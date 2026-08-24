Claves del día: Wall Street atento a los comentarios de Bessent

Análisis US100

El precio se ha mantenido por debajo del nivel de los 29.238 puntos, conservando una estructura de máximos y mínimos decrecientes. Además, la cotización continúa por debajo de sus medias móviles de corto y largo plazo, lo que mantiene vigente la presión bajista. Sin embargo, el MACD presenta una divergencia alcista, por lo que la zona de los 29.238 puntos sigue siendo la referencia clave de corto plazo.

Si el precio se mantiene por debajo de este nivel, podría extender la caída hacia el siguiente soporte relevante, ubicado en torno a los 28.738 puntos. En cambio, una recuperación y consolidación por encima de los 29.238 puntos podría reactivar una estructura de giro correctiva, con un punto pivote principal en torno a los 29.750 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.238

🔺 Escenario Alcista: 29.750

🔻 Escenario Bajista: 28.738

Fuente:Xsation5

Analisis Gold

GOLD: El momentum de corto plazo se mantiene alcista, con el precio extendiendo su movimiento dentro de una estructura de máximos y mínimos crecientes y cotizando por encima de su media móvil. Si bien el MACD muestra cierto agotamiento mediante una divergencia bajista, la estructura general continúa siendo constructiva. En este contexto, el soporte de referencia se ubica en torno al punto pivote de los 4.528 puntos.



Si el precio logra consolidarse sobre este nivel, podría extender el movimiento hacia la siguiente zona de resistencia, ubicada entre los 4.724 y 4.772 puntos. En cambio, una pérdida de esta referencia podría dar paso a una estructura de giro correctiva, con soportes relevantes en torno a los 4.450 puntos y, por debajo, en la zona de los 4.325 puntos.

Fuente:Xsation5

Noticias Clave

Los futuros de las acciones estadounidenses cotizan a la baja tras las declaraciones del secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, quien escribió en el Financial Times que se aproxima un “Día D” económico para Irán y advirtió que los países que consideran el apaciguamiento del régimen como una opción más segura deberían reconsiderar su postura. En respuesta, Irán amenazó con detener por completo sus exportaciones de petróleo si continúa la guerra económica, asegurando que no saldría ni una sola gota de crudo a través del Estrecho de Ormuz ni desde ningún otro punto del Golfo Pérsico.

En el frente comercial, las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá se derrumbaron el viernes. El primer ministro canadiense, Carney, prometió responder igualando los aranceles dólar por dólar sobre los productos estadounidenses a partir del 8 de septiembre, lo que añade una nueva fuente de tensión al panorama económico global.

En cuanto a las materias primas, los futuros del crudo retrocedieron tras los avances de la semana pasada, en ausencia de desarrollos geopolíticos relevantes durante el fin de semana. Las bolsas de Asia-Pacífico cerraron de forma mixta, con un sesgo mayoritariamente negativo. Durante la sesión de hoy, los inversores centrarán su atención en los próximos comentarios de Bessent.

Geopolítica: La tensión entre Estados Unidos e Irán se intensificó tras las declaraciones del secretario del Tesoro, Bessent, quien advirtió en el FT que se acerca un “Día D” económico para Irán y llamó a los países a no apaciguar al régimen. Irán respondió con firmeza: el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Rezaee, amenazó con detener por completo las exportaciones de petróleo a través del Estrecho de Ormuz y del Golfo Pérsico si continúa la guerra económica, y advirtió que consideraría un acto de guerra el apoyo de cualquier país a las medidas estadounidenses. Teherán también criticó las inminentes sanciones por carecer de fundamento en el derecho internacional, emitió nuevas normas restrictivas para los buques que transitan por Ormuz y recibirá al canciller de Omán el martes para consultas sobre seguridad marítima. En paralelo, Israel amenazó con intensificar sus ataques en Gaza si Hamás no cesa el lanzamiento de drones, globos y cometas hacia su territorio.

Aranceles: Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá colapsaron el viernes, en parte por un desacuerdo de última hora sobre los aranceles estadounidenses a vehículos medianos y pesados canadienses. Como resultado, entraron en vigor los gravámenes del 50% sobre algunos productos canadienses, y el primer ministro Carney prometió responder con aranceles dólar por dólar sobre productos estadounidenses a partir del 8 de septiembre, calificando la situación como una guerra comercial y afirmando que Trump “calculó mal” al escalar el conflicto. Desde Washington, Trump acusó a Canadá de querer los beneficios de ser un Estado sin serlo, mientras el secretario de Transporte, Duffy, sostuvo que los aranceles serán “devastadores” y que Carney terminará sentándose a negociar.

Divisas: El índice dólar careció de dirección y se mantuvo estancado en un mercado de divisas mayormente tranquilo, con la excepción del dólar canadiense (CAD), presionado por la guerra comercial y la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses. El EUR/USD cotizó lateralmente tras no lograr sostener su recuperación por encima de 1,1700, en medio de la falta de catalizadores y de reportes sobre una posible salida de Lagarde del BCE para dirigir el Foro Económico Mundial. El GBP/USD osciló en un rango estrecho en torno a 1,3650 con escaso flujo de noticias, mientras que el USD/JPY encontró resistencia en el nivel de 159,00 ante la ausencia de factores relevantes; los participantes aguardan eventos clave, incluido el Simposio de Jackson Hole.

Bonos: Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años se recuperaron de los mínimos de la semana pasada, favorecidos por el ligero retroceso de los precios del petróleo desde sus máximos de tres meses. La atención de la semana se centra en el primer discurso principal del presidente de la Fed, Warsh, en Jackson Hole. Por su parte, Kashkari señaló que el mercado del Tesoro funciona con normalidad y que el reciente repunte probablemente no afecte las deliberaciones de política monetaria, mientras Trump aclaró que no ordenó a Bessent intervenir en el mercado de bonos la semana pasada.

Petróleo: Los futuros del crudo retrocedieron tras los avances de la semana pasada, ante la ausencia de desarrollos geopolíticos relevantes durante el fin de semana y a la espera del anuncio de Bessent sobre las sanciones más severas contra Irán, descritas como un “Día D” económico. En el ámbito de la oferta, Irán descubrió reservas de gas superiores a 7,5 billones de pies cúbicos en la provincia de Fars, mientras que más de 50 regiones rusas enfrentan una grave escasez de combustible debido a los ataques de drones ucranianos.

Metales: El oro spot amplió sus ganancias tras superar recientemente el nivel de 4.600 USD/oz, impulsado por la caída de los precios y rendimientos del petróleo. En contraste, los futuros del cobre carecieron de demanda en medio de un apetito por el riesgo mayormente contenido, con los participantes a la espera de los eventos clave de la semana.

Acciones: En Asia, las bolsas mostraron un desempeño mixto: el Nikkei 225 (JP225) cotizó irregular en torno a los 66.000 puntos, sostenido por la fortaleza de la industria pesada pero lastrado por el rezago del sector tecnológico, con Kioxia y SoftBank entre las más afectadas. Las acciones chinas sufrieron por las ventas en el sector tecnológico, destacando la fuerte caída de Alibaba tras anunciar una emisión de acciones en Hong Kong por 10.000 millones de dólares y la decisión de Michael Burry de vender su posición en la compañía para invertir en JD.com. En EE. UU., NVIDIA notificó a sus clientes que los precios de los servidores con chips de IA aumentarán más de un 15% debido al alza en los costes de los chips de memoria.