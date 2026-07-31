Dólar hoy Colombia: peso colombiano toma utilidades antes de decisión de tasas de BanRep

El dólar (USDCOP) atraviesa en Colombia una de esas jornadas donde el movimiento del día contradice por completo el del mes. El tipo de cambio avanza cerca de 1,4% hasta 3.152,75 tras haber tocado el jueves un mínimo que no se registraba desde abril de 2019, y aun así se encamina a cerrar julio con un retroceso superior a 8%. Esa distancia entre la corrección de hoy y el saldo mensual resulta reveladora, porque lo que se observa no es un cambio de tendencia sino una toma de utilidades después de un descenso que llevó al peso colombiano a territorio inexplorado durante siete años.

El BanRep define hoy el último movimiento de su ciclo restrictivo

A diferencia de lo que ocurre en otras plazas de la región, la sesión colombiana sí cuenta con agenda propia y de peso. A las 11:00 a. m. (GMT -4) se publica la tasa de desempleo de junio, con un consenso de 8,1% frente al 8,0% previo, mientras que a las 2:00 p. m. (GMT -4) llega la decisión de política monetaria y a las 3:00 p. m. (GMT -4) la producción de cemento, esta última con un pronóstico de 4,0% interanual desde el 4,6% anterior.

El foco, sin embargo, está puesto en el Banco de la República, el emisor subió su tasa de referencia en 75 puntos base hasta 12% el 30 de junio, en una votación que reflejó una junta profundamente dividida, ya que cuatro directores respaldaron el alza mientras dos preferían un recorte de 50 puntos base y uno votaba por mantenerla. El consenso de analistas anticipa hoy un incremento adicional de 50 puntos base hasta 12,5%, movimiento que la Encuesta Mensual de Expectativas señala como el cierre del ciclo restrictivo. La justificación está en los precios, dado que la inflación de junio se ubicó en 6,14% frente a una meta de 3% y las proyecciones apuntan a un cierre de 2026 en torno a 6,61%.

Para el mercado cambiario, en cambio, un nuevo ajuste al alza ampliaría todavía más el diferencial que ha venido sosteniendo al peso.

El carry trade y el calendario político explican el saldo de julio

La caída acumulada del dólar durante el mes se apoya en un diferencial de tasas difícil de igualar en la región. Con el emisor colombiano en 12% y la Fed en un rango de 3,50%-3,75%, la brecha se ubica entre 825 y 850 puntos base, un margen que ha convertido al carry trade en el motor persistente de la apreciación y ha atraído una oferta sostenida de divisas por parte de inversionistas extranjeros. A ese flujo se han sumado el comportamiento de las remesas y la recuperación del precio del petróleo.

Tasas de interés de Colombia y de EE.UU..Fuente: xStation5.

El nuevo Congreso se instaló el 20 de julio y ese mismo día el Gobierno radicó una reforma tributaria por 23 billones de pesos sin mayorías aseguradas, mientras que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella está prevista para el 7 de agosto. El mercado ha venido incorporando ese cambio de administración desde la segunda vuelta de junio, cuando el peso colombiano inició el tramo más pronunciado de su apreciación.

La Fed mantuvo su tasa esta semana pese a los riesgos inflacionarios derivados de la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente, aunque con tres votos disidentes a favor de un alza. Los futuros descuentan hoy una probabilidad cercana a 63% de un incremento de 25 puntos base en septiembre, escenario que estrecharía el diferencial y constituye la principal amenaza para el tramo final del año.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En gráfico de 15 minutos, el USD/COP rebota desde el mínimo de 3.104 y recupera la zona de 3.153, primer retroceso de Fibonacci del último tramo bajista, aunque el par continúa muy por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 periodos. La siguiente resistencia aparece en el rango de 3.168 a 3.183 y, más arriba, en la franja de 3.191 a 3.205, donde la media de 50 periodos coincide con el retroceso de 78,6%. Una superación sostenida de esa zona habilitaría el camino hacia 3.232, nivel en que convergen la media de 200 periodos y el origen de la caída.

En sentido contrario, la pérdida de 3.135 dejaría nuevamente expuesto el mínimo de 3.104. El RSI se recupera hacia terreno neutral tras la sobreventa, mientras que un ADX elevado con el direccional negativo todavía por encima del positivo indica que la tendencia bajista sigue vigente y que el movimiento actual conserva carácter correctivo.

Fuente: xStation5.