Dólar hoy Colombia: Peso Colombiano se mantiene en niveles de 2021 antes de decisión de la Fed.

El dólar en Colombia profundiza su caída y cotiza cerca de $3.453, alcanzando niveles no vistos desde 2021. El USDCOP mantiene presión bajista en la antesala de la decisión de tasas de la Reserva Federal, mientras el mercado espera señales del nuevo presidente de la Fed y evalúa una menor prima geopolítica por los avances hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Fed y geopolítica

El foco internacional está puesto en la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal bajo la dirección de Warsh. El mercado espera que la tasa se mantenga sin cambios en 3,75%, por lo que la atención estará en el comunicado del FOMC, las nuevas proyecciones económicas, el gráfico de puntos y la rueda de prensa. Los inversionistas buscarán señales sobre el tono que adoptará el nuevo presidente de la Fed frente a la inflación, crecimiento y futuros recortes de tasas.

En paralelo, el petróleo continúa mostrando debilidad ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Según reportes de mercado, Washington, Teherán y los mediadores discuten incluso adelantar al miércoles la firma del memorando de entendimiento prevista para el viernes. Esta lectura reduce la demanda por dólar refugio y favorece a monedas emergentes, aunque la caída de inventarios de crudo en EE.UU. a mínimos de más de 41 años mantiene cierta tensión en el mercado energético.





Fuente: xStation5

Confianza del consumidor mejora en Colombia

En el plano local, el peso colombiano también encuentra respaldo en mejores señales de actividad. La confianza del consumidor subió a 17,8% en mayo, un avance de 4,1 puntos porcentuales, según Fedesarrollo. El aumento estuvo explicado por una mejora de 28,4 puntos en el Índice de Expectativas del Consumidor y de 11,3 puntos en el Índice de Condiciones Económicas.

La lectura refuerza la percepción de que la economía colombiana mantiene cierto dinamismo, justo cuando el mercado se prepara para la segunda vuelta presidencial y sigue evaluando el escenario de tasas de interés del Banco de la República.

Análisis técnico

El USDCOP rompe la zona de $3.552 y acelera la caída hacia $3.453, confirmando presión bajista de corto plazo. Si el precio se mantiene bajo $3.478, el siguiente soporte aparece en $3.373; al alza, una recuperación sobre $3.552 sería necesaria para aliviar la presión vendedora.



Fuente: xStation