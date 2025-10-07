Correcciones en los principales índices europeos

Los principales índices del "Viejo Continente" cotizan en negativo. La confianza de los inversores se ve lastrada por la incertidumbre política en Francia, donde las prolongadas tensiones en torno a la situación gubernamental y las reformas fiscales debilitan el apetito por el riesgo. A esto se suma que los nuevos datos macroeconómicos de Alemania no inspiran optimismo y por ello el Dax 40 corrige una décima en estos momentos.

La sesión de hoy quedará marcada por las declaraciones de los banqueros centrales de Europa y Estados Unidos. Los inversores buscan señales claras sobre la dirección de la política monetaria en los próximos meses.

Fuente: Bloomberg Finance Lp

El mercado europeo se ve lastrado por las empresas industriales y el sector sanitario. Hay un ligero apoyo de las empresas tecnológicas y las marcas de lujo, pero por el momento, no es suficiente para impulsar los principales índices hacia una tendencia positiva.



Cotización del Dax 40

Fuente: xStation5

Desde un punto de vista técnico, el gráfico confirma el deterioro del mercado. El índice intentó, sin éxito, superar la zona de resistencia y luego volvió a descender, marcando hoy su tercer día consecutivo de caídas. La debilidad de las cotizaciones es evidente, y la falta de demanda en la zona de máximos recientes sugiere que los compradores están perdiendo impulso.

El escenario base es un descenso hacia alrededor de los 24.100 puntos, donde se encuentra el soporte técnico más cercano. Mantener este nivel podría llevar a una fase de consolidación. Sin embargo, una rápida ruptura por encima de la zona de resistencia podría contrarrestar la tendencia bajista actual, lo que parece improbable en este momento.