Desempleo en Brasil marca mínimo histórico

La tasa de desempleo de Brasil cayó a 5,2% en el trimestre móvil terminado en noviembre de 2025, un mínimo histórico para la serie iniciada en 2012 y por debajo de lo que esperaba el mercado, que apuntaba a 5,4%. El dato confirma un mercado laboral que sigue ganando tracción incluso bajo condiciones financieras exigentes, con la tasa Selic en 15%, una combinación que tiende a sostener la demanda interna y, al mismo tiempo, a complicar la convergencia inflacionaria cuando el objetivo del banco central es enfriar presiones de precios.

Este resultado refuerza la idea de que la economía brasileña mantiene un nivel de actividad robusto, aun en un entorno de tasas reales elevadas, lo que vuelve más compleja la tarea de la política monetaria en la fase final del proceso de desinflación.

Menos holgura laboral y salarios al alza

La composición del dato también es significativa. El número de desocupados bajó a 5,6 millones, mientras que el empleo total subió a 103 millones, ambos en niveles récord. En paralelo, la subutilización descendió a 13,5%, señal de que no solo hay más ocupación, sino también menos holgura ampliada en el mercado de trabajo.

Otro canal clave es el ingreso. El salario promedio aumentó a R$ 3.547 mensuales, un movimiento que suele reforzar el consumo y dar soporte al sector servicios, pero que también puede elevar la inercia inflacionaria si no viene acompañado por mejoras en productividad. En economías con mercados laborales ajustados, este mecanismo suele trasladarse con mayor rapidez a precios, especialmente en servicios.

Un mensaje incómodo para el Banco Central de Brasil

Para el Banco Central de Brasil, la señal es ambivalente. Por un lado, la economía demuestra resiliencia frente a tasas reales elevadas, reduciendo el riesgo inmediato de un frenazo abrupto de la actividad. Por otro, un mercado laboral estrecho y salarios en alza tienden a sostener la inflación subyacente, sobre todo en un contexto donde el real brasileño ha mostrado episodios de depreciación, agregando un componente de traspaso cambiario a bienes y algunos servicios.

En este marco, el dato abre más espacio para mantener un sesgo restrictivo si el proceso de desinflación pierde velocidad, aun cuando el mercado discuta el inicio de un ciclo de recortes hacia 2026. La autoridad monetaria enfrenta así un delicado equilibrio entre no frenar en exceso la actividad y evitar que las presiones de precios se reanclen.

Política, elecciones y credibilidad fiscal

El contexto político añade una capa adicional de incertidumbre. Con el calendario electoral de 2026 en el horizonte y expectativas de mayor gasto público, el balance entre crecimiento y desinflación se vuelve más sensible a la credibilidad fiscal y al comportamiento del tipo de cambio.

Desde una perspectiva macroeconómica, un desempleo en mínimos históricos es una buena noticia para la actividad y la recaudación, pero desde la óptica de estabilización de precios puede transformarse en un factor que obligue al Banco Central a ser más paciente antes de relajar las condiciones financieras.

Impacto en el mercado cambiario

La sorpresa positiva del mercado laboral, con desempleo en 5,2%, subutilización en 13,5% y salarios promedio en R$ 3.547, se tradujo en una lectura más exigente para la inflación y, por extensión, para la política monetaria. En ese contexto, el USDBRL cayó cerca de 1,5% en la sesión, consistente con un real brasileño más firme cuando el mercado interpreta que el Banco Central gana espacio para sostener una postura dura si la desinflación pierde ritmo, especialmente con la Selic en 15% y alta sensibilidad al tipo de cambio.

Análisis técnico del USDBRL

Desde el punto de vista técnico, el retroceso empujó al par hacia la zona de 5,49, con un quiebre que lo deja por debajo de niveles intermedios de la caída reciente. El RSI cerca de 31 refleja presión vendedora intensa en el muy corto plazo.

Los soportes inmediatos se ubican en 5,48 y luego en 5,46; si el impulso se mantiene, el mercado empieza a mirar 5,42 como siguiente zona de contención antes de 5,38. Al alza, cualquier rebote tiende a encontrar oferta primero en 5,51, luego en 5,54, y un techo más exigente hacia 5,59, niveles que ahora funcionan como referencias clave para evaluar si la caída fue solo una reacción puntual al dato o el inicio de una corrección más sostenida.

