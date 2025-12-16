Dólar hoy: el peso mexicano sube ligeramente mientras la encuesta de Banxico consolida expectativas de tipo de cambio para 2026

El peso mexicano opera con movimientos acotados, con el dólar retrocediendo cerca de 0.1% en la jornada y fluctuando dentro de un rango estrecho entre 17.93 y 17.99 por dólar. El tono general del mercado sigue dominado por expectativas de mayores recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en 2026, después de datos mixtos en Estados Unidos que mostraron creación de empleo por encima de lo previsto, pero con una tasa de desempleo que subió a 4.6%, sugiriendo que el enfriamiento del mercado laboral continúa.

Aranceles a importaciones asiáticas: impacto económico acotado

En el frente local, el debate económico se concentra en la decisión del gobierno de aplicar nuevos aranceles a importaciones asiáticas a partir de enero, una medida que según la Secretaría de Economía tendría un impacto marginal en inflación —del orden de 0.2 puntos porcentuales— y buscaría proteger empleos en sectores como automotriz, textil y metales. Aunque el mercado tomó la noticia con cautela, el peso no mostró sobresaltos relevantes, en parte porque las implicaciones inflacionarias se perciben acotadas y porque la medida afecta solo cerca del 8% del comercio total.

Banxico: expectativas del tipo de cambio se estabilizan

Pero el elemento más relevante para el mercado cambiario hoy es la encuesta del Banco de México, que muestra una estabilización clara de las expectativas para el tipo de cambio. Los analistas consultados proyectan un cierre de año en torno a 18.20–18.30 pesos por dólar, un ajuste mínimo respecto de meses previos y que refleja la percepción de que el peso seguirá respaldado por factores estructurales —flujo de inversión, disciplina fiscal relativa y diferencial de tasas aún atractivo— incluso en un entorno de menor crecimiento.

Además, las previsiones para 2026 también se movieron poco, mostrando un consenso en que el tipo de cambio permanecería mayoritariamente bajo 19 unidades, lo que indica que el mercado no anticipa un deterioro abrupto de los fundamentales ni un impacto significativo del paquete arancelario en la trayectoria del peso.

Un mercado con convicción: estabilidad en expectativas y resiliencia del peso

El punto más llamativo de la encuesta es que las revisiones al alza del tipo de cambio fueron prácticamente nulas, lo que confirma que los shocks recientes —aranceles, volatilidad externa y ajuste de portafolios— no han modificado la convicción general de que el peso seguirá mostrando resiliencia.

Para Banxico, esta estabilidad en expectativas es crucial: facilita la conducción de política monetaria y refuerza el mensaje de que el traspaso inflacionario del tipo de cambio permanece contenido.

Para el mercado, en cambio, la lectura es más táctica: si las expectativas no se deterioran, disminuye la probabilidad de episodios de depreciación abrupta, fuera de eventos exógenos.

Análisis técnico: presión bajista y niveles a vigilar

Desde la óptica técnica, el USDMXN continúa presionado a la baja y respeta la zona de soporte en torno a 17.94, correspondiente al retroceso de Fibonacci 61.8%. La estructura mantiene máximos y mínimos descendentes, reforzada por la media móvil de 50 periodos, que actúa como resistencia dinámica.

Una ruptura clara por debajo de 17.93 abriría espacio hacia 17.85, mientras que rebotes por encima de 18.00 encontrarían su primera barrera seria en 18.07, nivel que ha funcionado como techo recurrente en las últimas sesiones.

