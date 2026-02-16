Dólar Hoy Colombia: semana decisiva por salario mínimo y débil PIB

La inflación elevada y las altas tasas de interés mantienen presión sobre la economía.

El PIB del cuarto trimestre creció solo 2,3%, por debajo de lo esperado, evidenciando desaceleración económica.

La semana del peso colombiano estará marcada por la convocatoria de una nueva mesa de concertación para buscar un acuerdo en torno al ajuste del salario mínimo y por el decepcionante dato del PIB del 2025.

PIB del cuarto trimestre decepciona

La economía colombiana se desaceleró mucho más de lo previsto a finales del año pasado, afectada por una inflación superior a la meta y por las altas tasas de interés.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 2,3% en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el año anterior, por debajo de la mediana del 2,8% prevista por los analistas en una encuesta de Bloomberg y de la expansión del 3,6% registrada en el trimestre anterior.

Fuente: Tradingeconomics

En términos trimestrales, la economía creció apenas 0,1% entre octubre y diciembre respecto al tercer trimestre. Para todo el año 2025, el PIB aumentó un 2,6%, según el DANE.

Este desempeño confirma una clara desaceleración económica, lo que complica el panorama para el gobierno y el Banco de la República en un contexto de presión inflacionaria persistente.

Inversión cae en terreno negativo

La formación bruta de capital fijo, indicador clave de inversión, entró en terreno negativo en el cuarto trimestre, ubicándose en -2,9%, luego de haberse mantenido en niveles positivos entre enero y septiembre.

Las ramas de actividad con mayores aportes al PIB en 2025 fueron:

Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida: +4,6%, contribuyendo 0,9 puntos porcentuales



Administración pública, defensa, educación y salud: +4,5%, aportando 0,8 puntos



Actividades artísticas y de entretenimiento: +9,9%, contribuyendo 0,4 puntos



Por el contrario, el petróleo y la minería se contrajeron 2,9% durante el período, mientras que la construcción cayó 2,6%, reflejando debilidad en sectores estratégicos para el crecimiento y el empleo.

Nueva mesa de concertación por salario mínimo

Se dio inicio a la Comisión de Concertación con sindicatos y empresarios en la sede del Ministerio de Trabajo, donde se discutirá el incremento del salario mínimo tras la suspensión judicial del decreto que fijaba un aumento del 23,7%.

El encuentro fue convocado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por instrucción del presidente Gustavo Petro. Desde el gobierno se ha insistido en que el nuevo ajuste debe mantener el concepto de “salario mínimo vital y móvil”, conforme lo establece la Constitución, y que se buscará demostrar que el aumento tiene fundamentos económicos y sociales suficientes.

El ministro Sanguino señaló que el objetivo será avanzar rápidamente en un nuevo decreto que reduzca la incertidumbre. Desde el Ejecutivo se ha manifestado disposición a acatar la decisión judicial, pero también a defender técnicamente el incremento propuesto, con la posibilidad de mantener o incluso superar el porcentaje inicialmente fijado.

Criterios para definir el nuevo salario mínimo

Entre los criterios económicos para definir el porcentaje se incluyen:

La meta de inflación fijada por el Banco de la República para 2026



La productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad



La contribución de los salarios al ingreso nacional en 2025



El incremento del PIB y la inflación real de 2025



La protección especial del trabajo y la función social de la empresa



Estos elementos serán clave para determinar el nuevo ajuste y su impacto en la inflación y en el mercado laboral.

Presiones inflacionarias y tasas elevadas

El Banco de la República mantuvo estables las tasas de interés durante la mayor parte del año pasado mientras los precios al consumidor subían muy por encima del objetivo del 3%. Las autoridades han advertido reiteradamente que el aumento del salario mínimo y el mayor gasto público están alimentando las presiones inflacionarias.

En enero, el banco central elevó su tasa de interés en 100 puntos base hasta el 10,25%, muy por encima de las expectativas, en respuesta al decreto del salario mínimo.

Fuente: Tradingeconomics

Los analistas encuestados por el banco central pronostican una inflación del 6,4% para finales de este año y del 4,8% para finales de 2027, lo que implica que las autoridades volverán a incumplir el rango objetivo del 2% al 4%.

Este entorno de tasas altas e inflación persistente añade presión sobre el peso colombiano, especialmente si la incertidumbre política y fiscal aumenta en los próximos meses.

Elecciones presidenciales en mayo

Colombia celebrará elecciones presidenciales en mayo, con posible segunda vuelta en junio. El abogado conservador Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, aliado de Petro y senador de izquierda, lideran las encuestas de opinión.

El escenario electoral añade un componente adicional de volatilidad al mercado cambiario, ya que los inversionistas suelen ajustar posiciones ante posibles cambios en la política económica.

Petróleo sube a la espera de conversaciones

Los precios del petróleo suben el lunes, mientras los inversionistas sopesan las implicaciones de las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán:

Brent: sube 1,39% hasta USD 68,689 por barril



WTI: sube 1,42% hasta USD 63,786 por barril



Irán busca un acuerdo nuclear con Estados Unidos que reporte beneficios económicos a ambas partes, con inversiones en energía y minería sobre la mesa, según un diplomático iraní.

Mientras tanto, OPEP+ se inclina por reanudar los aumentos de producción a partir de abril en su reunión del 1 de marzo, tras una pausa de tres meses, según Reuters.

Fuente: xStation5.

