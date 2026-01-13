Dólar hoy: el peso mexicano se fortalece por inflación en EE. UU., pero persiste la incertidumbre del Plan México

A pesar de la ausencia de datos económicos locales en la agenda de hoy, el peso mexicano ha logrado capitalizar un entorno global favorable, impulsado por una moderación en las presiones inflacionarias en Estados Unidos que debilita al dólar a nivel internacional. El billete verde retrocede un 0,2% frente a la moneda mexicana, en un contexto donde los inversores han incrementado sus apuestas por nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal tras conocerse que la inflación subyacente en EE. UU. subió solo un 0,2% en diciembre. Este dato, que sitúa la inflación core anual en un 2,6%, su nivel más bajo en cuatro años, ha ofrecido una señal de alivio al mercado tras las distorsiones causadas por el reciente cierre gubernamental.

Inversión estancada y ruido institucional

Sin embargo, este respiro cambiario contrasta con un panorama interno de incertidumbre estructural. A un año del lanzamiento del “Plan México” por la administración de Claudia Sheinbaum, la inversión se encuentra en una fase de estancamiento, alejándose de la meta ambiciosa del 28% del PIB para 2030. Los datos más recientes indican que la inversión descendió al 22% del PIB en el tercer trimestre de 2025, frente al récord del 24% alcanzado al cierre del sexenio anterior. Esta deriva ocurre en un momento crítico, previo a la revisión del T-MEC en 2026 y bajo la sombra de la política unilateral de Donald Trump. Expertos señalan que la falta de certeza sobre el nuevo Poder Judicial y los lineamientos energéticos han deteriorado la confianza, manteniendo a la economía en un “pantano de bajo crecimiento” con una expansión proyectada de apenas 0,4% para el cierre de 2025.

Análisis técnico del dólar en México hoy:

Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN muestra una estructura bajista de corto plazo tras perforar el soporte institucional de los 17,88, nivel que anteriormente actuó como un suelo sólido. El gráfico de 30 minutos revela que el precio ha invalidado los niveles de congestión previos (círculos naranjas) y se encamina hacia el objetivo técnico de los 17,74, mientras que el RSI en 39,4 sugiere que aún existe espacio para una mayor apreciación del peso antes de entrar en zona de sobreventa extrema.

