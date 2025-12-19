Confianza del consumidor en EE. UU. decepciona según la Universidad de Michigan

Índice de Confianza del Consumidor – Universidad de Michigan (diciembre):

Confianza del consumidor: 52,9 (Expectativas: 53,3; Anterior: 51)

Condiciones actuales: 50,4 (Expectativas: 50,7; Anterior: 50,7)

Expectativas futuras: 54,6 (Expectativas: 55; Anterior: 55)

Expectativas de inflación – 1 año: 4,2% (Expectativas: 4,1%; Anterior: 4,5%)

Expectativas de inflación – 5 años: 3,2% (Expectativas: 3,2%; Anterior: 3,4%)

Por qué estos datos son importantes

El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan mide el nivel de confianza y expectativas de los hogares estadounidenses respecto a la economía. Estos datos son clave porque el consumo privado representa la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, por lo que cambios en el sentimiento pueden impactar directamente el crecimiento económico. Además, este indicador influye en los mercados financieros —acciones, bonos y divisas—, ya que las decisiones de inversión suelen reaccionar a variaciones en la confianza del consumidor. Finalmente, las expectativas de inflación derivadas de esta encuesta ofrecen señales relevantes sobre posibles movimientos de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Resultados del índice de la Universidad de Michigan

La confianza del consumidor en EE. UU. se ubicó en 52,9, levemente por debajo de lo esperado (53,3), pero por encima del registro de noviembre (51). El subíndice de Condiciones Actuales fue 50,4 (vs 50,7 esperado), mientras que las Expectativas Futuras alcanzaron 54,6 (vs 55 esperado), lo que refleja un optimismo moderado, aunque con cierta cautela sobre el panorama económico. En cuanto a inflación, las expectativas a un año se situaron en 4,2% (ligeramente por encima de lo esperado), mientras que las expectativas a cinco años se mantuvieron en 3,2%, en línea con el consenso y por debajo del dato previo. Esto sugiere presiones inflacionarias algo elevadas en el corto plazo, pero más contenidas en el largo plazo.

En conjunto, los datos apuntan a un sentimiento del consumidor moderadamente positivo, aunque ligeramente inferior a lo anticipado por el mercado, lo que podría tener un impacto neutral a levemente negativo sobre el dólar estadounidense y el sector minorista.

Fuente: xStation5



_______



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí