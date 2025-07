DAX 40: Retroceso de las acciones europeas antes del fin de semana 💡

El viernes en los mercados burs谩tiles europeos trae un ligero deterioro en el sentimiento de los inversores de cara al fin de semana. El calendario macroecon贸mico se mantiene relativamente vac铆o hoy, mientras la atenci贸n del mercado se centra en posibles actualizaciones sobre cambios en los aranceles globales. La publicaci贸n de informes trimestrales por parte de empresas europeas y estadounidenses tambi茅n reviste gran importancia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general.

Fuente: xStation El 铆ndice alem谩n DAX 40 cae un 0.47% hoy, aunque se mantiene por encima de las zonas de soporte definidas por la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (l铆nea azul en el gr谩fico) y el promedio definido por las Bandas de Bollinger con un historial de precios de 12 d铆as, calculado como dos desviaciones est谩ndar. Mientras el DAX 40 se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista general sigue siendo estable.

Fuente: xStation Noticias del Mercado Jefferies ha rebajado la calificaci贸n de SMA Solar Technology AG (S92.DE) de 鈥淢antener鈥 a 鈥淧or debajo del promedio鈥, reduciendo su precio objetivo de 18 鈧 a 16 鈧 . La rebaja refleja una demanda persistentemente d茅bil en los sectores residencial, comercial e industrial (C&I), lo que ha provocado una ca铆da significativa en las ventas y beneficios del fabricante alem谩n de equipos solares. Las acciones caen cerca de un 7.5% en la jornada.

Las acciones de Salzgitter AG (SZG.DE) caen un 17% en las primeras operaciones tras emitir una advertencia de beneficios y recortar sus previsiones para todo 2025. Los resultados preliminares del segundo trimestre no cumplieron con las expectativas de los analistas, con cifras de EBITDA, ingresos y beneficios antes de impuestos muy por debajo de lo previsto. La empresa espera ahora que las ventas para 2025 se sit煤en entre 9,000 millones y 9,500 millones de euros , frente al rango anterior de 9,500 a 10,000 millones de euros . El EBITDA anual se sit煤a ahora entre 300 y 400 millones de euros , frente al objetivo anterior de 350 a 550 millones de euros . En el segundo trimestre, el EBITDA cay贸 a 38.2 millones de euros desde los 107.3 millones del a帽o pasado, mientras que la p茅rdida antes de impuestos aument贸 a 56.5 millones , frente a una p茅rdida de solo 5.7 millones en el mismo per铆odo del a帽o anterior.

Por otro lado, las acciones del sector energ茅tico muestran un desempe帽o muy s贸lido, benefici谩ndose del repunte de los precios del petr贸leo tras el endurecimiento de las sanciones de la UE contra Rusia. Fuente: xStation Otras noticias de empresas individuales del DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP.

