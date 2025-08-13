DAX 40: Europa rebota; TUI eleva previsiones financieras y sube un 5,5% 💡

Hoy predomina el optimismo en los mercados financieros europeos, con los contratos del DE40 avanzando más de un 0,4 % y el EU50 sumando un 0,51 %. Los inversores reaccionan a los resultados de las compañías cotizadas y esperan la reunión de mañana entre Donald Trump y Vladímir Putin. El calendario macroeconómico para la segunda mitad del día es relativamente ligero, por lo que la atención del mercado se centrará en la información geopolítica y de coyuntura que vaya llegando.

El índice alemán DE40 cae un 0,4 % en la sesión de hoy y vuelve a poner a prueba las zonas de soporte definidas por la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva azul en el gráfico). Mientras el DE40 se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista de largo plazo se considera sostenible. Sin embargo, una ruptura sostenida por encima de la EMA de 50 días, que anteriormente debilitó la tendencia alcista de medio plazo, podría resultar clave para la recuperación. Fuente: xStation

Noticias corporativas

E.ON (EOAN.DE) sube casi un 2 % tras publicar sus resultados del primer semestre de 2025, en línea con las expectativas del mercado. El EBITDA creció un 13 % interanual, superando el consenso en aproximadamente un 2 %. El segmento de redes eléctricas aportó las mayores sorpresas positivas, mientras que el negocio minorista registró un peor desempeño debido a la normalización de márgenes y a las condiciones meteorológicas. La compañía mantuvo sus previsiones para 2025 y confirmó su intención de invertir 43.000 millones de euros entre 2024 y 2028, de los cuales 35.000 millones se destinarán al negocio de redes. Los analistas destacan la posición estable de E.ON en la infraestructura energética, clave para la transición energética alemana, aunque advierten sobre el elevado gasto de capital, que podría limitar la capacidad de reducir deuda. El panorama futuro dependerá también del próximo periodo regulatorio en el sector energético, que podría influir en las decisiones de inversión y en el desarrollo de la compañía.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) avanza un 0,33 % después de que BNP Paribas Exane elevara su recomendación desde Underperform a Neutral, fijando un precio objetivo de 54 USD. Los analistas señalan que ahora el equilibrio entre riesgo y potencial de beneficios es más adecuado y que la valoración refleja mejor la situación real de la compañía. Esta decisión refuerza el sentimiento positivo de los inversores hacia el valor.

TUI (TUI.DE) se dispara un 5,4 %, alcanzando su nivel intradía más alto en seis meses, tras presentar unos resultados del tercer trimestre mejores de lo previsto y elevar su previsión de beneficio operativo. El avance estuvo impulsado principalmente por el sólido segmento de cruceros, que compensó la debilidad en los paquetes vacacionales clave y en el mercado alemán. El EBIT ajustado ascendió a 320,6 millones de euros frente a los 268,2 millones esperados, y los ingresos aumentaron un 7,1 % interanual hasta 6.200 millones de euros. La compañía mantuvo su previsión de crecimiento anual del EBIT de entre el 9 % y el 11 % y anunció un mayor desarrollo del segmento Holiday Experiences en el cuarto trimestre gracias a la fuerte demanda. Los analistas destacan tendencias mixtas en las distintas líneas de negocio y posibles riesgos vinculados a la economía alemana y al mercado de viajes de larga distancia.

