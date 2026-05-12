El precio del oro retrocede aproximadamente 0,5% durante la sesión del martes, tras varios días de estancamiento y un fracaso reiterado en romper con claridad la zona de 4.700 USD por onza. Es especialmente relevante que el precio se mantiene por debajo de la media móvil de 100 periodos y de la línea de tendencia bajista.

Un dólar más fuerte y el bloqueo geopolítico presionan al oro

Hoy observamos un dólar ligeramente más fuerte, impulsado no solo por las expectativas de una inflación más alta, sino también por el bloqueo geopolítico en Oriente Medio. Según informes, Trump estaría considerando reanudar las hostilidades en Irán tras el rechazo del último plan de paz.

La inflación CPI de hoy se espera en 3,7% interanual, mientras que la inflación subyacente se proyecta en 2,7% interanual. Si la inflación demuestra ser “pegajosa”, aumentará la presión sobre el banco central, lo que podría pesar sobre los metales preciosos en el corto plazo. Por otro lado, cabe destacar que la plata rompió ayer su zona de resistencia, acompañada de un fuerte rebote del cobre.

La perspectiva fundamental del oro sigue siendo sólida: la demanda está impulsada por compras de bancos centrales y por inversores minoristas adquiriendo oro físico. Sin embargo, la demanda de ETFs cayó de forma significativa en el Q1, y aún no hemos visto una recuperación clara, incluso con Wall Street marcando máximos históricos. El oro necesita una mejora clara en la situación de Oriente Medio y la certeza de que la inflación es transitoria y no desencadenará una nueva ola de subidas de tipos.

Datos clave: Informe del World Gold Council