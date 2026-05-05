Dólar Hoy Colombia: Dólar modera su rally y cae tras alivio geopolítico

El precio del dólar en Colombia tomó un respiro en la jornada y retrocedió 0,54%, ubicándose en torno a los $3.718, después del fuerte avance de la sesión previa. La corrección llega de la mano de un alivio en la prima de riesgo geopolítico tras señales de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se mantiene, aunque el USDCOP se mantiene en niveles que no se veían desde marzo de 2026, presionado por la incertidumbre económica local y el reciente ajuste al precio de la gasolina.

Bolsas al alza y petróleo cediendo

El tono de los mercados cambió respecto a la sesión anterior. Las señales de que la tregua entre EE.UU. e Irán se mantiene vigente desactivaron buena parte del temor a una escalada bélica que pudiera comprometer las perspectivas de crecimiento global, devolviendo el apetito por riesgo a las bolsas y restando soporte al dólar como activo refugio.

El petróleo, que había sumado más de 4% por la prima de guerra, recortó parte de esas alzas durante la jornada. Aunque el barril sigue en niveles elevados, el rendimiento intradía resta presión sobre la dinámica importadora y limita el espacio alcista del USDCOP en el corto plazo.

El panorama local sigue tensionando al peso

El Gobierno de Colombia oficializó un nuevo incremento en el precio de la gasolina desde el 1 de mayo, con un ajuste de $400 por galón, después de que la reducción de $1.000 aplicada a comienzos de año durara apenas un mes. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, vinculó la decisión al repunte del crudo por las tensiones en Medio Oriente, en una señal de que el espacio fiscal para amortiguar shocks externos se está reduciendo.

El incremento trae consigo dos lecturas, una por el lado inflacionario, un combustible más caro complica la trayectoria de desinflación que venía descontando el mercado y limita el margen del Banco de la República para realizar recortes de tasa, lo que en teoría daría algo de soporte al peso vía diferencial de tasas. Pero por el lado de expectativas, refuerza la percepción de una economía colombiana operando con menores soportes, justo cuando el PMI manufacturero ya mostraba debilidad en producción, demanda y confianza empresarial.

Análisis técnico USDCOP



Fuente: xStation5

El USDCOP mantiene una estructura constructiva pese al retroceso de la jornada. El precio se sostiene sobre los $3.732, nivel que tras la ruptura de la sesión previa pasó de operar como resistencia a funcionar como soporte de referencia, mientras el cruce respete esa zona en cierre diario, el sesgo de corto plazo continúa favoreciendo al dólar.

La SMA de 9 periodos en $3.638 se aproxima a un cruce al alza sobre la SMA de 21 en $3.632, una estructura de aceleración del momentum alcista. El MACD diario ya cruzó al alza desde terreno negativo y comienza a expandir su histograma, validando el cambio de tendencia tras el rebote desde los mínimos de abril en la zona de $3.565.

La primera resistencia relevante se ubica en $3.777, nivel que coincide con máximos intermedios del rango previo. La superación de esa zona podría llevar al precio extenderse a la siguiente resistencia en $3.844, donde converge la resistencia con la SMA de 200 sesiones en $3.827.