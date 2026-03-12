Crudo: el rebote devuelve al mercado a una zona clave mientras las tensiones energéticas reaparecen

Crudo: el rebote devuelve al mercado a una zona clave mientras las tensiones energéticas reaparecenEl mercado del petróleo vuelve a moverse al ritmo de las noticias que llegan desde Oriente Medio, un patrón bastante habitual cuando la geopolítica se convierte en el principal catalizador del precio. En los últimos días el mercado ha atravesado una secuencia relativamente clara: primero un movimiento bajista rápido provocado por un cambio en las expectativas del conflicto, seguido de un rebote igualmente veloz cuando el flujo de información volvió a tensar el escenario energético. Este tipo de comportamiento refleja un mercado que sigue extremadamente sensible a cualquier señal relacionada con el suministro global de crudo.

Hace poco apareció una señal técnica bastante limpia en el corto plazo. El petróleo rompió con fuerza el nivel de 85 dólares, y esa ruptura desencadenó un tramo bajista que llevó el precio con bastante rapidez hasta la zona de 76–77 dólares. El desplazamiento fue muy directo y con escasas pausas intermedias, algo típico cuando el mercado decide descargar posiciones tras un periodo previo de fuerte tensión y elevada prima de riesgo geopolítico. En ese momento, el movimiento reflejaba más bien una corrección rápida después de un exceso de optimismo en el precio.

Ese descenso coincidió además con un cambio en el tono político. Empezaron a circular mensajes que sugerían que el conflicto en la región podría no prolongarse tanto como se temía inicialmente, y también apareció sobre la mesa la posibilidad de liberar reservas estratégicas de petróleo para estabilizar el mercado. Este tipo de señales suele tener un impacto inmediato en el precio, porque introduce la idea de que el sistema energético global dispone todavía de herramientas para absorber parte del shock de oferta.

Sin embargo, en las últimas sesiones el flujo de noticias ha vuelto a cambiar de dirección, devolviendo una parte importante de la tensión al mercado energético. La declaración del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, solicitando que el Estrecho de Ormuz permanezca cerrado, ha reactivado el nerviosismo entre los operadores. Ormuz es uno de los puntos más sensibles del sistema petrolero mundial: antes del inicio del conflicto transitaban por esa ruta entre 18 y 20 millones de barriles diarios, aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el planeta.

A esa declaración se sumó además el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, que describe la situación actual como la mayor interrupción de suministro observada en el mercado global en los últimos años. Según sus estimaciones, los países del Golfo han reducido la producción en torno a 10 millones de barriles diarios desde el inicio del conflicto, una cifra que explica por qué el mercado vuelve a reaccionar con rapidez ante cualquier señal de tensión adicional en la región.

Las señales de estrés no se limitan únicamente a los titulares políticos. En las últimas horas también han aparecido indicios claros en el mercado físico, especialmente en Asia. Las primas que se pagan por cargamentos reales de crudo y productos refinados han aumentado con fuerza, un indicio clásico de que el suministro empieza a escasear en determinadas rutas comerciales. En el caso del crudo de referencia de Dubái, la diferencia frente al precio de los futuros llegó a acercarse a los 38 dólares por barril, un nivel extraordinariamente elevado que refleja un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado físico.

En paralelo, los diferenciales del diésel y del combustible de aviación en centros de referencia como Singapur también han experimentado subidas muy significativas. Este movimiento suele ser una señal temprana de que las refinerías y los importadores comienzan a notar presión en la cadena de suministro, algo que suele trasladarse posteriormente al mercado de futuros.

Todo este conjunto de factores ha cambiado de nuevo el tono del mercado. Después de la caída hacia la zona de 77 dólares, el crudo ha comenzado a recuperar terreno impulsado por este nuevo entorno de incertidumbre. El rebote ha sido relativamente rápido y ha devuelto el precio a una zona que ahora mismo concentra gran parte de la atención de los operadores.



Fuente: xStation.

Desde el punto de vista técnico, la referencia más importante vuelve a situarse en la zona de 90 – 91,37 dólares, un área que ahora funciona como frontera entre dos posibles escenarios de corto plazo. Mientras el petróleo consiga mantenerse por encima de ese nivel, el sesgo técnico inmediato sigue favoreciendo la continuidad del rebote. El mercado parece dispuesto a reconstruir parte del tramo bajista anterior y a reaccionar con rapidez a cualquier noticia que afecte al flujo de petróleo desde el Golfo.

A partir de ese punto, la evolución del precio dependerá en gran medida de cómo evolucione la situación sobre el terreno. Si las noticias continúan apuntando a interrupciones en el suministro o a problemas logísticos para transportar crudo desde la región, el rebote podría seguir desarrollándose y consolidarse como un nuevo tramo alcista de corto plazo.

Por el contrario, si empiezan a aparecer señales de distensión política o de normalización del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, el mercado podría volver a cambiar de dirección con la misma rapidez con la que se ha producido este rebote. El petróleo sigue siendo uno de los activos más sensibles a los titulares geopolíticos, y en este contexto el flujo de información puede alterar el equilibrio del mercado en cuestión de horas.

Por ahora, lo que se observa es una transición clara desde una caída muy rápida hacia la zona de 77 dólares a un rebote igualmente veloz impulsado por el cambio en la narrativa energética. Mientras el precio continúe sosteniéndose por encima del rango 90–91,37 dólares, esa recuperación mantiene su estructura alcista a corto plazo, aunque el entorno sigue siendo extremadamente dependiente de cualquier noticia que llegue desde Oriente Medio.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.