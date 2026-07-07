Dólar hoy Colombia: cae a mínimos desde enero de 2020

El dólar en Colombia cae hacia la zona de $3.335, llevando al peso colombiano a su nivel más fuerte desde enero de 2020. El USDCOP continúa desacoplado de otras monedas emergentes, en una sesión donde el peso mexicano y el real brasileño pierden terreno frente al dólar, mientras Colombia mantiene un impulso propio apoyado en factores locales.



Fuente: xStation5

Peso colombiano se desmarca

El buen desempeño del peso colombiano sigue respondiendo a una mejora en la percepción de riesgo país tras las elecciones, junto con un diferencial de tasas atractivo frente a otras economías emergentes. La combinación de mayor confianza local y tasas elevadas ha favorecido el flujo hacia activos colombianos, reforzando la caída de la TRM incluso en un entorno externo menos homogéneo.

Aun así, el movimiento no está libre de riesgos. Una Reserva Federal más restrictiva podría devolver presión al dólar global, mientras que la fuerte apreciación reciente del peso deja espacio para episodios de toma de utilidades si cambian las condiciones externas o si aumenta la volatilidad en los mercados emergentes.

Petróleo sube y suma apoyo, pero aumenta la tensión en Ormuz

El petróleo también mostró presión alcista durante la sesión, luego de que el Tesoro revocara la exención del impuesto sobre el petróleo iraní del 21 de junio. A esto se sumó un aumento en el nivel de amenaza en el Estrecho de Ormuz, elevado a “grave”, tras reportes de tres incidentes marítimos en las últimas 24 horas.

Para Colombia, un petróleo más alto puede entregar soporte adicional al peso por el canal externo, aunque también mantiene viva la prima de riesgo geopolítico. Por ahora, el mercado sigue privilegiando la lectura positiva local y el atractivo del carry, lo que ha permitido que el USDCOP extienda su caída.

Análisis técnico

USDCOP mantiene una estructura bajista tras perder la zona de $3.478 y acercarse a $3.335. El siguiente soporte relevante aparece en $3.234, mientras que una recuperación sobre $3.478 sería la primera señal de moderación en la presión vendedora.



Fuente: xStation5