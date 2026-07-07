Claves del Día: Samsung se desploma y golpea a las acciones de IA

Las acciones corrigen tras el cierre alcista del lunes en los mercados estadounidenses después del largo fin de semana del Día de la Independencia, jornada en la que el Nasdaq destacó gracias al liderazgo del sector tecnológico. Los valores de semiconductores figuraron entre los de mejor desempeño, con las acciones vinculadas a chips de memoria avanzando cerca de un 7% ante la publicación preliminar de resultados de Samsung durante la noche.

En el plano geopolítico, el CGRI iraní disparó al menos dos misiles contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, según informó Axios citando a un funcionario estadounidense; reportes independientes señalaron que una de ellas era un buque petrolero de GNL catarí. La agencia Fars indicó que dicho petrolero intentó transitar por la ruta omaní e ignoró advertencias reiteradas. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, advirtió que las negociaciones para un acuerdo final no comenzarán mientras persistan las amenazas.

En Asia, el KOSPI retrocedió arrastrado por las pérdidas de Samsung Electronics (-9,7%), que pese a superar las previsiones no logró disipar los temores sobre las elevadas valoraciones. Los futuros de renta variable europea anticipan una apertura más débil, mientras que el dólar se muestra progresivamente más firme y el yen japonés registra un ligero mejor desempeño, luego de que un funcionario nipón desmintiera los informes de que el gobierno estaría instando al BoJ a recortar los tipos de interés.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: El CGRI iraní lanzó al menos dos misiles contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz , alcanzando dos buques comerciales con daños significativos, aunque sin víctimas. Uno de ellos era un petrolero de GNL catarí que, según la agencia Fars , intentaba transitar por la ruta omaní con apoyo de la Marina de Estados Unidos e ignoró reiteradas advertencias. El canciller iraní Abbas Araghchi advirtió que las negociaciones para un acuerdo definitivo no comenzarán mientras persistan las amenazas. Además, el presidente libanés Joseph Aoun prepara una visita a la Casa Blanca antes de finales de julio y se reportó una nueva violación del alto el fuego en el sur del Líbano tras un ataque de artillería israelí.

Divisas: El dólar se mantuvo en un rango estrecho entre 100,80 y 100,91 , sin reaccionar a los ataques en el estrecho de Ormuz, mientras datos de la CFTC mostraron la mayor posición larga en la divisa estadounidense en más de una década. El EUR/USD osciló sin una dirección clara a la espera de las actas de la Reserva Federal y del BCE , el GBP/USD volvió a probar la zona de 1,3400 , con la libra siendo la moneda más demandada del G7 , y el USD/JPY retrocedió brevemente hasta 161,69 después de que un funcionario japonés desmintiera que el Gobierno estuviera presionando al Banco de Japón (BoJ) para recortar las tasas.

Bonos: Los futuros de los bonos del Tesoro estadounidense (UST) comenzaron la jornada con avances, pero redujeron las ganancias tras el alza del petróleo y volvieron hacia la zona de 109-21+ , con el mercado atento a la subasta de bonos a 3 años , cuyo rendimiento se sitúa en torno al 4,15% . Los Bunds alemanes encontraron soporte cerca de 126,40 antes de recuperar terreno, mientras que los JGB japoneses superaron inicialmente a sus pares gracias a una sólida subasta de bonos a 30 años , con la mayor demanda desde 2019 , aunque posteriormente devolvieron por completo esos avances.

EE.UU.: El presidente Donald Trump instó al Senado a aprobar el proyecto de Reconciliación 3.0 y anunció que el presidente chino Xi Jinping visitará Estados Unidos en septiembre, posiblemente el día 24 . Por su parte, Christopher Waller , de la Reserva Federal , afirmó que los riesgos para la economía han cambiado, destacando que el mercado laboral se mantiene estable mientras la inflación vuelve a ganar impulso, lo que modifica el enfoque de la política monetaria.

Canadá: El balance de opinión sobre ventas futuras descendió hasta +15 en el segundo trimestre, desde +24 previamente. Además, la encuesta a consumidores mostró una reducción de las expectativas de inflación tras el alto el fuego con Irán , aunque el 54,6% de los canadienses continúa esperando una recesión durante los próximos doce meses.

Japón: El JP225 cayó más de 2% , presionado por las pérdidas de Kioxia tras la reacción negativa del mercado a los resultados de Samsung Electronics . El ministro Kiuchi rechazó las versiones sobre presiones del Gobierno al BoJ para bajar las tasas de interés y reiteró que Japón mantiene su disciplina fiscal. En el plano macroeconómico, el gasto de los hogares sorprendió positivamente al crecer 3,7% mensual , frente al 1,4% esperado, mientras que los salarios nominales aumentaron 3,2% , ligeramente por debajo del consenso, pero por encima del 3% por cuarto mes consecutivo.

KOSPI: El índice surcoreano cayó con fuerza y activó dos interruptores automáticos de mercado tras el desplome de Samsung Electronics , que perdió cerca de 9,7% pese a publicar un beneficio operativo preliminar superior a las estimaciones. La compañía también informó ingresos en línea con las previsiones, aunque incorporó provisiones por bonificaciones equivalentes al 10,5% de sus ingresos por rendimiento, lo que aumentó la presión sobre la acción.

Petróleo: Los futuros del crudo avanzaron moderadamente, aunque permanecieron dentro de un rango acotado pese a los ataques del CGRI contra dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz . El WTI osciló entre 68,58 y 69,32 dólares por barril , mientras dos superpetroleros japoneses cargados con crudo saudí continuaban su tránsito hacia la salida del Golfo Pérsico.

Metales: Los metales preciosos operaron con debilidad, liderados por las caídas de la plata, mientras el oro se mantuvo en la parte baja de su rango entre 4.125 y 4.169 dólares por onza. En paralelo, Hong Kong anunció la creación de un sistema central de compensación para operaciones con oro. Por su parte, el cobre a tres meses en la LME abrió a la baja, afectado por el aumento de la aversión al riesgo tras las ventas registradas en las bolsas de Asia-Pacífico.

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Análisis US100

El precio ha perdido sus soportes tras no lograr mantenerse en la región de los 29.916 puntos. Actualmente, también ha perforado un soporte menor en torno a los 29.686 puntos, con el MACD situándose en terreno negativo y cotizando por debajo de sus medias móviles, lo que refuerza el sesgo bajista de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por debajo de los 29.916 puntos, la siguiente zona de soporte relevante se ubica en torno a los 29.328 puntos. En cambio, para mejorar la estructura, necesitaría recuperar y consolidarse nuevamente por encima de sus medias móviles y de la zona de los 29.916 puntos, lo que podría dar paso a una recuperación con una resistencia relevante en torno a los 30.324 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.916

🔺 Escenario Alcista: 30.324

🔻 Escenario Bajista: 29.328



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro mantiene una estructura correctiva tras haber enfrentado la resistencia en torno a los 4.217. Actualmente, el precio se sostiene sobre el soporte de los 4.096 y, a nivel técnico, continúa cerca de su media móvil de largo plazo, mientras el MACD comienza a insinuar un cruce alcista. En este contexto, la zona de los 4.217 se mantiene como la resistencia clave de corto plazo.

Si el precio logra superar de forma sostenida los 4.217, podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia relevante en torno a los 4.387. En cambio, si continúa la presión bajista observada en la sesión anterior, el precio podría volver a buscar una zona de soporte relevante en torno al pivote de los 4.027.

🔹 Punto Clave: 4.217

🔺 Escenario Alcista: 4.387

🔻 Escenario Bajista: 4.027



Fuente: xStation5