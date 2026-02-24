Dólar en Chile hoy: peso estable mientras el IPP de industrias sube 14.2% y el cobre avanza en la sesión

- El IPP de Industrias saltó un 3,5% mensual, elevando la variación interanual al 14,2%
- El IPP de Industrias saltó un 3,5% mensual, elevando la variación interanual al 14,2%
- El dato genera presión alcista sobre las tasas locales, lo que podría fortalecer al peso
- El cobre repunta 1,5%, entregando cierto respaldo al peso chileno frente a la incertidumbre arancelaria de EE. UU.
El dólar en Chile abre estable en torno a los 866 pesos, sin variaciones relevantes respecto a la sesión anterior. En el plano local, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Precios de Productor (IPP) de Industrias registró un aumento mensual del 3,5% en enero de 2026, elevando la cifra interanual a un 14,2%. Este dato supera la previsión del mercado, que anticipaba una moderación hacia el 12%, y marca una presión significativa sobre los costos mayoristas que, eventualmente, podrían trasladarse a la inflación minorista.
El principal responsable de este repunte fue el IPP de Minería, que anotó una variación mensual del 6,8%, impulsado casi exclusivamente por la extracción y procesamiento de cobre (+7,0%). Por el contrario, los sectores de manufactura y distribución de energía mostraron leves descensos del 0,8%, suavizando marginalmente un indicador que, de no ser por la refinación de petróleo y gas, habría sido aún más agresivo. Para el tipo de cambio, esto plantea una dicotomía, por un lado mayores costos mineros reflejan un sector activo, pero la presión inflacionaria podría postergar recortes de tasas por parte del Banco Central.
Sin otros datos domésticos relevantes, la dinámica cambiaria seguirá fuertemente influenciada por factores externos. Para la jornada, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 860 y 872 pesos.
Escenario internacional
A nivel internacional, persiste la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos. Las recientes tensiones en materia de aranceles, incluyendo advertencias de posibles alzas adicionales, han mantenido cautos a los inversionistas, ante el riesgo de que el entorno de acuerdos comerciales vuelva a tensionarse. Este escenario convive con negociaciones geopolíticas en curso y genera un trasfondo de volatilidad contenida en el dólar global, que se mantiene atento tanto a titulares comerciales como a eventuales avances diplomáticos.
En paralelo, el cobre sube alrededor de 1,5% en la apertura, impulsado por el regreso de operadores chinos tras el feriado extendido del Año Nuevo Lunar y por un mayor optimismo respecto al escenario arancelario. No obstante, el alza también enfrenta límites, ya que los niveles actuales de precios podrían moderar la demanda física, en un contexto donde los inventarios en bolsas internacionales han aumentado en las últimas semanas. Este repunte del metal entrega cierto soporte al peso chileno, compensando parcialmente la cautela externa.
Análisis técnico
El USDCLP muestra una fase de consolidación tras el rebote desde la zona de 851.77, nivel que actuó como soporte estructural en dos ocasiones, dando paso a una secuencia de mínimos crecientes apoyados por una directriz alcista de corto plazo.
El precio se mantiene sobre las medias móviles, con la SMA 50 cruzando por encima de la SMA 200, reforzando el impulso reciente, mientras el RSI sugiere momentum neutral-alcista sin condiciones de sobrecompra. No obstante, la zona de 870–874 opera como resistencia relevante, coincidiendo con máximos previos y una directriz bajista de mayor plazo. Un quiebre sostenido sobre 873.98 habilitaría extensión hacia niveles superiores, mientras que rechazos en esta área podrían gatillar retrocesos hacia 862.77 e incluso 859.77, donde converge soporte dinámico y estático.
