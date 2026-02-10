Cobre en US$13.000: demanda china se enfría antes del Año Nuevo Lunar

Los inventarios globales superan 1 millón de toneladas , el nivel más alto desde 2003.

Los contratos de futuros de cobre a 3 meses en la Bolsa de Metales de Londres cayeron este martes hasta los US$13.049 por tonelada, retrocediendo más de 9% desde el máximo histórico de US$14.500 alcanzado el 29 de enero. La demanda industrial china se enfría antes del inicio del Año Nuevo Lunar el 17 de febrero, con algunos productores deteniendo operaciones hasta marzo.

Productores chinos detienen operaciones

Los precios récord del metal rojo han incrementado los costos de los fabricantes de cobre en China y han reducido sus carteras de pedidos. Según una encuesta de la consultora Mysteel Global, algunos productores de varillas de cobre en el sur de China detuvieron la producción el 25 de enero y no la reanudarán hasta marzo.

Los fabricantes de varillas representan aproximadamente la mitad de los productos de cobre de China, suministrando alambre para la transmisión eléctrica. Los productores de tubos, flejes y placas también podrían retrasar sus operaciones debido a la escasez de pedidos.

La desaceleración respalda la opinión de que el interés especulativo en los mercados de cobre (basado en expectativas de escasez de oferta y el papel crucial del metal en las nuevas tecnologías) ha superado la demanda real.

Los futuros de cobre cotizados en Comex caen 0,35%, cotizando en torno a US$5,9415 por libra, interrumpiendo un repunte de dos días.

Inventarios en máximos desde 2003

Las reservas totales en los almacenes monitoreados por la LME, la Bolsa de Futuros de Shanghái y el Comex superan ya 1.000.000 de toneladas, el nivel más alto desde 2003, con más de la mitad almacenadas en Estados Unidos. Los aumentos de los inventarios en los almacenes indican un exceso de oferta o bien una demanda más débil.

Los movimientos recientes de inventarios muestran la menor demanda, las reservas en Estados Unidos aumentaron 0,19% hasta 590.211 toneladas, las de Londres subieron 0,55% y las de Shanghái aumentaron 6,39% al 9 de febrero.

El incremento de inventarios en Estados Unidos responde a la entrada de grandes volúmenes en previsión de la imposición de aranceles.

China compra menos cobre

Los volúmenes de importación de cobre refinado de China muestran señales preocupantes. El país importó 298.027 toneladas en el último mes, una caída de 6.686 toneladas respecto al mes anterior. El volumen viene descendiendo desde el máximo de 370.000 toneladas registrado en septiembre del año pasado.

Esta tendencia indica que los estímulos gubernamentales no se han traducido en demanda real sostenida de construcción o manufactura. Las fábricas chinas están comprando menos cobre porque no tienen pedidos suficientes para justificarlo. Mientras China no revierta la curva de importaciones, será difícil que el precio del cobre sostenga un rally alcista.

El posicionamiento neto de los especuladores en futuros de cobre, reportado por la CFTC, indica que los operadores han estado liquidando posiciones desde el máximo de 68.000 contratos en diciembre. En la semana del 3 de febrero, hubo una disminución de 576 contratos, quedando en 47.814.

Posicionamiento neto de los especuladores en futuros de cobre CFTC

Fuente: MacroMicro

Factores de soporte y perspectiva de oferta

Pese a la corrección, los precios se mantienen respaldados por la fuerte demanda global impulsada por la transición energética y la expansión de centros de datos asociados a la inteligencia artificial.

Un dólar más débil, presionado por la preocupación sobre la disminución de la demanda extranjera de activos denominados en dólares, también brinda soporte adicional al metal.

En cuanto a la oferta, las principales minas continúan enfrentando desafíos por cortes de energía. La Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China prevé que la producción de cobre refinado aumente alrededor del 5% en 2026, aproximadamente la mitad del crecimiento observado en 2025.

El mercado estará atento a la reanudación de actividades tras el Año Nuevo Lunar y a si los compradores chinos regresan con fuerza o si la pausa estacional se extiende más de lo habitual.

Análisis técnico Cobre

Desde una perspectiva técnica, el cobre cotiza en una fase de consolidación lateral delimitada por la resistencia inmediata de US$13.349 y el soporte clave de US$12.622, una estructura que se formó tras el violento rechazo vendedor desde los máximos de US$14.503. Actualmente, el precio está luchando por defender la EMA de 50 períodos (línea azul, en torno a 13.046), la cual está actuando como un "pivote dinámico" que sostiene la tendencia a corto plazo. Cualquier quiebre de los niveles mencionados anteriormente, no solo definirá la tendencia de las próximas semanas, sino que, en caso de perder el soporte de 12.622, activaría una corrección más profunda con objetivo técnico hacia la media móvil de 200 períodos.

Fuente: xStation5.

___________

