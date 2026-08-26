El dólar en Colombia (USDCOP) hoy logra mantenerse estable después de protagonizar un rebote significativo desde niveles que no se observaban desde 2019. Tras las fuertes apreciaciones acumuladas por el peso colombiano durante 2026 (en lo que va del año acumula una apreciación de 19%), la cotización encontró compradores en la zona baja y ahora intenta consolidarse por encima de los 3.100 pesos por dólar.

Durante la sesión de este miércoles no se publican datos económicos relevantes en Colombia, por lo que la dinámica del mercado depende principalmente de factores externos: la inflación estadounidense, las expectativas sobre la Reserva Federal, el comportamiento global del dólar y una nueva caída del precio del petróleo.

El PCE de EE.UU. mantiene a la Fed en modo de espera

El movimiento del dólar ocurre después de conocerse nuevos datos de inflación en Estados Unidos. El índice de precios PCE aumentó 0,2% mensual en julio, mientras que el PCE subyacente también avanzó 0,2% frente al mes anterior. En términos interanuales, la inflación subyacente permaneció elevada en 3,3%, todavía bastante por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, el gasto real de los consumidores permaneció sin cambios durante julio.

La combinación no entrega una señal suficientemente fuerte como para obligar a la Fed a modificar inmediatamente las tasas de interés. La inflación continúa siendo elevada, pero el dato mensual tampoco mostró una nueva aceleración significativa. Esto podría reforzar las expectativas de que el banco central mantenga las tasas sin cambios mientras evalúa si las presiones inflacionarias relacionadas con la guerra en Irán continúan perdiendo intensidad.

El siguiente gran catalizador será el discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante el simposio de Jackson Hole el viernes. Sus comentarios serán especialmente relevantes para determinar si la institución mantiene una postura de espera o si todavía considera necesario un endurecimiento adicional de la política monetaria.

El dólar continúa cerca de mínimos de tres meses

Pese al rebote observado frente al peso colombiano, el dólar estadounidense continúa cotizando cerca de sus niveles más bajos de los últimos tres meses frente a otras grandes monedas. Uno de los factores que ha limitado su recuperación es la preocupación del mercado por la situación fiscal estadounidense. La ampliación del programa de recompra de deuda del Tesoro ha buscado contener las tensiones sobre los bonos de largo plazo, pero también ha reactivado las dudas sobre el déficit, el costo del endeudamiento y la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos.

Por eso, el rebote del dólar en Colombia no responde exclusivamente a una fortaleza generalizada del billete verde. Hay también un componente local indirecto especialmente importante: el petróleo.

La caída del petróleo presiona al peso colombiano

El petróleo continúa perdiendo terreno y cae hacia los US$80 por barril, acumulando una tercera sesión consecutiva de descensos. La corrección se produce después de informaciones sobre posibles avances diplomáticos relacionados con el Estrecho de Ormuz.

Irán y Omán discutieron la creación de un “corredor marítimo conjunto temporal”, mientras continúan las conversaciones técnicas dirigidas a establecer posteriormente un mecanismo permanente para la administración del tránsito, intercambio de información y servicios de seguridad marítima en la zona. También se mantienen esfuerzos diplomáticos por parte de Pakistán y Qatar.

Al mismo tiempo, las últimas medidas estadounidenses contra Irán fueron consideradas menos agresivas de lo que esperaba el mercado, ya que Washington evitó por ahora imponer sanciones secundarias generalizadas sobre los socios comerciales iraníes. La disminución de la prima de riesgo geopolítico ha contribuido a las ventas de petróleo.

Para Colombia, este movimiento tiene relevancia cambiaria. Al tratarse de un importante exportador de crudo, precios más bajos del petróleo pueden reducir el apoyo externo al peso colombiano, facilitando recuperaciones del dólar como la observada durante las últimas sesiones.

El dólar supera una primera barrera técnica en Colombia

Fuente: xStation5.

Desde una perspectiva técnica, el dólar logró superar la zona de 3.095-3.107 pesos, que había limitado varios intentos de recuperación anteriores, y llegó a situarse alrededor de los 3.116 pesos. El precio también permanece por encima de las medias móviles de 50 y 200 periodos, favoreciendo el sesgo alcista de muy corto plazo. La siguiente referencia superior se encuentra alrededor de 3.146 pesos, mientras que 3.107-3.095 pasa a convertirse en la primera zona relevante de soporte.

Sin embargo, el RSI se aproxima a terreno de sobrecompra, después de la rapidez del último impulso. Esto aumenta la posibilidad de una consolidación o corrección puntual sin que necesariamente cambie la estructura reciente. Una pérdida de la zona de 3.095 pesos debilitaría el rebote y podría devolver la atención hacia 3.076 y posteriormente hacia el soporte cercano a 3.044 pesos.