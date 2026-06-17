Dólar Hoy en Chile: dólar se mantiene estable antes de la decisión de la Fed.

El dólar en Chile comenzó la sesión con escasas variaciones respecto al cierre previo, cotizando en torno a los 886 pesos por dólar. La jornada está marcada por la expectativa que genera la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), evento que concentra toda la atención de los inversionistas a nivel global.

Si bien el consenso del mercado apunta a que la autoridad monetaria estadounidense mantendrá sin cambios su tasa de interés, los participantes seguirán con especial atención las nuevas proyecciones económicas y cualquier indicio sobre el rumbo que podría tomar la política monetaria durante los próximos meses.

Mercados atentos al mensaje de la Reserva Federal

La decisión de la Fed llega en un contexto donde las expectativas de nuevas alzas de tasas durante este año han perdido fuerza en comparación con semanas anteriores.

Uno de los factores que ha contribuido a este cambio en las expectativas ha sido la reciente caída de los precios del petróleo, impulsada por los avances en las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Esta situación ha ayudado a reducir parte de las preocupaciones relacionadas con nuevas presiones inflacionarias derivadas de los costos energéticos.

No obstante, la incertidumbre continúa presente en los mercados financieros. Cualquier ajuste en el lenguaje de la Fed o cambios en las proyecciones de inflación y crecimiento podrían generar movimientos significativos tanto en el dólar a nivel internacional como en las monedas emergentes, incluyendo el peso chileno.

Banco Central de Chile mantiene la tasa en 4,5%

En el plano local, el Banco Central de Chile decidió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, una determinación ampliamente esperada por el mercado.

La entidad señaló que los riesgos inflacionarios muestran actualmente un mayor equilibrio, aunque destacó que el escenario externo sigue siendo complejo debido a factores como las tensiones geopolíticas y la volatilidad observada en los mercados energéticos.

La autoridad monetaria también reconoció que la inflación anual registró un aumento reciente, impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles. Sin embargo, la inflación subyacente ha mostrado una evolución más estable, reforzando la visión de que la inflación continuará convergiendo gradualmente hacia la meta del 3% establecida por el Banco Central.

El cobre avanza levemente y apoya al peso chileno

Por su parte, el cobre presenta ligeras ganancias durante la jornada, respaldado por una mejora en el apetito por riesgo de los inversionistas.

Los reportes sobre un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán han contribuido a reducir los temores sobre posibles interrupciones en el suministro energético mundial, favoreciendo un entorno más positivo para los activos de riesgo y para materias primas como el metal rojo.

Dado que Chile es el principal productor mundial de cobre, los movimientos del metal continúan siendo un factor clave para la evolución del tipo de cambio, ya que mayores precios del cobre suelen fortalecer al peso chileno.

Proyección para el tipo de cambio durante la jornada

A pesar del respaldo que entrega el cobre, la principal variable que definirá el comportamiento del dólar en Chile durante la sesión será el tono que adopte la Reserva Federal respecto al futuro de las tasas de interés. Un mensaje más restrictivo podría fortalecer al dólar globalmente y generar presiones alcistas sobre el tipo de cambio local. Por el contrario, señales que apunten a una postura más flexible podrían favorecer una depreciación de la divisa estadounidense frente al peso chileno.

Análisis técnico

El USDCLP en M15 mantiene un sesgo bajista de corto plazo tras el fuerte rechazo desde la zona de 890.9, donde apareció oferta y se aceleró la caída. El precio cotiza por debajo de la media de 50 periodos y se encuentra presionando el área de 882-880, correspondiente a la extensión de Fibonacci marcada en el gráfico.



El RSI permanece cerca de niveles débiles, aunque sin entrar en sobreventa extrema, lo que deja margen para nuevas caídas. Mientras no recupere la zona de 884.6-887.2, el escenario favorece una extensión hacia 877.8 y posteriormente 873.7. Una recuperación sostenida sobre 887.2 sería la primera señal de pérdida de impulso bajista y abriría espacio para un rebote más amplio hacia 890.9.



Fuente: xStation5