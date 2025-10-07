Correcciones en los principales índices europeos

- La sesión europea abre con un sentimiento negativo, influenciado por la incertidumbre política en Francia y los decepcionantes datos macroeconómicos de Alemania.
- Hoy tenemos declaraciones de los bancos centrales europeos y estadounidenses para orientar la política monetaria futura, tras las señales contradictorias de la Fed.
- Los pedidos de fábrica de Alemania están por debajo de las expectativas.
- Los sectores industrial y sanitario están lastrando el mercado europeo, mientras que las marcas tecnológicas y de lujo ofrecen un apoyo limitado, insuficiente para impulsar los principales índices a terreno positivo.
- La sesión europea abre con un sentimiento negativo, influenciado por la incertidumbre política en Francia y los decepcionantes datos macroeconómicos de Alemania.
- Hoy tenemos declaraciones de los bancos centrales europeos y estadounidenses para orientar la política monetaria futura, tras las señales contradictorias de la Fed.
- Los pedidos de fábrica de Alemania están por debajo de las expectativas.
- Los sectores industrial y sanitario están lastrando el mercado europeo, mientras que las marcas tecnológicas y de lujo ofrecen un apoyo limitado, insuficiente para impulsar los principales índices a terreno positivo.
Los principales índices del "Viejo Continente" cotizan en negativo. La confianza de los inversores se ve lastrada por la incertidumbre política en Francia, donde las prolongadas tensiones en torno a la situación gubernamental y las reformas fiscales debilitan el apetito por el riesgo. A esto se suma que los nuevos datos macroeconómicos de Alemania no inspiran optimismo y por ello el Dax 40 corrige una décima en estos momentos.
La sesión de hoy quedará marcada por las declaraciones de los banqueros centrales de Europa y Estados Unidos. Los inversores buscan señales claras sobre la dirección de la política monetaria en los próximos meses.
Fuente: Bloomberg Finance Lp
El mercado europeo se ve lastrado por las empresas industriales y el sector sanitario. Hay un ligero apoyo de las empresas tecnológicas y las marcas de lujo, pero por el momento, no es suficiente para impulsar los principales índices hacia una tendencia positiva.
Cotización del Dax 40
Fuente: xStation5
Desde un punto de vista técnico, el gráfico confirma el deterioro del mercado. El índice intentó, sin éxito, superar la zona de resistencia y luego volvió a descender, marcando hoy su tercer día consecutivo de caídas. La debilidad de las cotizaciones es evidente, y la falta de demanda en la zona de máximos recientes sugiere que los compradores están perdiendo impulso.
El escenario base es un descenso hacia alrededor de los 24.100 puntos, donde se encuentra el soporte técnico más cercano. Mantener este nivel podría llevar a una fase de consolidación. Sin embargo, una rápida ruptura por encima de la zona de resistencia podría contrarrestar la tendencia bajista actual, lo que parece improbable en este momento.
Alzas en la mayoría de los mercados, metales preciosos en nuevos máximos históricos
Sysco presentará sus resultados del primer trimestre fiscal 2026
¡UBS eleva el precio objetivo de Micron! Las acciones siguen subiendo
Verizon y AST SpaceMobile sellan acuerdo para ofrecer servicio celular desde el espacio
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "