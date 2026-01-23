Dólar hoy Colombia: ¿Fin del rally del peso? El dólar rebota desde los 3.633 ante señales de cautela

Los datos locales de noviembre muestran señales mixtas: industria más débil , pero consumo aún firme , con foco en el próximo indicador de actividad.

El dólar en Colombia (USDCOP) avanza +0,9% en la jornada, en un movimiento que sugiere recomposición de coberturas y una mayor demanda por dólares en un contexto de incertidumbre externa. La subida contrasta con el tono más constructivo que había dominado en tramos previos y se alinea con un mercado que vuelve a asignar valor a la liquidez y al refugio, incluso si los fundamentos locales no entregan un deterioro abrupto.

En este tipo de jornadas, el tipo de cambio suele reaccionar menos a un solo dato puntual y más al balance entre riesgo global, posicionamiento y apetito por activos emergentes, factores que hoy se combinan para favorecer un rebote del dólar frente al peso colombiano.

Datos de noviembre

Gráfico de las ventas minoristas en Colombia. Fuente: tradingeoconomics, Dane.

En el frente doméstico, las cifras de noviembre mostraron señales mixtas. La producción industrial creció 0,7% interanual, por debajo del registro previo y también por debajo de las expectativas, lo que apunta a un pulso manufacturero más débil y consistente con una economía que aún no consolida una aceleración homogénea.

En contraste, las ventas minoristas aumentaron 7,5% interanual, un dato todavía dinámico aunque menor que el mes previo, sugiriendo que el consumo mantiene tracción, pero con indicios de moderación. El mercado permanece atento a la publicación pendiente del indicador de actividad económica, que puede ayudar a cerrar la lectura del mes, especialmente para calibrar si la desaceleración industrial es un episodio acotado o parte de una pérdida de ritmo más amplia.

Viento externo

El telón de fondo internacional sigue siendo un determinante clave para el comportamiento intradía del peso colombiano. La sesión estuvo marcada por cambios en la narrativa geopolítica relacionada con Europa y Groenlandia, con amenazas arancelarias iniciales desde Washington que luego fueron matizadas tras un marco de entendimiento con la OTAN. Aunque los detalles siguen poco claros, la especulación sobre posibles componentes vinculados a recursos minerales y despliegues defensivos elevó la sensibilidad del mercado.

Además, crecieron las preocupaciones sobre el uso de tenencias europeas de activos estadounidenses como herramienta de presión, luego de que un fondo de pensiones danés anunciara su salida de posiciones en bonos del Tesoro. Este elemento introdujo ruido en el mercado de tasas y en la demanda global por dólares, sin necesidad de un shock macro concreto. En política monetaria, el consenso mantiene que la Reserva Federal dejará las tasas sin cambios en su próxima reunión, lo que ancla parte del escenario, pero no elimina episodios de búsqueda de refugio cuando aumenta la incertidumbre.

Análisis técnico de dólar en Colombia

En USDCOP (M30) se mantiene un sesgo de fondo todavía descendente en el marco reciente, pero la sesión muestra un rebote relevante desde la zona baja, con el precio alrededor de 3671,6 y una reacción que coincide con el soporte cercano a 3633. En el corto plazo, el nivel a vigilar al alza es la franja 3695–3715, donde aparece fricción técnica y se concentra la primera zona de resistencia. Por encima, se abre espacio hacia 3740–3770, área donde la presión vendedora podría reaparecer con mayor fuerza.

El RSI se ubica cerca de 44,6, consistente con una recuperación desde terreno débil sin confirmar un giro de tendencia, y el MACD sigue en terreno negativo. Por ello, el movimiento actual se interpreta más como un rebote correctivo que como una reversión, a menos que el tipo de cambio logre sostener cierres por encima de las resistencias inmediatas.

Fuente: xStation5.

_________________

