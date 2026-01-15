Dólar débil en 2026: real brasileño y peso colombiano son los grandes ganadores del arranque de año hasta ahora

La sostenibilidad de estas revaluaciones dependerá del rumbo del dólar global y de la capacidad de cada economía para sostener sus fundamentos.

El mercado está premiando selectivamente economías con mejores flujos , diferenciales de tasas atractivos o respaldo real como commodities , en un contexto de mayor apetito por riesgo y expectativas de flexibilización monetaria en Estados Unidos.

Al 15 de enero, el ranking es liderado por USDBRL (-2,79%) , seguido por USDCOP (-2,31%) , USDMXN (-2,00%) y dólar en Chile (-1,95%) .

El comienzo de 2026 ha estado dominado por una corrección del dólar frente a las monedas de América Latina. El gráfico al 15 de enero muestra una caída generalizada del dólar frente a la mayoría de divisas de la región, aunque con diferencias relevantes en magnitud y fundamentos. El ranking es encabezado por USDBRL (-2,79%), seguido por USDCOP (-2,31%), USDMXN (-2,00%) y dólar en Chile (-1,95%), mientras que USDURY (-1,16%), USDARS (-0,46%) y USDPEN (-0,12%) exhiben movimientos más acotados.

La lectura central es que el mercado está premiando selectivamente a aquellas economías con mejores flujos, diferenciales de tasas atractivos o respaldos reales como commodities, en un contexto global de mayor apetito por riesgo y expectativas de flexibilización monetaria en Estados Unidos.

Peso colombiano

El peso colombiano se consolida como una de las monedas más revaluadas del bloque emergente, ubicándose en el segundo lugar del ranking, con una caída de USDCOP de 2,31% en enero. La apreciación ha sido impulsada principalmente por la entrada de dólares asociada al endeudamiento externo del Gobierno, que incrementó de forma significativa la oferta de divisas en el mercado local al ser convertidas a pesos para financiar gasto interno.

A este factor se suma un diferencial de tasas aún favorable frente a Estados Unidos, en un momento en que la Reserva Federal enfrenta presiones para recortar tasas tras datos de inflación más contenidos. Este entorno ha favorecido flujos tácticos hacia activos en pesos, reforzando la presión bajista sobre el dólar. No obstante, el ritmo de apreciación también introduce riesgos: parte del soporte del COP proviene de capitales de corto plazo, sensibles a un eventual giro del dólar global o a un deterioro en la percepción fiscal.

Peso chileno

El peso chileno, con una caída del dólar en Chile de 1,95%, se mantiene entre las monedas emergentes más fuertes del inicio de año. A diferencia de Colombia, el desempeño del CLP se apoya en una combinación más estructural de factores. El principal es el repunte sostenido del precio del cobre, que mejora los términos de intercambio y fortalece las cuentas externas del país.

Además, la mayor actividad del Ministerio de Hacienda en el mercado cambiario, a través de ventas de dólares para financiar gasto en pesos, ha incrementado la oferta de divisas y reforzado la tendencia bajista del tipo de cambio. Este conjunto de factores ha permitido que el dólar en Chile consolide niveles no vistos desde comienzos de 2024, otorgando al CLP una narrativa de mayor estabilidad relativa frente a otros pares regionales.

Real brasileño

El real brasileño encabeza el ranking del gráfico, con una caída de USDBRL de 2,79%, convirtiéndose en la moneda emergente más apreciada de enero. Este liderazgo refleja una combinación de flujos hacia renta variable local, reposicionamiento de portafolios y un contexto global más favorable al riesgo.

Sin embargo, el desempeño del BRL también es altamente sensible al ciclo externo. La discusión sobre recortes de tasas en Brasil y el elevado peso de los flujos financieros hacen que su fortaleza pueda ser vulnerable ante un eventual fortalecimiento del dólar en el segundo semestre. El gráfico muestra una apreciación contundente, pero también deja entrever que el real es una de las monedas más expuestas a episodios de reversión.

Peso mexicano

El peso mexicano, con una baja de USDMXN de 2,00%, se posiciona muy cerca del peso chileno en el ranking. Su comportamiento responde a su rol como moneda líquida y de referencia en mercados emergentes, que suele captar flujos cuando el dólar pierde tracción.

La estabilidad macroeconómica, un marco institucional predecible y tasas reales aún atractivas han permitido que el MXN participe del rally regional, aunque sin el impulso adicional de un shock de flujos o de un commodity clave. Su apreciación luce más gradual y consistente, alineada con episodios de mayor apetito por riesgo global.

Uruguay, Argentina y Perú

En la parte baja del ranking aparecen Uruguay, Argentina y Perú, con apreciaciones significativamente menores. El peso uruguayo registra una caída de USDURY de 1,16%, coherente con un mercado más pequeño y menos volátil, donde los movimientos tienden a ser más moderados y estables.

El peso argentino, con USDARS -0,46%, muestra un comportamiento más desacoplado del resto de la región, influido por dinámicas internas y expectativas locales que limitan la transmisión directa del contexto global. Por su parte, el sol peruano, con apenas USDPEN -0,12%, destaca por su estabilidad, reflejando un equilibrio entre flujos y una política cambiaria que tiende a amortiguar movimientos bruscos.

Una revaluación regional con calidades distintas

El mensaje que deja el gráfico es claro: la apreciación del dólar frente a las monedas emergentes no es homogénea ni responde a un único factor. Colombia y Chile destacan por razones distintas, Brasil lidera por intensidad, México acompaña con estabilidad y el resto de la región muestra movimientos más defensivos.

De cara a los próximos meses, la sostenibilidad de estas revaluaciones dependerá del rumbo del dólar global y de la capacidad de cada economía para sostener sus fundamentos. Enero marca un punto de partida favorable para América Latina, pero también anticipa que el verdadero desafío será mantener estas posiciones cuando el ciclo externo deje de ser tan benigno.

