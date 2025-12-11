Disney invierte en OpenAI y promete revolución en la animación

Walt Disney Co. (DIS.US) anunció una alianza estratégica de gran alcance con OpenAI, con una inversión de £1.000 millones en la start-up y convirtiéndose en el primer gran licenciatario de la plataforma Sora. El acuerdo de tres años incluye el suministro de más de 200 personajes animados de las bibliotecas de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars para la generación de contenido en video. Una limitación clave es la exclusión de imágenes de celebridades y voces de actores, lo que implica que los videos generados podrán incluir personajes visuales pero no las voces originales de los intérpretes. Además, algunos contenidos generados por usuarios estarán disponibles en la plataforma Disney+, creando un nuevo canal de distribución para contenido producido con IA.

Además de la inversión de capital y el licenciamiento de marcas, Disney se convierte en un cliente relevante de OpenAI y comenzará a implementar sus herramientas para desarrollar nuevos productos, servicios y experiencias para Disney+. La compañía también pondrá ChatGPT a disposición de sus empleados. Esta decisión marca un cambio significativo en la postura de Hollywood frente a la tecnología de IA, representando un punto de inflexión para una industria que antes expresaba preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en los derechos de autor y la seguridad laboral. El CEO Bob Iger enfatizó que la asociación permitirá “ampliar cuidadosamente y de forma responsable nuestro alcance narrativo a través de la inteligencia artificial, respetando a los creadores y su trabajo”. Tanto Disney como OpenAI se comprometieron a aplicar medidas de seguridad responsables, incluyendo políticas adecuadas por edad y controles para evitar la generación de contenido dañino, reflejando un compromiso conjunto con el uso ético de la IA en el entretenimiento.

Las acciones de la compañía suben más de 1% hoy tras estos anuncios y están poniendo a prueba las medias móviles exponenciales de 200 y 100 días, consideradas zonas técnicas clave que mantienen la tendencia bajista de los títulos.

Fuente: xStation