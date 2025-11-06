Dólar en Chile cae a $941: análisis técnico y presión externa marcan la jornada

-
El dólar en Chile cae alrededor de 0,3% y se mantiene influenciado por el entorno externo ante la falta de datos locales relevantes.
El tipo de cambio se mueve en un rango entre 933 y 947 pesos, con sesgo bajista moderado a corto plazo.
El análisis técnico muestra presión vendedora, pero con consolidación lateral y soportes clave en torno a los 929 pesos.
Contexto del mercado: jornada bajista para el dólar en Chile
El dólar en Chile comienza la sesión con una leve caída de aproximadamente 0,3%, cotizando cerca de los 941 pesos. Esta debilidad se da en un contexto sin publicaciones económicas relevantes a nivel local, por lo que los movimientos del tipo de cambio están siendo determinados principalmente por factores externos.
A nivel internacional, un mayor apetito por riesgo ha debilitado levemente al dólar estadounidense. Sin embargo, los recientes datos económicos de Estados Unidos y la postura aún cautelosa de la Reserva Federal siguen brindando soporte a la divisa norteamericana. El último informe de empleo privado ADP mostró una creación de puestos por encima de lo esperado en octubre, y el índice ISM de servicios alcanzó su nivel más alto en ocho meses.
Pese a estos datos positivos, la paralización del gobierno estadounidense ha retrasado la publicación de estadísticas clave, generando incertidumbre. Como resultado de señales mixtas por parte de la Fed, los inversionistas ajustaron sus expectativas y ahora estiman una probabilidad cercana al 62% de un recorte de tasas en diciembre.
El cobre aporta estabilidad al tipo de cambio
El precio del cobre avanza levemente en la Bolsa de Metales de Londres, subiendo 0,1% en medio de mayor optimismo en los mercados. Esto se suma a los sólidos indicadores de actividad en la economía de EE. UU. y a las expectativas por las próximas cifras de comercio e inflación en China, que podrían reflejar la evolución de la demanda del principal consumidor mundial de metales.
Al mismo tiempo, persisten preocupaciones por la oferta de cobre, ya que grandes mineras como Glencore y Anglo American han reportado menores niveles de producción, lo cual ha contribuido a sostener los precios del metal.
Análisis técnico del tipo de cambio USD/CLP
Desde el punto de vista técnico, el par USD/CLP muestra una estructura de consolidación lateral, sin una tendencia dominante clara. La acción del precio se mantiene acotada entre los 933 y 947 pesos por dólar, con una leve presión bajista intradía.
El promedio móvil simple (SMA) de corto plazo se ubica cerca de los 944 pesos, actuando como resistencia dinámica. Actualmente, el precio cotiza por debajo de esta media, lo que refuerza el sesgo bajista.
El indicador MACD refleja debilidad en el impulso alcista reciente, y el ADX —con un valor inferior a 20— sugiere una tendencia débil.
La ruptura del soporte en 929 pesos abriría espacio hacia los 922-920 pesos. En cambio, si el precio supera los 945-947 pesos, podría buscar niveles en torno a los 950 pesos o superiores.
La sesión actual podría mantenerse dentro del rango citado, en función del comportamiento del cobre y de los datos económicos internacionales.
Proyección del tipo de cambio
Durante la jornada, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 933 y 947 pesos por dólar, mientras se mantenga la ausencia de datos económicos locales relevantes. La dirección dependerá del comportamiento del dólar a nivel global, la evolución de las tasas de interés en EE. UU. y los próximos datos provenientes de China, especialmente en lo relacionado con comercio e inflación.
