciente, en modesto detrimento de sus pares. De cara a hoy, se espera una sesión de actividad limitada, con el mercado spot cerrado por festivo en Estados Unidos, operando únicamente los futuros.
Fuente: xStation5
Noticias claves
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Geopolítica: El vicepresidente estadounidense Vance canceló su viaje a Suiza previsto para el jueves por la noche, y las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán en Burgenstock quedaron pospuestas. Según diversas fuentes, el aplazamiento responde a la situación en Líbano, en particular a la insistencia de Teherán en que Israel cese sus operaciones contra Hezbolá, en un contexto de intensos ataques israelíes en el sur del país. Trump afirmó esperar un alto el fuego completo en todos los frentes y reiteró su apoyo a Israel ante un eventual ataque a Irán, mientras se prepara un memorándum que describió como una rendición incondicional. Las negociaciones entre Líbano e Israel del 23 de junio abordarán zonas piloto, seguridad fronteriza y soberanía. Por su parte, el Pentágono requeriría 80.000 millones de dólares por los costes del conflicto, y la administración Trump permitiría a Irán acceder a 6.000 millones de dólares en fondos petroleros en Qatar para fines humanitarios, liberados por fases durante la prórroga de 60 días del alto el fuego.
Aranceles: El USTR inició una investigación bajo la Sección 301 contra Alemania en relación con los productos farmacéuticos, con el fin de determinar si el pago persistentemente insuficiente por medicamentos innovadores resulta irrazonable o discriminatorio; la audiencia correspondiente se celebrará el 22 de septiembre. Asimismo, el representante comercial Greer señaló avances en las conversaciones con México sobre reglas de origen, con una tercera ronda prevista el próximo mes en Ciudad de México, además del inicio de diálogos sobre agricultura, trabajo y medio ambiente.
Divisas: El dólar amplió gradualmente sus avances impulsado por el tono agresivo del FOMC, mostrándose impasible ante la reciente caída de los rendimientos y la ausencia de participantes estadounidenses por el festivo de Juneteenth. El EUR/USD cedió terreno por debajo de 1,1500 pese a los comentarios restrictivos del BCE, mientras que el GBP/USD operó de forma irregular y cayó bajo 1,3200, con el foco en la victoria de Burnham en Makerfield. El USD/JPY cotizó indeciso tras unos datos de inflación japonesa en línea, aunque registró una caída repentina desde cerca de 162,00 que alimentó la especulación sobre una posible intervención cambiaria.
Bonos: Los futuros estadounidenses a 10 años mostraron escaso dinamismo en una sesión débil, tras absorber parte de las pérdidas provocadas por el FOMC, con una demanda nocturna lastrada por el cierre de los mercados monetarios estadounidenses por Juneteenth. Los futuros del Bund reanudaron las caídas en medio de la retórica restrictiva del BCE y a la espera de los datos del IPP alemán, mientras que los JGB a 10 años se mantuvieron contenidos tras unos datos de inflación japoneses en línea y una sólida subasta de liquidez.
Reino Unido: Andy Burnham, del Partido Laborista, logró una victoria contundente en la elección parcial de Makerfield, con una mayoría cercana a los 9.200 votos, muy por encima de los 5.400 de las generales de 2024 y superando los votos combinados de Reform y los conservadores. El resultado lo sitúa firmemente en camino de convertirse en primer ministro, aunque el proceso depende en gran medida de Starmer, quien podría optar por una transición ordenada del poder; no se espera una actualización al respecto hasta la próxima semana.
Japón: El JP225 cotizó de forma irregular, marcando inicialmente un nuevo máximo histórico cerca de 72.000 puntos antes de revertir el rumbo, con los participantes atentos a una posible intervención cambiaria con el USD/JPY en torno a 161,00. Las actas del BoJ de abril reflejaron la necesidad de más tiempo para evaluar el impacto de Oriente Medio, aunque los miembros mantuvieron la disposición a seguir subiendo tasas de interés en función de la evolución económica y de precios. Himino reiteró esta orientación gradual. En cuanto a los datos, el IPC general anual se situó en 1,5% (en línea), el IPC subyacente sin alimentos frescos en 1,4% (en línea) y el que excluye alimentos y energía en 1,8%, ligeramente por debajo de lo esperado.
Petróleo: Los futuros del crudo cotizaron ligeramente a la baja, con una acción de precios limitada ante titulares geopolíticos relativamente tranquilos y señales contradictorias sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Irak anunció el restablecimiento gradual de su producción a niveles previos, condicionado a un tránsito fluido por el Estrecho de Ormuz, mientras que Kuwait prevé elevar su producción a 2 millones de barriles diarios en una semana coincidiendo con la reapertura del estrecho. Petrobras señaló que la bajada de precios y un acuerdo de paz con Irán permitirían retomar labores de mantenimiento de refinerías aplazadas.
Metales: El oro spot rompió su soporte posterior al FOMC y retrocedió por debajo de los 4.200 dólares por onza. Por su parte, los futuros del cobre cedieron terreno ante una demanda moderada, afectada por el cierre de mercados clave, incluido China, su mayor comprador, con motivo del Festival de los Botes Dragón.
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Análisis US100
El precio ha quedado contenido bajo la resistencia de los 30.814 puntos, realizando un pullback hacia sus medias móviles. Aun así, la cotización se mantiene sobre estas referencias, por lo que la dinámica de corto plazo sigue concentrada en la zona de los máximos previos, con los 30.814 puntos como nivel clave de resistencia.
Mientras el precio se mantenga por debajo de este nivel, podría desarrollarse una corrección hacia el primer soporte en los 30.147 puntos y, posteriormente, hacia los 29.848 puntos, nivel que coincide con el inicio del gap abierto en los futuros. En cambio, una ruptura sostenida por encima de los 30.814 puntos podría reactivar la presión alcista y dar continuidad al movimiento, con resistencias relevantes en torno a los 31.155 y 31.513 puntos.
🔹 Punto Clave: 30.814
🔺 Escenario Alcista: 31.155 - 31.513
🔻 Escenario Bajista: 29.848
Fuente: xStation5
Gráfico del Día
El oro continúa bajo presión y se consolida por debajo de los 4.244, manteniéndose también por debajo de sus medias móviles. No obstante, el MACD comienza a acercarse a zona de soporte y muestra señales de giro, incluso con un cruce alcista, por lo que este nivel sigue siendo la referencia clave de corto plazo.
Mientras el precio se mantenga por debajo de los 4.244, el escenario favorece una continuidad de la caída hacia la zona de los 4.025. En cambio, una superación de este nivel podría dar paso a un movimiento correctivo al alza, con una resistencia relevante en torno a los 4.381.
🔹 Punto Clave: 4.244
🔺 Escenario Alcista: 4.381
🔻 Escenario Bajista: 4.025
Fuente: xStation5
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