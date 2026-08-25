Dólar hoy Colombia: vuelve a subir tras mínimos de ocho años, ¿se aleja el dólar de los $3.000?

El dólar en Colombia (USDCOP) cambia de dirección durante la sesión de este martes. Después de comenzar la jornada con una ligera caída, la moneda estadounidense recupera terreno y avanza cerca de 0,2%, ubicándose alrededor de los $3.085 por dólar. La sesión tiene pocos catalizadores domésticos, debido a que Colombia no publica indicadores económicos relevantes hoy. Esto deja al tipo de cambio especialmente expuesto al comportamiento global del dólar, al petróleo y a las expectativas sobre la política monetaria estadounidense.



El dólar encuentra apoyo en la tensión entre Estados Unidos e Irán

La moneda estadounidense recibe cierto respaldo de la demanda por activos refugio después de que Washington anunciara nuevas medidas destinadas a aislar financieramente a Irán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló que los países que mantengan relaciones comerciales con Teherán tendrán un plazo para reducir esos vínculos o podrían enfrentar sanciones unilaterales. La amenaza vuelve a poner en primer plano el papel del dólar dentro del sistema financiero y del comercio internacional, generando cierta demanda defensiva por la divisa. Sin embargo, el impulso continúa siendo limitado. El dólar global permanece cerca de mínimos de tres meses mientras los inversionistas siguen cuestionando la sostenibilidad de la deuda estadounidense y el aumento de los costos de financiamiento del gobierno.

El Tesoro anunció recientemente una ampliación de su programa de recompras de bonos de largo plazo, buscando mejorar la liquidez del mercado y contener la presión sobre los rendimientos. El mercado, no obstante, debate si esta estrategia puede ofrecer únicamente un alivio temporal.



El petróleo cae 3% y agrega presión sobre el peso colombiano

El crudo cae cerca de 3% hasta la zona de US$82,5 por barril, ampliando la baja de aproximadamente 2,4% registrada durante la sesión anterior. El descenso responde principalmente a señales de posibles avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, que reducen parcialmente el temor a interrupciones de suministro en Medio Oriente.

El jefe del ejército de Pakistán concluyó una visita a Teherán como parte de los esfuerzos destinados a reducir las tensiones, mientras distintos reportes apuntan a una posible propuesta que incluiría algún grado de alivio de sanciones. Al mismo tiempo, las medidas anunciadas por Washington contra Irán fueron percibidas como menos agresivas de lo esperado.

Para el peso colombiano, una caída prolongada del petróleo representa un factor de riesgo. Menores precios del crudo pueden deteriorar las expectativas sobre los ingresos externos de Colombia y reducir el atractivo relativo de la moneda local, especialmente cuando coinciden con episodios de mayor demanda internacional por dólares.

PCE y Jackson Hole serán los próximos catalizadores

Con una agenda local prácticamente vacía, la atención se desplaza hacia Estados Unidos. El mercado espera esta semana el índice de precios PCE, una de las medidas de inflación más observadas por la Reserva Federal. Una lectura superior a las expectativas podría elevar nuevamente los rendimientos de los bonos y fortalecer al dólar. Posteriormente, el foco estará en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante el simposio económico de Jackson Hole.

Los inversionistas buscarán señales sobre inflación, tasas de interés y la reacción del banco central al reciente comportamiento del mercado de bonos. En ausencia de datos colombianos, estas referencias internacionales podrían convertirse en los principales catalizadores para el dólar en Colombia durante las próximas sesiones.

Análisis técnico del dólar en Colombia

Fuente:Xstation5

Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio cotiza alrededor de $3.085, después de haber recuperado terreno desde los mínimos recientes. La cotización se mantiene por encima de la media móvil de 50 periodos, ubicada aproximadamente en $3.078, y de la media de 200 periodos cercana a $3.070, lo que mantiene una estructura ligeramente favorable para el dólar en el muy corto plazo.

El RSI se encuentra con una lectura neutral que todavía no muestra condiciones de sobrecompra. La primera resistencia aparece en la zona de $3.095. Una ruptura sostenida podría abrir espacio hacia $3.107, mientras que por encima de ese nivel la siguiente referencia importante se encuentra alrededor de $3.146.

En sentido contrario, una pérdida de $3.078-$3.070 podría devolver presión bajista al dólar y dirigir nuevamente la atención hacia el soporte principal alrededor de $3.044. Por ahora, el mercado permanece en una zona intermedia: el dólar recupera terreno, pero todavía necesita superar $3.095-$3.107 para confirmar una extensión más clara del movimiento alcista.