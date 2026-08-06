Dólar hoy en Chile: dólar queda contenido cerca de $913 por cobre al alza y alivio sobre la Fed

- El tipo de cambio abre con un alza de 0,1% en torno a 913 pesos, en una jornada sin publicaciones económicas locales.
- El cobre sube cerca de 0,6% en la LME y se mantiene próximo a máximos recientes, sostenido por las dificultades operacionales en El Teniente, inventarios bajos y un fuerte flujo de compras hacia Estados Unidos.
- La reapertura parcial del Estrecho de Ormuz alivió los precios del petróleo y moderó las expectativas de un endurecimiento adicional de la Fed, aunque algunos miembros mantienen un tono cauteloso.
- El tipo de cambio abre con un alza de 0,1% en torno a 913 pesos, en una jornada sin publicaciones económicas locales.
- El cobre sube cerca de 0,6% en la LME y se mantiene próximo a máximos recientes, sostenido por las dificultades operacionales en El Teniente, inventarios bajos y un fuerte flujo de compras hacia Estados Unidos.
- La reapertura parcial del Estrecho de Ormuz alivió los precios del petróleo y moderó las expectativas de un endurecimiento adicional de la Fed, aunque algunos miembros mantienen un tono cauteloso.
El tipo de cambio en Chile (USDCLP) avanza 0,1% y se ubica en torno a los 913 pesos, un movimiento que dice menos sobre el peso que sobre la ausencia de catalizadores, ya que Chile no publica indicadores económicos durante el día. Lo que sostiene al par en ese rango estrecho es el comportamiento del cobre, que sube cerca de 0,6% en la Bolsa de Metales de Londres y opera próximo a sus máximos recientes.
El Teniente vuelve a poner el foco en la oferta
Las dificultades operacionales en la mina El Teniente de Codelco siguen alimentando las preocupaciones sobre el suministro global, en un momento en que los inventarios disponibles se mantienen bajos y el flujo de compras hacia Estados Unidos conserva ajustado el mercado físico.
Fuente: Informe La Rueda - Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).
Esa configuración importa para el mercado cambiario chileno más que cualquier dato macroeconómico puntual. Un cobre firme mejora los términos de intercambio, incrementa la oferta esperada de divisas por exportaciones y actúa como soporte natural del peso chileno, de manera que la presión alcista sobre el tipo de cambio queda contenida incluso en sesiones donde el apetito por riesgo global se modera.
Conviene, sin embargo, distinguir el origen del sustento, puesto que un precio alto impulsado por restricciones de oferta no equivale a uno impulsado por demanda, dado que el primero puede revertirse con rapidez apenas se normalicen las operaciones mineras. Mientras las dificultades en El Teniente persistan, ese soporte se mantiene, pero su naturaleza es más frágil que la de un ciclo de demanda sostenida.
El alivio en Ormuz reordena las expectativas sobre la Fed
En el frente externo, el dólar continúa perdiendo parte del impulso que había acumulado durante las semanas previas. El detonante fue el acuerdo para reabrir parcialmente el Estrecho de Ormuz, que redujo las presiones sobre los precios del petróleo y, con ello, el principal argumento a favor de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos.
El ajuste de expectativas no es unánime, algunos miembros de la Fed mantienen un tono cauteloso y no descartan nuevas alzas si la inflación vuelve a acelerarse, aunque el mercado ya descuenta un escenario considerablemente menos agresivo que hace algunas semanas. Esa moderación beneficia a las monedas emergentes en general y al peso chileno en particular, si bien deja abierto el riesgo de una reversión ante cualquier sorpresa inflacionaria.
Análisis técnico del dólar en Chile
En gráfico de 15 minutos, el USD/CLP cotiza en 913,50 tras rebotar desde el mínimo de 907,75 y recuperar la media móvil de 50 periodos, ubicada en 913,33, aunque permanece muy por debajo de la de 200 periodos en 929,04. El precio enfrenta ahora la directriz bajista que ha guiado el descenso de las últimas sesiones, que coincide con la referencia de 911,86 recién superada y con la zona de 918,65 como siguiente resistencia relevante. Una ruptura sostenida sobre esa franja abriría paso hacia 924,65.
En sentido contrario, la pérdida de 907,75 dejaría expuesto el nivel de 900,80. El RSI se ubica en terreno estrictamente neutral, mientras el MACD opera levemente sobre su línea de señal con un histograma que empieza a perder amplitud, señal de que el rebote pierde fuerza sin llegar a revertirse.Fuente: xStation5.
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