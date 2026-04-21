Dólar Hoy Colombia: repunta hacia 3.582 tras datos sólidos en EE. UU. y tensión creciente por fin del alto al fuego con Irán

El dólar en Colombia inicia la jornada del 21 de abril de 2026 con ligeras ganancias, en un mercado que vuelve a tensionarse por factores externos, luego de varios días dominados por la volatilidad en Medio Oriente. El tipo de cambio se mueve en torno a 3.582 pesos colombianos reflejando una sesión con amplitud relevante y sensibilidad a los flujos internacionales.

Este comportamiento se explica por un cambio en el balance de riesgos globales donde el dólar recibe soporte desde Estados Unidos tras datos de consumo más fuertes de lo esperado, con ventas minoristas creciendo 1,7% mensual en marzo frente al 1,4% esperado, y 1,9% en su componente subyacente, lo que refuerza la resiliencia de la economía estadounidense y reduce las expectativas de recortes de tasas en el corto plazo. Además, el componente geopolítico vuelve a tomar protagonismo a medida que se acerca el vencimiento del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

La tregua entre EE.UU e Irán entra en su fase crítica y todo se tensiona

El alto al fuego de dos semanas, acordado el 8 de abril, está a punto de expirar y el escenario actual es de máxima incertidumbre. Las negociaciones entre Washington y Teherán continúan sin avances concretos, con reuniones en Islamabad marcadas por mensajes contradictorios y sin señales claras de acuerdo definitivo.El presidente Donald Trump ha sido explícito al señalar que no tiene intención de prorrogar la tregua si no se alcanza un acuerdo, elevando el riesgo de una reanudación del conflicto en cuestión de días. A esto se suma un endurecimiento del tono diplomático, con amenazas directas sobre infraestructura iraní y exigencias vinculadas al programa nuclear, lo que ha sido rechazado por Teherán, que acusa a Washington de negociar bajo presión.

Tras haber reabierto el Estrecho de Ormuz el viernes bajo el marco del alto al fuego, Irán volvió a restringir el tránsito durante el fin de semana luego de incidentes con fuerzas estadounidenses, retomando el control militar de la zona y limitando nuevamente el flujo marítimo. Esto ha llevado a una paralización casi total del tráfico, con una caída drástica en el número de buques que cruzan la ruta, consolidando el estrecho como el principal punto de fricción global en este momento.

Datos de EE. UU. y petróleo

El soporte reciente del dólar se ve reforzado por un bloque macroeconómico en Estados Unidos que vuelve a sorprender al alza pues las ventas minoristas de marzo crecieron 1,7% mensual, superando el 1,4% esperado, mientras que el componente subyacente avanzó 1,9%, también por encima del consenso, lo que confirma que el consumo, que representa cerca del 70% del PIB estadounidense, mantiene una fortaleza significativa incluso en un entorno de tasas elevadas. Este tipo de desviaciones positivas frente a expectativas suele tener un impacto directo en el dólar, ya que reduce la probabilidad de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal.



​​​​​​Fuente: Trading Economics, desde datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos.

El mercado interpreta estos datos como una señal clara de resiliencia económica ya que un consumo más fuerte implica mayor presión sobre la demanda agregada, lo que puede traducirse en persistencia inflacionaria, obligando a la Fed a mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo. En términos prácticos, esto eleva los rendimientos esperados de los activos en dólares y refuerza la demanda por la divisa, especialmente en un contexto donde previamente se había debilitado tras la caída del petróleo producto de la reapertura temporal del estrecho de Ormuz.

En paralelo, el petróleo continúa operando bajo una lógica altamente volátil donde el rebote tras el nuevo cierre del estrecho vuelve a introducir presión sobre los precios energéticos, lo que reabre el canal inflacionario global. Este vaivén entre caída y recuperación del crudo es precisamente lo que está impidiendo que los mercados cambiarios definan una tendencia clara, generando un entorno donde los datos macro y los eventos geopolíticos compiten directamente en la formación del precio del dólar.

Colombia presenta mejora externa, crecimiento moderado y tensión institucional

En el frente local, los datos económicos entregan señales mixtas que el mercado interpreta con cautela. La balanza comercial de febrero mostró un déficit de USD -1.235 millones, mejorando frente a los -1.323 millones previos, lo que sugiere una leve corrección en el frente externo. Al mismo tiempo, las importaciones crecieron 7,80% anual, reflejando una recuperación de la demanda interna, aunque aún por debajo de registros más sólidos observados en ciclos expansivos.

​​​​​​​​​​​​​Fuente: Trading Economics, desde datos de DANE

El crecimiento económico también muestra avances, aunque con matices. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) reportó una expansión de 1,65% anual en febrero, impulsada principalmente por el sector servicios, que creció 2,5%, mientras que las actividades primarias cayeron 2% y las secundarias apenas avanzaron 0,4%. Esta composición confirma que la recuperación sigue siendo desigual y dependiente del consumo y los servicios, con debilidad persistente en sectores clave como industria y minería.

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Tasa de crecimiento anual del índice de las actividades terciarias. Fuente: Dane

A esto se suma un elemento institucional que comienza a pesar en la percepción de riesgo. La tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República se intensificó tras la negativa del gerente Leonardo Villar a participar en un foro del Ejecutivo, en una carta donde defendió la autonomía del banco central y cuestionó las críticas del Gobierno. La respuesta del presidente, acusando al banco de “huir al debate”, refleja un deterioro en la relación que el mercado interpreta como un riesgo adicional para la estabilidad de la política económica.

Análisis técnico

USDCOP (M15)



Fuente: xStation

El USD/COP en M15 muestra una estructura correctiva tras el rechazo en la zona alta cercana a 3630–3620, donde aparecen velas con mechas superiores claras y cuerpos pequeños que evidencian distribución. A partir de ese punto, el precio desarrolla una secuencia bajista bastante ordenada, con velas de cuerpo sólido y cierres consecutivos cerca de mínimos, lo que confirma presión vendedora sostenida. En el tramo descendente se observan pocas sombras inferiores, señal de poca reacción compradora hasta alcanzar el soporte en torno a 3575, donde sí aparecen mechas inferiores más marcadas y velas de rango más estrecho, indicando absorción.

En la fase más reciente, el rebote desde soporte presenta velas alcistas más limpias, con cuerpos consistentes y cierres progresivamente más altos, aunque comienzan a aparecer nuevamente mechas superiores al acercarse a 3595–3600, lo que sugiere oferta temprana. El RSI sale de zona baja y se posiciona en niveles medios-altos, mientras el MACD gira al alza pero aún sin una expansión fuerte, reflejando un rebote más correctivo que impulsivo.