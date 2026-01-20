Dólar hoy Colombia: ligera estabilidad con foco en las tensiones comerciales y en el calendario económico de EE. UU.

El sesgo de corto plazo dependerá del tono de los datos de EEUU más que de catalizadores domésticos.

El dólar hoy en Colombia opera casi sin cambios en la sesión (-0,04% frente al cierre previo), en una jornada marcada por baja información local: hoy no hay datos económicos relevantes en Colombia, por lo que el tipo de cambio se mueve principalmente por drivers externos y por ajustes tácticos de posicionamiento. En este contexto, la estabilidad del peso colombiano refleja un equilibrio temporal entre un dólar que busca soporte por incertidumbre externa y un mercado que, al mismo tiempo, evita sobrerreaccionar mientras no haya catalizadores domésticos.

Geopolítica y aranceles

El foco internacional vuelve a estar en la fricción entre Washington y Europa por la propuesta de Donald Trump sobre Groenlandia. El fin de semana se reactivó el riesgo de una escalada comercial, ocho países europeos podrían enfrentar un arancel de 10% desde el 1 de febrero, con amenaza de subir a 25% el 1 de junio si no hay acuerdo.

Europa calificó el tono como inaceptable y evalúa posibles represalias, mientras en el mercado se discute si Europa mantiene del orden de US$10 billones en bonos y acciones de EEUU, una palanca potencial en un escenario de disputa más dura. Aun si ese desenlace luce de baja probabilidad, el solo debate tiende a elevar la prima de incertidumbre y a mover flujos entre activos de riesgo y refugio.

Semana clave en EEUU

Con Colombia sin cifras en el radar inmediato, los operadores se concentran en el calendario estadounidense: índices PCE, una nueva lectura de PIB, S&P PMIs y el sentimiento de la Universidad de Michigan. Un dato de inflación o actividad que sorprenda puede redefinir el tono del dólar y, por arrastre, la sensibilidad de monedas emergentes, incluso cuando los fundamentos locales no cambian en la jornada.

Mercado laboral colombiano

Sin ser el motor del movimiento intradía del dólar, el mercado laboral colombiano aparece como un elemento estructural de fondo para la narrativa macro. Según cifras citadas del Dane para septiembre–noviembre de 2025, la informalidad alcanza 55,4% de los ocupados (aprox. 13,45 millones de personas).

Además, agro/ganadería/pesca y comercio/reparación de vehículos concentran alrededor de 5,34 millones de informales (cerca de 4 de cada 10). Esta composición suele amplificar la sensibilidad social y fiscal ante shocks, como salario mínimo, costos laborales y reformas, y es un factor que el mercado observa al evaluar crecimiento potencial, productividad y estabilidad del consumo, más que como un gatillo inmediato del tipo de cambio.

Análisis técnico del dólar hoy en Colombia

En el gráfico intradía, el USDCOP se ubica cerca de 3.711, consolidando tras el rebote desde mínimos recientes. La acción de precio sugiere una fase de rango, con resistencia inmediata en 3.723 y luego en 3.751–3.779 (zona de retrocesos y congestión), mientras que el techo de mayor jerarquía aparece en torno a la SMA200 (~3.782).

Por debajo, los soportes se ordenan en 3.689 y el área de 3.633 como referencia de piso previo. Con un RSI alrededor de 51, el impulso luce neutral: el sesgo de corto plazo dependerá más del tono global (aranceles y eventuales represalias) y de los datos de EEUU que de señales domésticas en la jornada.

Fuente: xStation5.

