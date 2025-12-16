Leer más
10:58 · 16 de diciembre de 2025

Commodities: presión en petróleo, gas, cacao y soja

Conclusiones clave
OIL
Mat Primas
-
-
NATGAS
Mat Primas
-
-
COCOA
Mat Primas
-
-
SOYBEAN
Mat Primas
-
-
Conclusiones clave
  • El complejo de commodities enfrenta presiones por exceso de oferta y señales de demanda débil, con petróleo y cacao corrigiendo, gas natural afectado por clima templado y soja mostrando señales claras de sobrevaloración técnica.
